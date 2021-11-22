Я считаю, молчать больше не выход. Развитие интимного бизнеса и его пропаганда, вовлечение наших граждан в эту противозаконную деятельность достигло масштабов социальной катастрофы.

Мы говорим не о порно, а о нарушении законодательства. Не о беспечности в заработке, мы говорим о структурном вовлечени наших братьев, сестёр, дочерей, будущих детей в формирование единой системы нравственного разложения и тем самым уничтожении нравственного здоровья нашей нации.