Роскомнадзор составил перечень из 13 компаний по закону о «заземлении». В него вошли Google, Apple и Telegram Статьи редакции
А также Twitter, TikTok и другие. Всех обязали открыть офисы в России.
Роскомнадзор опубликовал реестр иностранных IT-компаний, которым нужно открыть филиалы или представительства в России. Помимо Google и Apple, в него также вошли:
- Meta;
- Twitter;
- TikTok;
- Telegram;
- Zoom;
- Likeme (владеет соцсетью Likee);
- Viber;
- Discord;
- Pinterest;
- Spotify;
- Twitch.
Эти компании также обязаны разместить на своих сайтах электронную форму для обратной связи с российскими пользователями, создать кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями, а также установить на ресурсе счётчик посещаемости. Как отмечает регулятор, им также необходимо удалять информацию, нарушающую российское законодательство.
В пресс-службе Viber уже рассказали РБК, что готовы выполнить требование Роскомнадзора. «Мы понимаем важность подобных инициатив для рынка», — отметили в компании.
Закон о «заземлении» Госдума приняла в середине июня. Согласно нему, зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с 1 января 2022 года должны открывать филиалы или представительства в России. Путин подписал закон 1 июля.
Если компании откажутся, им грозит исключение из поисковой выдачи и запрет на рекламу в РФ, приём платежей и сбор персональных данных, а также маркировка о несоблюдении закона. Кроме этого, их могут частично или полностью заблокировать.
А какие варианты ответа на этот вопрос с нашей властью могут быть? Конечно же для слежки https://roskomsvoboda.org/post/sliedyashiy-schiotchik-gorielkina/
Интересно, что эппл имеет представительство в России не так уж и давно. До этого просто продавали свою технику через местных реселлеров. В принципе, любая компания из списка может продолжить зарабатывать здесь игнорируя хуйню от властей. Ну да, из-за блокировок продажи просядут, но не скатятся в ноль.