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Новости
Sasha Shambilova

Общественное движение попросило МВД завести уголовное дело на OnlyFans из-за «пропаганды интимного бизнеса» Статьи редакции

«Мы говорим о структурном вовлечении наших братьев, сестёр, дочерей, будущих детей в формирование единой системы нравственного разложения».

44 44 комментария
1782 просмотров
Видео из группы «Вконтакте» движения «Гражданин»

Общественное движение «Гражданин» также обратилось в Роскомнадзор с просьбой удалить незаконные материалы, а если OnlyFans откажется — заблокировать сервис в России. Об этом лидер движения Юрий Шаркович рассказал в группе «ВКонтакте».

Я считаю, молчать больше не выход. Развитие интимного бизнеса и его пропаганда, вовлечение наших граждан в эту противозаконную деятельность достигло масштабов социальной катастрофы.

Мы говорим не о порно, а о нарушении законодательства. Не о беспечности в заработке, мы говорим о структурном вовлечени наших братьев, сестёр, дочерей, будущих детей в формирование единой системы нравственного разложения и тем самым уничтожении нравственного здоровья нашей нации.

Юрий Шаркович
лидер движения «Гражданин»

Шаркович заявил, что OnlyFans способствует вовлечению в порнографический материл и его производство. По его словам, движение также попросило МВД оценить действия определённых аккаунтов, которые, по мнению Шарковича, занимаются «незаконной деятельностью» в России.

Лидер «Гражданина» также добавил, что на сайте OnlyFans даже не отслеживают возраст пользователей. Несмотря на маркировку 18+, «должной проверки, попадёт ли туда несовершеннолетний, получит ли он доступ к материалам, нет».

В группе «ВКонтакте» движения сказано, что оно занимается организацией спортивных и массовых мероприятий, «повышением правовой культуры граждан» и «общественной правоохранительной деятельностью». Оно существует с 2015 года, но раньше не подавало жалоб и заявлений в органы власти.

Подача заявлений в госорганы — один из основных источников возбуждения дел наряду с собственным мониторингом ведомствами. Например, Роскомнадзор часто ссылается на обращения граждан при публикации данных о количестве заблокированных материалов. Также регулятор регулярно публикует информацию, куда обращаться с жалобами и как лучше их написать.

19 августа OnlyFans, сервис с платной подпиской на авторов и блогеров, объявил, что запретит контент «откровенно сексуального характера» начиная с октября. Компания объяснила меры давлением со стороны провайдеров и банковских партнёров. 25 августа компания сообщила, что договорилась с банками.

OnlyFans, прославившийся откровенным контентом…
Компания говорит, что «нюдсы» всё ещё разрешены, но не делится деталями. Секс-работники считают…
tjournal.ru

#новости #onlyfans #роскомнадзор

44 44 комментария
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44 комментария
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Персональный хичхакер

Идиотам нет покоя ред.

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27
Персональный хичхакер

Обновлённый коммент

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0
Персональный хичхакер

Глядите что нашел

Имя и аватар пользователя подтягиваются через…
Так сказать дыра в безопасности.
tjournal.ru
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0
Персональный хичхакер

Почему истинного «гражданина» волнует только личная жизнь других людей?

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17
Персональный хичхакер

А своей нет.

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8
Некая Л.
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3
Роман Александров

OnlyScreeps

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18
Персональный хичхакер

надо этого гражданина отстарпонить на видео

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15
solawind

Судя по его инсте в которой он нахваливает мвд и выступает на ТВ в роли "эксперта" (чтобы опять же там нахваливать мвд) гражданин какой-то не простой, а подментованный ред.

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8
Персональный хичхакер

Кхм.

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8
Персональный хичхакер
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2
Добро и позитив

На этом можно ставить точку и даже не рассматривать "гражданина" как на что-то отдельное от МВД, и поставить жирный знак равенства между ними.

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1
Рудольф Нуриев

Ещё и бровей нет, вообще не человек

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0
Персональный хичхакер

убирает конкуренцию просто

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0
FAT FATOVITCH

Всегда ненавидел тех, кто решает, что мне смотреть, в основном это государство. Типа забота! Я если ты такую заботу не принимаешь, то в тюрьму!
Я не либертарианец.

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5
Персональный хичхакер

@Либертарианство внимание, тут НЕ либертарианец, работайте братья.

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2
Роман Александров

Латентный либертарианец

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0
Рудольф Нуриев

Никто на него не подписался и у него рванул пердак шоле?

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4
Персональный хичхакер

@Соседа собака деанон

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0
Кирилл Вселенский

Ну да это же целый паблик ебанутых в вк, не то что премия европарламента..

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3
Персональный хичхакер

То есть это не новость технологий?

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0
Кирилл Вселенский

Хз, пока не понятно как это влияет на развитие интернета, шизики попросили чето там

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1
Некая Л.

Но даже если кого-то вовлекают в порно — что в этом такого? Не понимаю, зачем так стигматизировать секс

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3
Персональный хичхакер
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3
Ху Эмай

Никогда не заходил на Онлифанс. Я жлоб.

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2
Персональный хичхакер

Ну да, с обычных борделей имеются откаты за крышевание, а когда сосочка-девочка постится в онлифансе, сидя у себя на кухне и попивая винишко, ни о каких откатах речи не идёт

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2
Люц Шнайдер

Сначала мой любимый redtube, теперь это? Потом они возьмутся за нюдсотреды на тэжэ. А на кого мне, простите, дрочить?

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1
Некая Л.

На себя, ты же такой охуенный

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2
Люц Шнайдер

Понимаешь, я не могу долго дрочить на одно и то же. Моему члену нужно разнообразие.

Ответить
0
Некая Л.

На величие страны.

Ответить
0
Люц Шнайдер

Мечтаю обменяться нюдсами с красивой тэжэшницей. Не знаешь таких?

Ответить
0
Некая Л.

@Русская Дыня

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6
Персональный хичхакер

Несмотря на маркировку 18+, «должной проверки, попадёт ли туда несовершеннолетний, получит ли он доступ к материалам, нет».

Надо сделать вход через вк, вон порнохаб как выкрутился, лол.

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1
Персональный хичхакер

Проверить инстаграм на мошенников экстрасенсов-астрологов или автолихачей никто не хочет, яснопонятно

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1
Рыжий

Надеюсь, тут будет много порвах

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1
Верен Дар

--Уважаемая полиция! Прошу помочь моей беде: в окнах напротив такая мерзость творится, всю ночь невозможно уснуть!
— Ничего не видно! Это Ваши фантазии!
— Никакие не фантазии! Вы на шкаф залезьте! Да вот в бинокль хорошенько поглядите!

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1
Персональный хичхакер

Пиздец, вы когда угомонитесь-то?

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0
neimovirne

да они просто бесятся, потому что хорошее порно опять стало платным
но кто хочет - ищет все на торрентах))

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0
Emile Zäkiev

Based

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0
kostya karpenko

Как там в пословице?
- В России три пути
- Вебкам, закладки и Айти.

Вот за кого топит это чел, не понятно, но от точно не айтишник.

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0
🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Скоро вас заставят носить хиджаб, бгг ))

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0
Персональный хичхакер

Общественное движение Талибан?

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0
Персональный хичхакер

А можно создать для всех этих "активистов" резервацию где-нть, куда не добивает интернет?

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0
Персональный хичхакер

Их братья и сестры вовлекаются а мы должны страдать. Мы не виноваты что вы не вложились в образование вашей родни

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0
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