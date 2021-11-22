В Татарстане начали проверять QR-коды в общественном транспорте — за утро контролёры высадили более 500 человек Статьи редакции
Из-за отказа пассажиров высаживаться трамваи и автобусы встали на маршруте.
С 22 ноября в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесённое заболевание. Кондукторы и контролёры к 7:30 утра высадили из общественного транспорта Казани более 500 пассажиров, которые не предъявили его. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
В организации также рассказали, что из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и высаживаться на остановке, встали трамвайные маршруты №1 и №6. Он вызвал полицию и называл действия кондуктора незаконными.
Редактор TJ заметил, что многие жители столицы Татарстана собираются в чатах в мессенджерах, чтобы предложить своим соседям по ЖК или случайным горожанам без QR-кода за денежную компенсацию довезти до нужного места. Например, в чате одного из ЖК Советского района Казани искали возможность доехать до центра или места работы в отдалённых частях города.
Многие СМИ также отмечают, что проверкой QR-кодов должны заниматься кондукторы и водители, а дополнительная нагрузка не оплачивается. В первый день нововведение вызвало у работников общественного транспорта недовольство.
Власти Татарстана ввели QR-коды на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. С 22 ноября код необходим для посещения не только транспорта, но и торговых центров, театров, кинотеатров, спортивных мероприятий и заведений сферы услуг.
QR-коды в наземном общественном транспорте в Татарстане проверяют кондукторы или водители при входе в салон. Если пассажир не может предъявить код, то его высаживают. В метро в Казани QR-коды проверяют специальные контролёры при проходе через турникеты. Штраф за проезд без кода от тысячи до 30 тысяч рублей.
Это сегодня пиздец был блять. На остановке возле метро стою, жду автобус служебный. Вдруг хуй знает откуда налетели репортеры, мусора, начали в автобусы залазить. Автобусы нихуя не отъезжают от остановки, уже штук пять накопилось, и смотрю - мой подъезжает. Ну думаю, не повезло бедолагам, в служебном автобусе такой хуйни не будет. А вот хуй там. Водила грит, показывайте граждане коды блять и ниибёт. Хорошо, у меня чей-то хуй знает чей код был, и я не проебал работу, а так бы хуй знает чо делал бы