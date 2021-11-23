Хакерская группировка из Северной Кореи атаковала российских учёных и экспертов в области внешней политики Статьи редакции
Специалисты считают, что цель атак — получить доступ к закрытым сведениям о взаимодействии с КНДР.
Хакеры из северокорейской группировки Kimsuky рассылают фишинговые письма от имени известных в России экспертов по КНДР. В них содержится ссылка, при переходе по которой всплывает форма для ввода пароля и логина — похожую использует Windows для запароленных ресурсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад американской компании по кибербезопасности Proofpoint.
Директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC «Ростелеком-Солар» Алексей Павлов объяснил, что по предположению хакеров жертва должна ввести свои учётные данные. Они получат их в открытом виде, так как используется незащищённый http-протокол.
Одна из рассылок подписана именем директора Национального комитета по исследованию БРИКС Георгия Толорая. Он сообщил, что хакеры использовали подпись со старых писем. Среди тех, кто получал фишинговые письма, — глава азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что цель таких атак — собрать разведданные, как Москва видит отношения с КНДР. Руководитель группы исследования сложных угроз Group-IB Анастасия Тихонова отметила, что Kimsuky будет «пробивать» данные конкретных чиновников и сотрудников научно-исследовательских организаций.
Габуев сообщил, что хакеры пытаются получить доступ к важной для аналитиков информации. «Они могут предполагать, что кто-то из экспертов общается с чиновниками, обсуждает эту тему в закрытых рассылках и так далее», — отметил он.
Как сообщают в самом докладе, цель атак до конца неизвестна. Хакеры также рассылали фишинговые письма в Южной Корее, Китае и странах Северной Америки.
Весной 2020 года хакеры из Kimsuky атаковали военные и промышленные организации в России, среди которых оказался «Ростех». Это было первым случаем, когда группировка пыталась получить данные не с объектов в Южной Корее.