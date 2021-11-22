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Новости
Sasha Shambilova

Югра первой из российских регионов ввела обязательную самоизоляцию для непривитых в четырёх муниципалитетах Статьи редакции

Также запретили работу кафе и ресторанов в ночное время.

Для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района режим самоизоляции продлится с 22 ноября по 5 декабря. Он коснётся тех, кто не прошёл вакцинацию от Covid-19 или не переболел. Об этом сообщается в постановлении губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

Из дома непривитым разрешили выходить только на работу, в аптеку, за продуктами и на прогулку на улице. Также можно выносить мусор, гулять с собакой около дома и навещать родственников, которым нужна помощь.

В этот же период в четырёх муниципалитетах кафе, ресторанам и фитнес-клубам нельзя работать с 23:00 до 6:00. В ночное время будут открыты только заведения в аэропортах, на вокзалах и заправках. Также разрешается работать навынос и осуществлять круглосуточную доставку.

Также до 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе отменят все массовые мероприятия, а также выезды организованных групп. Услуги дополнительного образование могут оказываться только в онлайн-формате. Кроме этого, все жители должны оформить уведомления в системе самоконтроля «Цифровое уведомление».

21 ноября в Югре зафиксировали 250 новых случаев Covid-19. Всего заболевших — больше 87 тысяч, умерли 1 616 человек.

#новости #covid19 #вакцинация #регионы

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Персональный хичхакер

Также запретили работу кафе и ресторанов в ночное время.

Как же заебали эти бредовые полумеры, ну просто пиздец. Так и будут бизнесом и народом в пинг-понг играть, имитируя бурную деятельность по борьбе с заболеванием

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18
Персональный хичхакер

Вот эта фигня про ночное время особенно бесит. Будто после 23:00 вирус начинает особенно лютовать и надо прятаться в домик.

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14
Слава Инженеров

Будто

Почему ты решил, что надо закрывать только если это самый опасный промежуток. Это самый необязательный промежуток, который может подождать. Хоть пару процентов выиграть по новым случаям уже вперед. Еще по паре с других мест, и вот уже существенная польза

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–5
Персональный хичхакер

Ты часто трезвым после 23:00 проводишь время в общественных местах? Это чтобы снизить количество пьянок в условиях пандемии. Потому что под алкашкой масочный режим и дистанцию точно никто не соблюдает.

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2
ИгорьOK

после 23:00 вирус начинает особенно лютовать

Не стоит забывать, что он от летучей мыши передался!)))

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2
Персональный хичхакер

Лютучей.

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1
Alien Alien

Ебучей

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0
Персональный хичхакер

Поедешь бухать в аэропорт

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0
Персональный хичхакер

Бизнесмен порвался. Живи по Челси и всё будет хорошо. Не ной.

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–3
Персональный хичхакер

Нужно было наоборот всех чипированных, которые заразу распространяют, дома на пару недель прикрыть

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1
Персональный хичхакер

Тоже неплохая идея. Потому что ослабляют бдительность после прививки. а разносчиками быть не прекращают...

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3
испанский смех

че еще за югра блеть?

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2
Персональный хичхакер

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО — Югра)

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2
Кирилл Вселенский

Понятней не стало

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1
Персональный хичхакер

Хмао = Югра

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1
Кирилл Вселенский

Хотя какая разница

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0
AZP

Источник нефтюшки

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0
Персональный хичхакер

банк такой

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1
Персональный хичхакер

был*

Ответить
0
Персональный хичхакер

Ну вы вспомнили

Ответить
0
Персональный хичхакер

та у меня в ебенях все маршрутки им обклениы были.
запомнился!

Ответить
2
испанский смех

точняк

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Часть московской империи

Ответить
0
Персональный хичхакер

Колониальной империи*

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Самой великой империи

Ответить
0
Персональный хичхакер

колониальной, с метрополией в городе Москва

Ответить
0
Кирилл Вселенский

https://youtu.be/JJ72pPFrE9Y

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1
Персональный хичхакер

😐

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0
Кирилл Вселенский

Хочешь трек на тему что такое империя? Там все рифмы на империю

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0
Персональный хичхакер

не, после 9 класса империализм перстал меня возбуждать

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0
Саша Аристова

Когда уже запретят людям жить, я не пойму..

А вообще, я за принудительную вакцинацию..

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–7
Zorbite

Поддерживаю! Причём, именно принудительную, а не обязательную.

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0
Персональный хичхакер

Уже не Москва экспериментальный регион. Гайки закручивают где угодно, но не здесь. Сейчас в Москве и qr не нужен и в ночное время работать можно.

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0
Персональный хичхакер

Кто-то хотел федерализма- получите, распишитесь

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3
Персональный хичхакер

Семенычу поди ещё с прошлых кодов икается

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0
Кирилл Вселенский

В москве просто есть деньги на койки с ивл (потому что москвичи много работают) и пока краха не видно

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–2
испанский смех

Он коснётся тех, кто не прошёл вакцинацию от Covid-19 или не переболел

то есть, чтобы сбросить с себя эти оковы нужно стремиться переболеть?

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1
Кирилл Вселенский

Ковид-вечеринк

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0
Кирилл Вселенский

Это где интересно

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0
Кирилл Вселенский

А я сегодня получил куарик, антиваксерам страдать

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–5
Владислав Микк

Вас приветствует самый музыкальный город в мире, город Нягань. - Не верите? А вы поживите пару лет у нас... посмотрим, как вы запоёте.

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0
Максим Шпилёв

Пере-пере-пере-пере-перефирия,

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0
Сергей Ахрем

Позорище ёбаное.И эти люди кричали "можем повторить"

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0
Имя И Фамилия

Ну теперь бизнес точно ВСЁ

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0
Zorbite

"разрешили выходить только на работу, в аптеку, за продуктами и на прогулку на улице. Также можно выносить мусор, гулять с собакой около дома и навещать родственников"

А в чём, простите, самоизоляция то заключается? Или мы просто не знаем, что на работе, в аптеках, в магазинах, у помоек, у дома, у родственников, а также по дороге к ним, в том числе и в общественном транспорте, злобный Ковид не распространяется, просто врачи-убийцы это от нас скрывают, а на самом деле все эти места освящены благодатью нашего любимого Царя-Батюшки Вована Питерского?

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–1
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