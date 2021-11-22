Российские банки столкнулись с ростом телефонного мошенничества с использованием роботов

Роботы позволяют мошенникам легче заручиться доверием клиентов банка.

В девяти из 10 телефонных атак на клиентов банка с использованием социальной инженерии используются роботы, а число жалоб на подобные звонки растёт. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам управляющего RTM Group Евгения Царёва, атаки с автоматическим обзвоном базы начались около полугода назад в связи с широким внедрением в банках голосовых помощников, а также информированием населения о мошеннических звонках от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Царёв отмечает, что звонки при помощи робота повышает охват жертв. У роботизированных атак есть ещё один плюс — таким звонкам население доверяет больше.

Представитель банка «Тинькофф» уточнил, что боты позволяют мошенникам легче заручиться доверием. Клиенты считают, что разговаривают именно со службой безопасности. По словам директора департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаила Иванова, далеко не все обращаются в банк по факту общения с мошенниками, если это не привело к краже денежных средств. Ещё реже сообщают о звонке в правоохранительные органы.

Для организации роботизированных атак мошенники записывают необходимую последовательность фраз, после чего происходит автоматический обзвон и жертвам выдаются инструкции — например, просьбы ввести код из СМС.

Директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев считает, что в борьбе с мошенническими звонками могут помочь операторы связи и регуляторы, а также изменения в законодательстве. В ЦБ отметили, что проводят активную работу по блокировке мошеннических номеров, и подчеркнули важность финансовой грамотности населения.