Исследователи нашли на GitHub тысячи cookie-файлов пользователей браузера Firefox Статьи редакции
С помощью данных можно заходить на сайты под чужими логинами без пароля.
- Cookies браузера Firefox на GitHub нашёл британский эксперт Эйдан Марлин, на материал обратил внимание «Коммерсантъ».
- В GitHub ответили исследователю, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в сферу охвата программы по поиску уязвимостей».
- Через чужие cookies мошенники могут под разными логинами заходить на сайты, сбросить пароли и завладеть аккаунтами, говорят опрошенные изданием эксперты. По данным StatCounter, в октябре Mozilla Firefox пользовались 4,45% россиян.
- В ноябре 2021 года Robinhood объявил о взломе и утечке данных миллионов пользователей.
- В сентябре эксперты обнаружили в свободном доступе данные клиентов «Билайна» — 1,5-2 миллиона уникальных записей.
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В первоисточнике указано, что утечка произошла только у тех, кто нечаянно залил на гитхаб сами куки
https://www.theregister.com/2021/11/18/firefox_cookies_github/
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