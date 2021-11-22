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Новости
Sasha Shambilova

Российские школьники установили рекорд на международной олимпиаде по астрофизике в Колумбии. Они завоевали 10 медалей Статьи редакции

Среди наград — восемь золотых и две серебряные.

60 60 комментариев
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Фото пресс-службы Минпросвещения РФ

Золотые медали получили Максим Пермяков, Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, Екатерина Боброва, Алексей Живин и Виктория Красоткина, серебряные — Андрей Ажакин и Максим Раменский. Как сообщает Минпросвещения РФ, это абсолютный рекорд.

Максим Пермяков из Саранска также стал абсолютным победителем олимпиады — он набрал больше всего баллов. Тренировал сборную старший преподаватель кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин.

В олимпиаде соревновались 62 команды из 48 стран. Среди участников — Канада, Китай, Швеция, Республика Корея, Норвегия, США и другие. Каждая страна могла представить две команды — основную и гостевую. В последнюю от России вошли кандидаты на вступление в сборную в следующем году. Для гостевых команд участие платное — 150 долларов с человека.

В этом году обе команды, и основная, и гостевая, показали высокий результат, которым можно гордиться. Поздравляю ребят и тренеров с этим серьёзным достижением. Перед школьниками открыты все возможности для продолжения учёбы и успешного развития в выбранном направлении.

Сергей Кравцов
министр просвещения РФ

14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA2021) проходила в Колумбии с 14 по 21 ноября. Она включала пять туров: теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный.

#новости

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Персональный хичхакер
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37
Максим Шпилёв

Я вообще подумал, что это черепахалюб

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4
Суходрищев

и еще это...
Максим Пермяков, Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, Екатерина Боброва, Алексей Живин и Виктория Красоткина

кто из них Екатерина и кто Виктория?

Ответить
1
aliftin

Они живут в нем:

Ответить
1
allah213

Шутки про будущих граждан США уже были?

Ответить
12
Имя Фамилия

Это не шутки.

Ответить
25
испанский смех

Но смеялось поо маршрутки

Ответить
0
aliftin

Ебать какое странно фото.

Ответить
17
Victor Aristov

Время не совпало на фоне. Надо 4.20

Ответить
1
Dear Mr. President

Колумбия больше по коксу же

Ответить
0
Тимур Мансонуров

Перед школьниками открыты все возможности для продолжения учёбы и успешного развития в данном направлении

Визы что-ли получили в качестве подарка?

Ответить
11
Персональный хичхакер

международной

Снова Монголия, Россия, Венесуэла и Чили?

Ответить
–18
Персональный хичхакер

бля я не читал новость извините

Ответить
–16
Персональный хичхакер

Минусим его, ребята

Ответить
22
Персональный хичхакер

Спасибо

Ответить
1
Персональный хичхакер
Ответить
13
Персональный хичхакер

@Санитар ну это бан

Ответить
3
Персональный хичхакер

ля ты крыса в квадрате

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10
Персональный хичхакер

АХАХХАХА

Ответить
2
Персональный хичхакер

Меня забанят, но знайте, что я погиб за правду, как Навальный

Ответить
11
Персональный хичхакер

через три дня воскреснешь, не ссы

Ответить
2
Персональный хичхакер

а Навальный через 300 дней будет...

Ответить
0
Персональный хичхакер

Не хорони Лешу заранее, иначе я либералов позову, они как запротестуют дизлайками ух будет мясо

Ответить
2
Персональный хичхакер

Навальный герой чеченского народа

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0
Персональный хичхакер

Я отказываюсь принимать отрицательную энергетику с этого комментария ✝️

Ответить
4
Персональный хичхакер

Угощайся, брат

Ответить
2
Персональный хичхакер

блядь я просто в ярости, ну погнали наши городских

Ответить
2
Chikk

Теперь живи с этим стыдом.

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3
Имя Фамилия
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4
Персональный хичхакер

дыня

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3
Spid3r

Пропуск в трусики.

Ответить
0
Персональный хичхакер

ебать как школьники нынче выглядят взросло (я про самого правого)

Ответить
1
Персональный хичхакер

Согласен, недавно рядом со школой был, так там ученики выглядят как в американских сериалах про школьников, на вид лет по 25-30

Ответить
1
Персональный хичхакер

иногда прохожу мимо группы школьников и переживаю как бы не отпиздили

Ответить
1
Персональный хичхакер

как бы не попасть в новый тик-ток челлендж

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1
Персональный хичхакер

Ну в Болгарии 12 классов, например, и там все в 19 заканчивают, на вид 30+ все. Тут к 12-13 годам (особенно кто занимается спортом) уже практически вырастают и дальше кабанеют только ).

Ответить
0
Персональный хичхакер

Его прифотошопили

Ответить
1
Андрей Охапкин

Второгодник

Ответить
0
Персональный хичхакер

судя по всему

Ответить
0
Персональный хичхакер

Вы теперь про все школьные олимпиады будете писать?

Ответить
1
Персональный хичхакер

Да, я вот в 5-м классе выиграл школьную по математике. И тоже эмигрировал, как видишь.

Ответить
1
Персональный хичхакер

Напиши это в новости. Куда свалил хоть????

Ответить
0
Персональный хичхакер

Ну я выиграл школьную и медаль не давали, поэтому приняли только в Болгарии ))).

Ответить
1
Дизайнер Павленко

Капец) В очередной раз всех порвали. Надеюсь ребята останутся развивать науку в россии

Ответить
1
Персональный хичхакер

Каждому подберут научный лагерь. Их уже восстановили?

Ответить
0
Персональный хичхакер

Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин, Юнги

Ответить
1
Стас Фарбер

Где аноны, которые бздели про уругвай, узбекистан, казахстан, киргизию в оппонентах рф?

Ответить
0
лала лало

Вот оно, будущее меритократических держав

Ответить
0
Персональный хичхакер

чё флаг такой помятый

Ответить
0
Anton NS

Сквизгаар как всегда круто выглядит, остальные так себе.

Ответить
0
Персональный хичхакер

Щас опять приедут на грантах и увезут.

Ответить
0
Marat Khamadeev

Это косплей-пати?

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0
Sugar Wafer

То есть школьников шесть а медалей они завоевали 10 ?

Ответить
0
Олег Дударев
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0
Sugar Wafer

🤔

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0
Даниил Ковалеров

Я dead inside

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0
АТВ

Шутки про Колумбию были ?

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0
Наташа Ермакова

Классные боташи)))) Карикатурные в хорошем смысле

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0
Павел Каташев

А кто из них Екатерина Боброва и Виктория Красоткина?

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0
Персональный хичхакер

Тоже думал пошутить, но девушки с серебром, а это видимо золотые призёры (их кстати 5, а не 8 на фото)

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0
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