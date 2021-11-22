Как отметил главный директор, «это замедлит технический прогресс».

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Против законопроекта Еврокомиссии о введении единого разъёма USB-C для смартфонов и других мобильных устройств выступила организация USB-IF. Она разрабатывает и поддерживает спецификации USB, а также осуществляет контроль выпускаемых продуктов.

По мнению главного операционного директора Джеффри Рэйвенкрафта, инициатива «повлияет на совместимость и функциональность устройств и вызовет разногласия среди пользователей».

Отмечается, что два стандарта, упомянутые в документах ЕС (EN IEC 6280-1-3 и EN IEC 6280-1-2 от августа 2019 года), уже устарели. В мае USB-IF пересмотрела спецификации, добавив в них технологию Power Delivery, которая обеспечивает мощность зарядки до 240 Вт.

Рэйвенкрафт подчеркнул, что ЕС рассматривает лишь отдельные элементы USB-C (например, протоколы до 15 Вт), а не стандарт в целом, что негативно отразится на общей совместимости.

Организация пришла к выводу, что фиксированные стандарты замедляют технический прогресс, а новые разработки вряд ли будут приниматься во внимание ЕС в краткосрочной перспективе.

В совет директоров USB-IF помимо прочих входят представители Apple. По мнению экспертов, законопроект вынудит компанию отказаться от собственного разъёма Lightning в iPhone.

Еврокомиссия представила законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны разъём USB-C, в сентябре 2021 года. До вступления директивы в силу осталось одобрение Европейского парламента. Далее производителям объявят переходный период продолжительностью до 24 месяцев.