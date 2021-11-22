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Новости
Яна Ломакина

ФАС оштрафовала Tele2 на 825,5 тысяч рублей за злоупотребление доминирующим положением Статьи редакции

Оператор необоснованно повысил стоимость услуг.

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело о нарушении закона о защите конкуренции против Tele2 и наложила на оператора штраф в размере 825,5 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как уточнили в ФАС, в январе 2021 года компания Tele2 повысила стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов абонентов в среднем на 13%. Оператор объяснил это ростом своих затрат — повышением нагрузки на оборудование из-за увеличения трафика во время пандемии.

Регулятор же установил, что повышение было необоснованным. В ФАС посчитали, что оператор нарушил антимонопольное законодательство. После этого оператор обязан вернуть тарифы к прежнему уровню.

В Tele2 при этом подчёркивали, что предоставили регулятору экономическое обоснование повышения тарифов. Компании также заявила, что заранее «выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях».

#новости #штрафы #tele2

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24 комментария
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Антигравитационный торт

Ещё эти пидарасы подключают всякое говно за 30 ₽ в сутки

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13
Ochered Syka

Ещё они просто пидарасы…

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0
3AHO3A

Год имели 12 млн. абонентов, штраф меньше ляма

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11
Персональный хичхакер

Средняя месячная выручка с сотового абонента Tele2 в 2020 году была 341 рубль. Следовательно, 341 * 12 миллионов * 13% = почти 532 миллиона рублей дополнительная выручка в результате повышения.

За это штраф 825,5 тысяч рублей. Как хорошо, что есть ФАС - такая строгая, но справедливая! ред.

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8
Aleksandr Papushev

Ну отбирать всё как то не по людски. Это называется предупреждение

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–1
Пластиковое Окно

Наебали людей на 532 миллиона рублей

отбирать всё как то не по людски

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1
Aleksandr Papushev

Ну наебали по мнению ФАС, а по факту они демпинговали цены, а теперь надо же, мы не справляемся, повысить обратно не получилось

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0
Ohh My-Gad

И это только в месяц! Умножай на 10

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0
Ze Katze

В Tele2 при этом подчёркивали, что предоставили регулятору экономическое обоснование повышения тарифов. Компании также заявила, что заранее «выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях».

Ахахах. Палка разговаривает

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6
Персональный хичхакер

В голос с палки

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1
Маша Разумовская

В Tele2 при этом подчёркивали, что предоставили регулятору экономическое обоснование повышения тарифов. Компании также заявила, что заранее «выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях».

просто у ФАС тоже другие правила)

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3
Федя Прозоров

После этого оператор обязан вернуть тарифы к прежнему уровню.

Маркетологи Теле2:
Мы снизили цены на связь для своих любимых абонентов

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1
Миржан Досымбаев

У нас в Пакистане штрафуют за плохое качество связи :D …

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1
Alexander Usupov

Ой у Вас там вашпе заебись.

Классно когда у Тебя кроме официальных законов - есть ещё такие же официальные законы Шариата, и законы исторических кланов работающие на каждой конкретной территории.

Чудесная страна.

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0
Сергей Сергеич

У Теле2 доминирующее положение? 🤔

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0
пепси

А какое стоп-слово?

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0
Персональный хичхакер

ФАС

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2
Персональный хичхакер

Рыночная экономика.

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0
kawaiika

Пользуюсь услугами другого оператора. У меня тоже подорожал тариф. Но спрашивают почему-то только с Теле2

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0
Operator News

Так-то это было сделано для того, чтобы абоненты переходили на актуальные тарифы, ведь теперь минуты с гигами вечные.Малый штраф? Большая выручка? А сколько уходит по затратам на ТТ, тренеров, штаба, помимо самих вышек связи. Никто не рассматривает проблему глобально.

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0
Персональный хичхакер

Забавно, когда Билайн в прошлом году всех абонентов домашнего интернета взгрел на сотку, никто ничего не обнаружил, да?

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0
Персональный хичхакер

Наверное, Билайн не доминирует

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0
Aleksandr Papushev

Ну а чё, сначала демпинговали цены, а потом типа ой мы не справляемся. Так изначально по честному работать надо

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0
Gre Li

Потом их Ростелеком купил. Ну, а как он работает, все знают.

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0

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