В проекте также участвуют власти ряда регионов.

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Федеральная налоговая служба начала «опытно-промышленную эксплуатацию» информационной системы для передачи другим ведомствам данных онлайн-касс. Об этом заявил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров.

Мы поняли, что обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. И мы их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо, учитывая, что мы обременены налоговой тайной. И подготовили для различного рода поставок. Даниил Егоров руководитель ФНС

По словам Егорова, система будет предоставлять более 45 наборов обезличенных налоговых данных. Среди них — сведения о налоге на прибыль, транспортном налоге, декларациях физических лиц, НДС, УСН (упрощённой системе для компаний и ИП), данные самозанятых.

На стадии пилотного проекта такую информацию получали Росстат, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки и власти «ряда регионов». Какие именно субъекты имеются в виду, он не уточнил. Для участников системы запланировали создать специальные «личные кабинеты потребителя данных»: через них они смогут выбрать вид данных и способ их получения. Инструмент динамической инфографики «презентационная аналитика» покажет, например, реальные траты в различных точках страны и показатели по налогу на профессиональный доход.

В 2016 году ФНС обязала бизнес перейти на онлайн-кассы. Кассовые аппараты теперь сохраняют информацию обо всех чеках, шифруют её и через интернет передают оператору фискальных данных, а он затем направляет их в налоговую. «Мы [теперь] можем видеть всё, что покупается где-либо в России», — говорил редактору Financial Times в 2019 году руководитель налового ведомства (тогда им был Михаил Мишустин). В подтверждение он показал, как цифровая система ФНС за секунды посчитала, за какую цену журналист купил кофе в отеле предыдущим вечером.