Общественное движение попросило МВД завести уголовное дело на OnlyFans из-за «пропаганды интимного бизнеса» Статьи редакции
«Мы говорим о структурном вовлечении наших братьев, сестёр, дочерей, будущих детей в формирование единой системы нравственного разложения».
Общественное движение «Гражданин» также обратилось в Роскомнадзор с просьбой удалить незаконные материалы, а если OnlyFans откажется — заблокировать сервис в России. Об этом лидер движения Юрий Шаркович рассказал в группе «ВКонтакте».
Шаркович заявил, что OnlyFans способствует вовлечению в порнографический материл и его производство. По его словам, движение также попросило МВД оценить действия определённых аккаунтов, которые, по мнению Шарковича, занимаются «незаконной деятельностью» в России.
Лидер «Гражданина» также добавил, что на сайте OnlyFans даже не отслеживают возраст пользователей. Несмотря на маркировку 18+, «должной проверки, попадёт ли туда несовершеннолетний, получит ли он доступ к материалам, нет».
В группе «ВКонтакте» движения сказано, что оно занимается организацией спортивных и массовых мероприятий, «повышением правовой культуры граждан» и «общественной правоохранительной деятельностью». Оно существует с 2015 года, но раньше не подавало жалоб и заявлений в органы власти.
Подача заявлений в госорганы — один из основных источников возбуждения дел наряду с собственным мониторингом ведомствами. Например, Роскомнадзор часто ссылается на обращения граждан при публикации данных о количестве заблокированных материалов. Также регулятор регулярно публикует информацию, куда обращаться с жалобами и как лучше их написать.
19 августа OnlyFans, сервис с платной подпиской на авторов и блогеров, объявил, что запретит контент «откровенно сексуального характера» начиная с октября. Компания объяснила меры давлением со стороны провайдеров и банковских партнёров. 25 августа компания сообщила, что договорилась с банками.