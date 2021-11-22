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Новости
Сергей Исенеков

В Татарстане начали проверять QR-коды в общественном транспорте — за утро контролёры высадили более 500 человек Статьи редакции

Из-за отказа пассажиров высаживаться трамваи и автобусы встали на маршруте.

25 25 комментариев
448 просмотров
Татмедиа

С 22 ноября в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесённое заболевание. Кондукторы и контролёры к 7:30 утра высадили из общественного транспорта Казани более 500 пассажиров, которые не предъявили его. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В организации также рассказали, что из-за пассажира, который отказался показывать QR-код и высаживаться на остановке, встали трамвайные маршруты №1 и №6. Он вызвал полицию и называл действия кондуктора незаконными.

В метрополитене примерно похожая ситуация — перед входом на станцию пассажиры начинают возмущаться и срываются на контролёров. Женщина устроила скандал, так как её не пропустили со справкой о том, что у неё есть первая прививка.

из сообщения МУП «Метроэлектротранс»

Редактор TJ заметил, что многие жители столицы Татарстана собираются в чатах в мессенджерах, чтобы предложить своим соседям по ЖК или случайным горожанам без QR-кода за денежную компенсацию довезти до нужного места. Например, в чате одного из ЖК Советского района Казани искали возможность доехать до центра или места работы в отдалённых частях города.

Скриншот TJ

Многие СМИ также отмечают, что проверкой QR-кодов должны заниматься кондукторы и водители, а дополнительная нагрузка не оплачивается. В первый день нововведение вызвало у работников общественного транспорта недовольство.

Татмедиа

Власти Татарстана ввели QR-коды на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. С 22 ноября код необходим для посещения не только транспорта, но и торговых центров, театров, кинотеатров, спортивных мероприятий и заведений сферы услуг.

QR-коды в наземном общественном транспорте в Татарстане проверяют кондукторы или водители при входе в салон. Если пассажир не может предъявить код, то его высаживают. В метро в Казани QR-коды проверяют специальные контролёры при проходе через турникеты. Штраф за проезд без кода от тысячи до 30 тысяч рублей.

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#новости #qrкоды #covid19

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Персональный хичхакер

Как же русских ебут хахаха

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2
Котенька

ты тоже отличился

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2
Персональный хичхакер

Не понял...

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2
Котенька

поставь лайк типа понял

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3
Персональный хичхакер

...

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1
Персональный хичхакер

Ты. Тоже. Отличился

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2
Персональный хичхакер

...

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1
Персональный хичхакер

. . .

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0
Котенька

спасибо, надеюсь, теперь он поймёт

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1
Doktor Streyndzhlav

Но в Татарстане в основном татары.

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1
Шоггот2

Нет.

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0
Федя Прозоров

Тут и татар ебут

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1
Персональный хичхакер

СМИ также отмечают, что проверкой QR-кодов должны заниматься кондукторы и водители, а дополнительная нагрузка не оплачивается.

блять, классика

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2
Персональный хичхакер

давайте нахуй перезаражаем еще и водителей

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2
Котенька

давайте

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0
Рудольф Нуриев

БУНД БЛЯТЬ

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1
Персональный хичхакер
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1
Chikk

Вангую жару в комментах. :)

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0
Федя Прозоров

Либертарианцы рвутся, антиваксеры умерли

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2
Chikk

К сожалению, мне незнакомы значения этих терминов.

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0
Котенька

лучше бы наоборот

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0
Федя Прозоров

Это решаю не я, а Миша Светло Солнышко

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0
АТВ

Проваксеры выстроились в очередь на анальное зондирование

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0
Котенька

зачем?

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1
Персональный хичхакер

Это сегодня пиздец был блять. На остановке возле метро стою, жду автобус служебный. Вдруг хуй знает откуда налетели репортеры, мусора, начали в автобусы залазить. Автобусы нихуя не отъезжают от остановки, уже штук пять накопилось, и смотрю - мой подъезжает. Ну думаю, не повезло бедолагам, в служебном автобусе такой хуйни не будет. А вот хуй там. Водила грит, показывайте граждане коды блять и ниибёт. Хорошо, у меня чей-то хуй знает чей код был, и я не проебал работу, а так бы хуй знает чо делал бы

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