Оператор необоснованно повысил стоимость услуг.

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело о нарушении закона о защите конкуренции против Tele2 и наложила на оператора штраф в размере 825,5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как уточнили в ФАС, в январе 2021 года компания Tele2 повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов абонентов в среднем на 13%. Оператор объяснил это ростом своих затрат — повышением нагрузки на оборудование из-за увеличения трафика во время пандемии.

Регулятор же установил, что повышение было необоснованным. В ФАС посчитали, что оператор нарушил антимонопольное законодательство. После этого оператор обязан вернуть тарифы к прежнему уровню.

В Tele2 при этом подчёркивали, что предоставили регулятору экономическое обоснование повышения тарифов. Компании также заявила, что заранее «выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях».