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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор составил перечень из 13 компаний по закону о «заземлении». В него вошли Google, Apple и Telegram Статьи редакции

А также Twitter, TikTok и другие. Всех обязали открыть офисы в России.

141 141 комментарий
6544 просмотров

Роскомнадзор опубликовал реестр иностранных IT-компаний, которым нужно открыть филиалы или представительства в России. Помимо Google и Apple, в него также вошли:

  • Meta;
  • Twitter;
  • TikTok;
  • Telegram;
  • Zoom;
  • Likeme (владеет соцсетью Likee);
  • Viber;
  • Discord;
  • Pinterest;
  • Spotify;
  • Twitch.

Эти компании также обязаны разместить на своих сайтах электронную форму для обратной связи с российскими пользователями, создать кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями, а также установить на ресурсе счётчик посещаемости. Как отмечает регулятор, им также необходимо удалять информацию, нарушающую российское законодательство.

В пресс-службе Viber уже рассказали РБК, что готовы выполнить требование Роскомнадзора. «Мы понимаем важность подобных инициатив для рынка», — отметили в компании.

Закон о «заземлении» Госдума приняла в середине июня. Согласно нему, зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей с 1 января 2022 года должны открывать филиалы или представительства в России. Путин подписал закон 1 июля.

Если компании откажутся, им грозит исключение из поисковой выдачи и запрет на рекламу в РФ, приём платежей и сбор персональных данных, а также маркировка о несоблюдении закона. Кроме этого, их могут частично или полностью заблокировать.

#новости #право

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141 комментарий
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Александр Давай

немного удивляет Spotify в списке, видимо, эксклюзивный заказ Яндекса.

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90
Иван Грозный

спотифай говно и достоин смерти
change my mind

Ответить
–83
Ilya Kuzminykh

Согласен. Чем больше пользователей бума/Яндекса и прочего, тем меньше в топах говна до школьников

Ответить
36
11 комментариев
Ярослав -

ты говно и достоин смерти
change my mind

Ответить
4
1 комментарий
Zee Zao

Сука почему я тебе минус не могу прожать чертила

Ответить
2
1 комментарий
Персональный хичхакер

весомый аргумент

Ответить
0
7 комментариев
некипишуй

"change my mind"
это так не работает
делаешь утверждение - доказывай

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0
3 комментария
Вибромассажер с нежными ушками

Действительно, многие не знают про фишку яндекс.музыки, ищешь саундтрек к чему нибудь и не находишь его, в выдаче только плейлист по "тематике", классная фича.

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0
1 комментарий
Андрей Фурцев

Ключевое в этом законе это :

им также необходимо удалять информацию, нарушающую российское законодательство

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Почему бы и нет)

Ответить
–1
Kirill Stryaponoff

А счётчик посещений рамблер попросил добавить?)

Ответить
41
Персональный хичхакер

Они на самом деле хотят вернуть рунет 2000-2010 годов

Ответить
18
Рыжий

Хорошее было время же

Ответить
10
2 комментария
Kirill Stryaponoff

Ну, я вам могу сказать только одно

Ответить
5
1 комментарий
Персональный хичхакер

Твоя ава тут в тему :)))

Ответить
0
Александр Борродач

Openstat - топ, жаль закрылся

Ответить
0
Empathy

Хмм..
-Открытие филиала Telegram в России!

-Полное прекращение работы Telegram в России!

Ответить
28
Иван Грозный

всем анальные куки в плечи

Ответить
26
Alew Red

Нужны представительства, чтоб можно было людей в заложниках держать. Супер, чё.

Ответить
26
Super 72

Надебсь, те, кто это придумывают, доживут до такого момента, когда им будет стыдно по улице ходить

Ответить
21
Упоротый Голубь

Боюсь, что это невозможно.
Во-первых, им до "того самого момента" стыдно не будет, им это чувство неведомо
Во-вторых, ну вы поняли.

Ответить
16
пепси

У психопатов отсутвует ощущение вины в системе мышления

Ответить
7
Персональный хичхакер

Позорно!

Ответить
0
Персональный хичхакер

Да

Ответить
0
Персональный хичхакер

Экстремистские надежды у вас, молодой человек. Подрываете строй

Ответить
0
Кодекс Бусидо

Гугл стор откроют и можно будет купить пиксель без унижений?

Ответить
9
FOX

Но с установленным Касперский и агентом маил ру

Ответить
10
Персональный хичхакер

Страшен не установленный, страшен неудаляемый

Ответить
6
1 комментарий
Персональный хичхакер

С прямой линией в ближайшее мвд

Ответить
2
Вибромассажер с нежными ушками

Ох, если бы эти тупорылые законы работали так.

Ответить
0
Алексей Егоров

Нахуй пойдут, надеюсь

Ответить
9
Персональный хичхакер

Скажи это линкедину который выпал из россии и гуглу, который выпал из китая

Ответить
9
Skomorokh

линкедину который выпал из россии

Продолжают же свободно использовать, не?

Ответить
7
2 комментария
Александр Дворовой

Он забит российскими кандидатами и рекрутерами

Ответить
4
2 комментария
Алексей Иванов

Просто напомню, что все идет по плану озвученному Грозевым

Ответить
8
Александр Борродач

Если все будет так, то любой школьник положит кучу российских серыеров простейшей DoS-атакой, забив трафик запросами под лимит пропускной способности.

Ответить
0
Аркадий Соколов

готовятся к китаизации интернета как сказал грозев

Ответить
7
Кирилл Вселенский

Чебурнет ура)

Ответить
4
Кирилл Вселенский

А они за куары переживают)))

Ответить
9
пепси

А им не нужон интернет!

Ответить
2
Персональный хичхакер

Тыж сам не привился :D

Ответить
0
Имя И Фамилия

Ну чё, как там пакет Яровой, работает?

Ответить
3
Персональный хичхакер

Ну вы же понимаете, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения, да и вообще в США то же самое, а в Германии вообще беженцы!

Ответить
8
Кирилл Вселенский

Невозможность их исполнения к вводу закона компенсировалась отсутствием штрафов пока операторы наращивали серверные мощности для этой залупы, уже все работает как надо

Ответить
1
2 комментария
Вибромассажер с нежными ушками

В Райской Беларуси без чурок тоже беженцы АХААХАХАХАХАХАХАХАХАХ.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Вообще то да)

Ответить
1
Аркадий Соколов
Ответить
5
Ху Эмай

Роскомнадзор создает рабочие места

Ответить
2
Nick Rosenberg

Заполняет свободные места в тюрьмах.

Ответить
0
Kermit

tjournal видать тоже заземлили, половина мультимедиа просто не грузится

Ответить
2
Персональный хичхакер

Причём первыми в случае чего взвоют без сервисов сами же авторы подобных идей

Ответить
1
Рыжий

Для них сделают исключение, у них сервисы будут работать. Сомневаюсь что для депутатов заблокированы линдекин и твиттер

Ответить
2
Персональный хичхакер

Какой смысл в соцсети если там не с кем общаться?
Ну, разве что твиты детей из загранки читать

Ответить
0
2 комментария
Аркадий Соколов

в случае чего?

Ответить
0
Ze Katze

А иначе? Что они сделают иностранной компании без представительства в России?

Ответить
0
Senrigan

Запрет на распространение рекламы иностранного лица и (или) его информационного ресурса в качестве объекта рекламирования

Запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе иностранного лица

Запрет на поисковую выдачу

Ответить
3
Константин Ламзин

запретят выдавать Гугл при поиске в Гугле?

Ответить
5
4 комментария
Рыжий

Заблокируют возможность работать в России

Ответить
1
Персональный хичхакер

Заблокируют деятельность

Ответить
0
Кирилл Вселенский

См твитер для начала

Ответить
0
Персональный хичхакер

Твиттер нихуя без впн не работает, это ужасно неудобно

Ответить
–1
2 комментария
Александр Дворовой

Перестанут получать от них НДС по "налогу о Google".

Ответить
0
Персональный хичхакер

а также установить на ресурсе счётчик посещаемости

Стесняюсь спросить, нахуя?

Ответить
1
Дмитрий Шубкин

Чтобы ркн ботов нагнал и посещаемость до нужных цифр добил в случае чего.

Ответить
2
chachalava

А какие варианты ответа на этот вопрос с нашей властью могут быть? Конечно же для слежки https://roskomsvoboda.org/post/sliedyashiy-schiotchik-gorielkina/

Ответить
0
Персональный хичхакер

LinkedIn где

Ответить
0
Дмитрий Николаев

Он уже заблокирован на территории России

Ответить
4
1 комментарий
Персональный хичхакер

ублюдки блядь и обвалили акции пинтерест, которые и без того упали 😭

Ответить
0
Skomorokh

Мы говорим о трехзначных суммах потерь?

Ответить
3
1 комментарий
Nick Rosenberg

А какой продукт делает пинтест? Кроме бесполезного бесячего сайта постоянно лезущего в поисковую выдачу.

Ответить
3
Персональный хичхакер

установить на ресурсе счётчик посещаемости

С аналитикой от Яндекса?

Ответить
1
Andrew Sychev

Мейла

Ответить
0
1 комментарий
пирог же

Целых три пуша. Это важно, но не x3, ребят

Ответить
1
Dr. Подорожник

Ну часть компаний уже имеет представительство в России (опять те же Apple, Spotify и Google).

Ответить
1
Sergey Grischyov

Забавно, что в этом списке нет Amazon и Microsoft - они занимают большую долю рынка облачных услуг. Интересно, как они смогли откупиться?

Ответить
0
Skomorokh

Так закон нужен не для того, чтобы облачных провайдеров давить же. Я скорее удивлен появлению Спотифая здесь - там же нельзя запостить про коррупцию чиновников.

Ответить
2
1 комментарий
Nikita Frontend Developer

У Microsoft есть большой офис в мск

Ответить
0
Kivane

👍 ред.

Ответить
0
Петр Голенков

Везде свои рученки хотят засунуть,даже к слушателям музыки.Мол делись деньгами и сдавай нам данные о пользователях,мы якобы за безопасность тут все дела... Отвращение пиздец.

Ответить
0
Персональный хичхакер

а хули ты им сделаешь? они в другом городе. (с)

Ответить
0
Михаил Кузнецов

У нас в доме одна девочка в пункте выдачи раздаёт заказы от Вайлдберриз, Озон и ЯМ...Представительства компаний из списка, объединяйтесь)

Ответить
0
Александр Дворовой

Интересно, что эппл имеет представительство в России не так уж и давно. До этого просто продавали свою технику через местных реселлеров. В принципе, любая компания из списка может продолжить зарабатывать здесь игнорируя хуйню от властей. Ну да, из-за блокировок продажи просядут, но не скатятся в ноль.

Ответить
0
Zzzzzzz

Пинтереста в России короче больше не будет

Ответить
0
nonsense

Эти вакансии для региональных директоров, ммм: "Компания с мировым именем, высокая зарплата, возможна двушечка".

Ответить
0
пепси

Вспомнилось, что в своё время Эк и Лоренсон очень не хотели получать фиансирование из авторитарных стран ибо не любили того же Путина (особенно Лоренсон). Но в итоге Мильнер вложился в Спотифай. Правда потом продал свой пакет акций. НО ПОТОМ Эк снюхался с Tencent))) ред.

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0
Персональный хичхакер

Типа их током бьёт, поэтому нужно заземлить?

Ответить
0
Дмитрий Шубкин

Это с чего они позволяют себе китайцам указывать что делать?

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0
Nick Rosenberg

А любое физ. лицо, из этих филиалов, должно будет само приехать в ближайшее сизо с вещами, или нужно будет ждать ведомственное такси?

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0
Sailor Hood

да, и захватить с собой швабру и скотч

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0
Alexandr Strijov

А у Гугла и эпл нет представительства в РФ? Хм

Ответить
0
Veres

"Или полная блокировка Telegram в России"
Дошутились, блеать?

Ответить
0
Ilya Grigöryev

а также установить на ресурсе счётчик посещаемости

wut
а это нахуя

Ответить
0
Василий Дробовский

Все должны товарищу майору.
Ну как бы надо составить грамотный бизнес план.
Можно надеяться, что майор тупой, но можно и подействовать на компании, пока они не пришли в цифровое рабство, представленное неким ООО.

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0
The Дедушка

ну вот и приветики. В удивительное время живем.

Ответить
0
Emile Zäkiev

Правильно 👍

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–2
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