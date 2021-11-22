Организация USB-IF раскритиковала принятие USB-C в качестве единого разъёма для мобильных устройств Статьи редакции
Как отметил главный директор, «это замедлит технический прогресс».
Против законопроекта Еврокомиссии о введении единого разъёма USB-C для смартфонов и других мобильных устройств выступила организация USB-IF. Она разрабатывает и поддерживает спецификации USB, а также осуществляет контроль выпускаемых продуктов.
По мнению главного операционного директора Джеффри Рэйвенкрафта, инициатива «повлияет на совместимость и функциональность устройств и вызовет разногласия среди пользователей».
Отмечается, что два стандарта, упомянутые в документах ЕС (EN IEC 6280-1-3 и EN IEC 6280-1-2 от августа 2019 года), уже устарели. В мае USB-IF пересмотрела спецификации, добавив в них технологию Power Delivery, которая обеспечивает мощность зарядки до 240 Вт.
Рэйвенкрафт подчеркнул, что ЕС рассматривает лишь отдельные элементы USB-C (например, протоколы до 15 Вт), а не стандарт в целом, что негативно отразится на общей совместимости.
Организация пришла к выводу, что фиксированные стандарты замедляют технический прогресс, а новые разработки вряд ли будут приниматься во внимание ЕС в краткосрочной перспективе.
В совет директоров USB-IF помимо прочих входят представители Apple. По мнению экспертов, законопроект вынудит компанию отказаться от собственного разъёма Lightning в iPhone.
Еврокомиссия представила законопроект, обязывающий устанавливать на все смартфоны разъём USB-C, в сентябре 2021 года. До вступления директивы в силу осталось одобрение Европейского парламента. Далее производителям объявят переходный период продолжительностью до 24 месяцев.
Благодаря стандартизации пользователи смогут ежегодно экономить около 250 миллионов евро на зарядных устройствах, а электронные отходы сократятся на 1000 тонн в год. Однако некоторые производители выступили против инициативы — они считают, что она за затормозит развитие технологий.