А также Twitter, TikTok и другие. Всех обязали открыть офисы в России.

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Роскомнадзор опубликовал реестр иностранных IT-компаний, которым нужно открыть филиалы или представительства в России. Помимо Google и Apple, в него также вошли:

Meta;



Twitter;

TikTok;

Telegram;

Zoom;

Likeme (владеет соцсетью Likee);

Viber;

Discord;

Pinterest;

Spotify;

Twitch.

Эти компании также обязаны разместить на своих сайтах электронную форму для обратной связи с российскими пользователями, создать кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями, а также установить на ресурсе счётчик посещаемости. Как отмечает регулятор, им также необходимо удалять информацию, нарушающую российское законодательство.

В пресс-службе Viber уже рассказали РБК, что готовы выполнить требование Роскомнадзора. «Мы понимаем важность подобных инициатив для рынка», — отметили в компании.

Закон о «заземлении» Госдума приняла в середине июня. Согласно нему, зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с 1 января 2022 года должны открывать филиалы или представительства в России. Путин подписал закон 1 июля.