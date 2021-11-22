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vc.ru

Исследователи нашли на GitHub тысячи cookie-файлов пользователей браузера Firefox Статьи редакции

С помощью данных можно заходить на сайты под чужими логинами без пароля.

  • Cookies браузера Firefox на GitHub нашёл британский эксперт Эйдан Марлин, на материал обратил внимание «Коммерсантъ».
  • В GitHub ответили исследователю, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в сферу охвата программы по поиску уязвимостей».
  • Через чужие cookies мошенники могут под разными логинами заходить на сайты, сбросить пароли и завладеть аккаунтами, говорят опрошенные изданием эксперты. По данным StatCounter, в октябре Mozilla Firefox пользовались 4,45% россиян.
  • В ноябре 2021 года Robinhood объявил о взломе и утечке данных миллионов пользователей.
  • В сентябре эксперты обнаружили в свободном доступе данные клиентов «Билайна» — 1,5-2 миллиона уникальных записей.

#новости #утечки #firefox

2690 просмотров
17 17 комментариев
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17 комментариев
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t1meshift

В первоисточнике указано, что утечка произошла только у тех, кто нечаянно залил на гитхаб сами куки
https://www.theregister.com/2021/11/18/firefox_cookies_github/

Thousands of Firefox users accidentally commit…
GitHub: 'Credentials exposed by our users are not in scope'
www.theregister.com
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17
Ze Katze

Главное хайп в заголовке,ты не понимаешь

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8
Iikalfsdkj Doe

Как это можно было сделать нечаянно? Я пользуюсь Github каждый день, но даже представить себе такой сценарий не могу.

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2
Николай Клевенский

Кто-то забыл про .gitignore

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0
Neurotoxin001

Опять коммерсант под себя насерил, а тж доел. Ни ссылки на этот гитхаб-репозиторий, ни от каких ресурсов там кукисы, ничего.

Главное кучу "экспертов" опросить успели, ради повышения их цитируемости в СМИ.

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17
Персональный хичхакер

Ну бляя, стоило только перейти на лису..

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7
Вольдемаръ Дурбовскiй

Просто не выкладывай свои куки в общий доступ

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5
woqugyzo

Слишком сложно.

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0
glimpse unthinkable

А чё так можно было?

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0
Персональный хичхакер

Чувак, перешедший на лису

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1
Jeronimo

Следующая новость, эксперты на it-ресурсе для разработчиков Github нашли все номера пинкодов банковских карт, срочно блокируйте свои карты.

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5
woqugyzo

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5
Chikk

Наконец-то настоящая инфа пошла. Хакер от бога! :)

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0
Chikk

можно заходить на сайты под чужими логинами без пароля.

А можно и не заходить. Всё крайне зыбко и не всегда просто.

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3
John Smith

когда комментарии информативнее новости.

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3
Персональный хичхакер

Тж превращается в помойку, студернты-редактора тащат сюда любое дерьмо

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0
Котенька

алло это вообще всру притащили новость на тж

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0
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