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Новости
Яна Ломакина

Федеральная налоговая служба начала передавать обезличенные данные из кассовых чеков Минфину и другим ведомствам Статьи редакции

В проекте также участвуют власти ряда регионов.

15 15 комментариев
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Федеральная налоговая служба начала «опытно-промышленную эксплуатацию» информационной системы для передачи другим ведомствам данных онлайн-касс. Об этом заявил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров.

Мы поняли, что обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. И мы их структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо, учитывая, что мы обременены налоговой тайной. И подготовили для различного рода поставок.

Даниил Егоров
руководитель ФНС

По словам Егорова, система будет предоставлять более 45 наборов обезличенных налоговых данных. Среди них — сведения о налоге на прибыль, транспортном налоге, декларациях физических лиц, НДС, УСН (упрощённой системе для компаний и ИП), данные самозанятых.

На стадии пилотного проекта такую информацию получали Росстат, Минфин, Минэкономразвития, Минобрнауки и власти «ряда регионов». Какие именно субъекты имеются в виду, он не уточнил. Для участников системы запланировали создать специальные «личные кабинеты потребителя данных»: через них они смогут выбрать вид данных и способ их получения. Инструмент динамической инфографики «презентационная аналитика» покажет, например, реальные траты в различных точках страны и показатели по налогу на профессиональный доход.

В 2016 году ФНС обязала бизнес перейти на онлайн-кассы. Кассовые аппараты теперь сохраняют информацию обо всех чеках, шифруют её и через интернет передают оператору фискальных данных, а он затем направляет их в налоговую. «Мы [теперь] можем видеть всё, что покупается где-либо в России», — говорил редактору Financial Times в 2019 году руководитель налового ведомства (тогда им был Михаил Мишустин). В подтверждение он показал, как цифровая система ФНС за секунды посчитала, за какую цену журналист купил кофе в отеле предыдущим вечером.

В 2020 году ФНС и Росстат подписали приказ о передаче статистическому ведомству обезличенных данных из кассовых чеков. Весной 2021 года ФНС и другие органы начали проектировать систему для электронного обмена данными.

#новости #покупки

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Ху Эмай

обезличенные

ну-ну

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10
Spid3r

Сначала обезличенные, потом втихаря персонализированные сделают. Чтобы все знали где и почем ты купил страпон.

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1
испанский смех

обременены налоговой тайной

😂😂🤣

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9
Персональный хичхакер

цифровая система ФНС за секунды посчитала, за какую цену журналист купил кофе в отеле предыдущим вечером

заебись обезличенные данные 👍

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8
испанский смех

доколе журналисты будут продолжать безнаказанно покупать кофе в отелях по вечерам?

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0
Персональный хичхакер

говорил редактору Financial Times в 2019 году

Это была не цифровая система ФНС, а слежка ФСБ за иностранным агентом

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0
Персональный хичхакер

цифровая система ФНС за секунды посчитала, за какую цену журналист купил кофе в отеле предыдущим вечером

Скоростная какая

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3
Персональный хичхакер

А маффин посчитала? Суммарно должны получиться последние 200 рублей.

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0
Дмитрий Шальц

Привет большой брат

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3
Ivan

Обезличили там, где это необходимо)))))))))
Ваши данные в надежных руках)

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1
Персональный хичхакер
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1
Персональный хичхакер

В подтверждение он показал, как цифровая система ФНС за секунды посчитала, за какую цену журналист купил кофе в отеле предыдущим вечером.

За секунды посчитала цену кофе. Ламповая ЭВМ на перфокартах что ли?

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1
Люц Шнайдер

Ну всё, если ты тратишь больше, чем зарабатываешь, то к тебе постучат. В принципе разумно.

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0
Персональный хичхакер

Если ты тратишь больше, чем зарабатываешь, то к тебе постучат коллекторы

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0
Ze Katze

обезличили там, где это необходимо

Свои имена потёрли, чтоб в случае утечек не найти виноватого и все

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0
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