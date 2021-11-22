Из-за отказа пассажиров высаживаться трамваи и автобусы встали на маршруте.

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Татмедиа

С 22 ноября в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесённое заболевание. Кондукторы и контролёры к 7:30 утра высадили из общественного транспорта Казани более 500 пассажиров, которые не предъявили его. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В организации также рассказали, что из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и высаживаться на остановке, встали трамвайные маршруты №1 и №6. Он вызвал полицию и называл действия кондуктора незаконными.

В метрополитене примерно похожая ситуация — перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролёров. Женщина устроила скандал, так как её не пропустили со справкой о том, что у неё есть первая прививка.

из сообщения МУП «Метроэлектротранс»



Редактор TJ заметил, что многие жители столицы Татарстана собираются в чатах в мессенджерах, чтобы предложить своим соседям по ЖК или случайным горожанам без QR-кода за денежную компенсацию довезти до нужного места. Например, в чате одного из ЖК Советского района Казани искали возможность доехать до центра или места работы в отдалённых частях города.

Скриншот TJ



Многие СМИ также отмечают, что проверкой QR-кодов должны заниматься кондукторы и водители, а дополнительная нагрузка не оплачивается. В первый день нововведение вызвало у работников общественного транспорта недовольство.

Татмедиа

Власти Татарстана ввели QR-коды на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. С 22 ноября код необходим для посещения не только транспорта, но и торговых центров, театров, кинотеатров, спортивных мероприятий и заведений сферы услуг.