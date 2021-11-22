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Новости
Сергей Исенеков

Российские банки столкнулись с ростом телефонного мошенничества с использованием роботов Статьи редакции

Роботы позволяют мошенникам легче заручиться доверием клиентов банка.

В девяти из 10 телефонных атак на клиентов банка с использованием социальной инженерии используются роботы, а число жалоб на подобные звонки растёт. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам управляющего RTM Group Евгения Царёва, атаки с автоматическим обзвоном базы начались около полугода назад в связи с широким внедрением в банках голосовых помощников, а также информированием населения о мошеннических звонках от имени «службы безопасности банка» или «сотрудника МВД». Царёв отмечает, что звонки при помощи робота повышает охват жертв. У роботизированных атак есть ещё один плюс — таким звонкам население доверяет больше.

Представитель банка «Тинькофф» уточнил, что боты позволяют мошенникам легче заручиться доверием. Клиенты считают, что разговаривают именно со службой безопасности. По словам директора департамента информационной безопасности «Росбанка» Михаила Иванова, далеко не все обращаются в банк по факту общения с мошенниками, если это не привело к краже денежных средств. Ещё реже сообщают о звонке в правоохранительные органы.

Для организации роботизированных атак мошенники записывают необходимую последовательность фраз, после чего происходит автоматический обзвон и жертвам выдаются инструкции — например, просьбы ввести код из СМС.

Директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Илья Сулоев считает, что в борьбе с мошенническими звонками могут помочь операторы связи и регуляторы, а также изменения в законодательстве. В ЦБ отметили, что проводят активную работу по блокировке мошеннических номеров, и подчеркнули важность финансовой грамотности населения.

#новости #банки #деньги

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23 комментария
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Персональный хичхакер

Брать трубку в 2021 году - вообще так себе идея.

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21
Лысина Арика

Так сами же банки пользуются ими. Так заебали эти звонки с новыми условиями для меня, где прям очевидно, что это робот с оператором. И что банки, что мошенники так хуёво их используют, что и нечего было начинать, только сильнее отталкивает/

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7
Alex A

Хуже этой хуйни - только мода на то, что тебе нужно не выбирать из меню что то при звонке в банк, а называть голосом что ты хочешь, по итогу это превращается в - повторение 10 раз одной фразы.

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5
Лысина Арика

О да, мало того, что они дико медленно читают, так ещё и как долбаёб на улице стоишь и вслух цифры орёшь, лишь бы он тебя понял/

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0
Alex A

обычно ору слово - "Оператор" самый верный рецепт и самый быстрый.

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3
no name

вообще щетаю что пора административку впаивать за ебучие звонки. любые.

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0
Danil Oputin

Не поднимать трубку не вариант?

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0
Персональный хичхакер

Фиг знает. Я как только слышу синтезированную речь, так сразу кладу трубку.

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7
Слава Инженеров

а если ты избранный и с тобой пытаются связаться люди будущего, чтобы рассказать как корону победить? И теперь из за тебя мы обречены

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4
Llaren Hlaalo

например, просьбы ввести код из СМС.

Бля, да даже моя бабка на эту хуйню не поведётся. Скорее сама попиздует в банк переспросить.

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1
Владислав Тихонов

Стоимость обзвона, вероятно, минимальная, достаточно одного удачного прозвона из 1000/10000 чтобы быть в хорошем плюсе

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4
Llaren Hlaalo

Тут справедливое статистическое замечание. Сливаюсь.

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5
Антон Сциталов

https://youtu.be/Xvjjpzyiig4
Один удачный звонок принёс бы 12500 дорарров в данном случае

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1
Зарегистрировался только что

еще как ведутся люди

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3
Chikk

Вот оно будущее - чуть что, сразу роботы виноваты...

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2
Artem Aznagulov

Сделать кнопку в приложении, награду чисто символическую рублей 200,две недели, проблема решена

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1
Андрон

Какую еще кнопку и почему в приложении?

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0
Artem Aznagulov

В звонилка, сбере, да пофиг, мотивировать пользователей сливать номера мошенников, тупо сделать невыгодным работу пула номеров с которых обзвон

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1
Имя Фамилия

Мошенникам уже лень обзванивать. Обленились.

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0
Персональный хичхакер

Нужен опрос Левада-центра*: как бы изменилось ваше доверие к путину, если бы он был роботом

*иноагент

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0
Александр Иванов

Иногда они знают твои балансы по картам, однажды пытался наебать, а он раскусил пёс.

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0
ред.

Российские банки столкнулись с ростом телефонного мошенничества с использованием роботов

Оо в тюрьмы уже и роботов сажают?

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0
Дима Анонимный

"Здравствуйте, это Сбербанк. Одиннадцать минут назад была подана заявка на кредит с вашего онлайн-банкинга. Вы подтверждаете...?"

Когда уже стало лень выслушивать колкости, ответный пранк или отборный мат и решили отдать дело на откуп роботам.

Почти любой человек в возрасте 25+ хоть раз брал кредит и никогда не бывает подобных идиотских звонков. Сидельцы совсем в четырех стенах от реального мира оторвались.

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0
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