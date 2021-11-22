Также запретили работу кафе и ресторанов в ночное время.

Для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района режим самоизоляции продлится с 22 ноября по 5 декабря. Он коснётся тех, кто не прошёл вакцинацию от Covid-19 или не переболел. Об этом сообщается в постановлении губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.

Из дома непривитым разрешили выходить только на работу, в аптеку, за продуктами и на прогулку на улице. Также можно выносить мусор, гулять с собакой около дома и навещать родственников, которым нужна помощь.

В этот же период в четырёх муниципалитетах кафе, ресторанам и фитнес-клубам нельзя работать с 23:00 до 6:00. В ночное время будут открыты только заведения в аэропортах, на вокзалах и заправках. Также разрешается работать навынос и осуществлять круглосуточную доставку.

Также до 5 декабря в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кондинском районе отменят все массовые мероприятия, а также выезды организованных групп. Услуги дополнительного образование могут оказываться только в онлайн-формате. Кроме этого, все жители должны оформить уведомления в системе самоконтроля «Цифровое уведомление».

21 ноября в Югре зафиксировали 250 новых случаев Covid-19. Всего заболевших — больше 87 тысяч, умерли 1 616 человек.