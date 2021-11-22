Роскомнадзор составил протокол о фейках на «Радио Свобода» из-за статьи о «драконовском» приказе маршала Жукова Статьи редакции
В нём говорится о расстреле семей солдат, попавших в плен к немцам.
О составлении протокола директор «Радио Свобода» Андрей Шарый рассказал «Медизоне». В роскомнадзоре подтвердили информацию изданию, но отказались комментировать подробности. Регулятор заявил, что протокол составили по статье о распостранении заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ.
По данным «Известий», претензии возникли к статье «Бессмысленный и беспощадный. Зачем Сталин издал приказ № 270», которую журналист «Радио Свобода» Борис Соколов опубликовал в августе. В ней сообщается о приказе 1941 года, согласно которому отдавшихся в плен командиров нужно считать дезертирами, а их семье арестовывать.
В материале также упоминалась «шифрограмма 4976» — требование маршала СССР Георгия Жукова объяснить солдатам, что «семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращении из плена они также будут все расстреляны». В статье Соколов отметил, что не знает, расстреляли ли кого-то по этому приказу.
Шарый также рассказал, что по просьбе издания Роскомнадзор проверил архивы и документы, на которые ссылается автор статьи. Регулятор подтвердил, что они существуют, а цитаты в тексте верные. Несмотря на это, протокол передали в суд.
>Шарый также рассказал, что по просьбе издания Роскомнадзор проверил архивы и документы, на которые ссылается автор статьи. Регулятор подтвердил, что они существуют, а цитаты в тексте верные. Несмотря на это, протокол передали в суд.
Зачем они тогда подтвердили, что документы существуют? Можно было бы просто сообщить, что их нет.
Про эту шифрограмму еще спорили лет десять в ЖЖ и половина военно-исторической движухи перерывала РГАСПИ в ее поисках и в итоге ничего не нашли. Я боюсь, что Роскомнадзор искал ее примерно так-же как всегда собственно и работает.
За подробностями поисков отправляю по запросу в гугле, там можно смотреть все ссылки на жж - https://www.google.com/search?q=%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83+4976&oq=%D1%88%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83+4976&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Звучит как бред, я имею в виду, да, много солдат попадало в котлы и сдавалось в плен. Военные получали по шапке, и как-то пытались солдат напугать. Можно было запугивать солдат, можно было стрелять солдат, но буквально запрещать сдаваться, или угрожать расстрелом семьи? Это разве не контринтуитивно? К тому же, если бы расстреляли семьи всех, кто попал в плен в 41-42, Союз потерял бы рабочую силу. И это самое банальное.
Роскомнадзор угрожает заблокировать доступ к сайтам Русской службы Радио Свобода Svoboda.org, Sibreal.org, Sevreal.org и Factograph.info на территории РФ, сославшись на невыполнение приказа о новом порядке маркировки сообщений редакциями – "иностранными агентами". Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода считает эти действия атакой государства на свободу слова, нарушением международного законодательства, Конституции России и закона о средствах массовой информации, а также нарушением правил информационной конкуренции.
Источник: Радио Свобода, 04 марта 2021 г.