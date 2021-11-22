Российские школьники установили рекорд на международной олимпиаде по астрофизике в Колумбии. Они завоевали 10 медалей Статьи редакции
Среди наград — восемь золотых и две серебряные.
Золотые медали получили Максим Пермяков, Илья Беспятый, Елисей Жданов, Илья Просяной, Данила Шкиндеров, Екатерина Боброва, Алексей Живин и Виктория Красоткина, серебряные — Андрей Ажакин и Максим Раменский. Как сообщает Минпросвещения РФ, это абсолютный рекорд.
Максим Пермяков из Саранска также стал абсолютным победителем олимпиады — он набрал больше всего баллов. Тренировал сборную старший преподаватель кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин.
В олимпиаде соревновались 62 команды из 48 стран. Среди участников — Канада, Китай, Швеция, Республика Корея, Норвегия, США и другие. Каждая страна могла представить две команды — основную и гостевую. В последнюю от России вошли кандидаты на вступление в сборную в следующем году. Для гостевых команд участие платное — 150 долларов с человека.
14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA2021) проходила в Колумбии с 14 по 21 ноября. Она включала пять туров: теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный.
@Санитар ну это бан