Среди наград — восемь золотых и две серебряные.

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Фото пресс-службы Минпросвещения РФ

Золотые медали получили Максим Пермяков, Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, Екатерина Боброва, Алексей Живин и Виктория Красоткина, серебряные — Андрей Ажакин и Максим Раменский. Как сообщает Минпросвещения РФ, это абсолютный рекорд.

Максим Пермяков из Саранска также стал абсолютным победителем олимпиады — он набрал больше всего баллов. Тренировал сборную старший преподаватель кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин.

В олимпиаде соревновались 62 команды из 48 стран. Среди участников — Канада, Китай, Швеция, Республика Корея, Норвегия, США и другие. Каждая страна могла представить две команды — основную и гостевую. В последнюю от России вошли кандидаты на вступление в сборную в следующем году. Для гостевых команд участие платное — 150 долларов с человека.

В этом году обе команды, и основная, и гостевая, показали высокий результат, которым можно гордиться. Поздравляю ребят и тренеров с этим серьёзным достижением. Перед школьниками открыты все возможности для продолжения учёбы и успешного развития в выбранном направлении. Сергей Кравцов министр просвещения РФ