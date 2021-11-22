В нём говорится о расстреле семей солдат, попавших в плен к немцам.

О составлении протокола директор «Радио Свобода» Андрей Шарый рассказал «Медизоне». В роскомнадзоре подтвердили информацию изданию, но отказались комментировать подробности. Регулятор заявил, что протокол составили по статье о распостранении заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ.

По данным «Известий», претензии возникли к статье «Бессмысленный и беспощадный. Зачем Сталин издал приказ № 270», которую журналист «Радио Свобода» Борис Соколов опубликовал в августе. В ней сообщается о приказе 1941 года, согласно которому отдавшихся в плен командиров нужно считать дезертирами, а их семье арестовывать.

В материале также упоминалась «шифрограмма 4976» — требование маршала СССР Георгия Жукова объяснить солдатам, что «семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращении из плена они также будут все расстреляны». В статье Соколов отметил, что не знает, расстреляли ли кого-то по этому приказу.

Роскомнадзор теперь штрафует нас за то, что указание Жукова было якобы не приказом, а «разъяснением», и что автор стремится дискредитировать Жукова, называя его действия «драконовскими» и «зловещими». Это оценочные определения, автор имеет на них право. Андрей Шарый директор «Радио Свобода»

Шарый также рассказал, что по просьбе издания Роскомнадзор проверил архивы и документы, на которые ссылается автор статьи. Регулятор подтвердил, что они существуют, а цитаты в тексте верные. Несмотря на это, протокол передали в суд.