Минздрав предложил новые правила для получения медсправок водителями: их протестируют на наличие наркозависимости Статьи редакции
Среди «клинических признаков наркологических расстройств» — неадекватность поведения, эмоциональная неустойчивость и потливость.
Правила обновили в проекте 2019 года, который должен вступить в силу 1 марта. Минздрав предложил проводить лабораторные исследования «в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Проверять на наркотики будут в два этапа: химико-токсикологический анализ мочи при помощи экспресс-тестов и лабораторное исследование при положительном результате на наличие наркотиков. Ведомство также рекомендует отправлять некоторых водителей на второй этап исследования, даже если экспресс-тест показал отрицательный результат.
Такие решения должен принимать нарколог на основании клинической картины. Он должен выявить не менее трёх признаков:
- неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм;
- ускорение или замедление темпа мышления;
- эмоциональная неустойчивость;
- заторможенность;
- сонливость или возбуждение;
- бледность;
- сухость кожных покровов;
- учащение или замедление дыхания;
- тахикардия или брадикардия (чрезмерно низкий или высокий пульс);
- сужение или расширение зрачков;
- тремор рук;
- признаки внутривенного введения веществ, в том числе следы от инъекций.
Нарколог Александр Ковтун отметил, что на основании предложенного перечня практически любого человека можно будет направить на лабораторное исследование. «Чрезвычайно субъективистским» список счёл и директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин.
Проект с новыми правилами для получения водительских медсправок Минздрав представил ещё в 2019 году. Из-за включения в него дорогих CDT-тестов на алкоголизм стоимость на документ мог повыситься до пяти тысяч рублей. После критики Владимира Путина проект отправили на доработку, а а срок вступлений в силу несколько раз переносили.
Очередной пиздец?
неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм;
ну, тут все ясно, если решил поссать в угол кабинета нарколога - ты наркоман!
ускорение или замедление темпа мышления;
если ты слишком умный - наркоман!
эмоциональная неустойчивость;
заторможенность;
проблемы в семье, на работе, тебя что-то беспокоит в твоей жизни - ты наркоман!
сонливость или возбуждение;
бледность;
работаешь на трех работах, спишь по 4-5 часов в сутках, от природы бледная кожа - ты наркоман!
сухость кожных покровов;
учащение или замедление дыхания;
сухая кожа рук? одышка? да ты просто наркоман!
тахикардия или брадикардия (чрезмерно низкий или высокий пульс);
проблемы с сердцем - наркоман!
сужение или расширение зрачков;
солнце светит прямо в глаз? наркоман!
тремор рук;
тяжелая работа? наркоман!
признаки внутривенного введения веществ, в том числе следы от инъекций.
почетный донор, диабетчик? Не, сука, ты наркоман!
Господи, это никак не изменит количество психов и неадекватов на дороге. Две недели назад проходил медкомиссию для получения новых прав, взамен старых просроченных. Платишь денежку в частной конторе, офтальмолог смотрит , что ты не слепой, а психиатр задал пару вопрос, из серии "как у меня дела?" и все. К этому добавят анализ мочи и все! Для выявления неадекватных людей и психов совершенно другие меры нужны.
Проблема в том, что стоимость всей справки вырастет в 2 раза. Т.к тебе надо будет в кассу платить не только за врачей, но и за лабу наркологии. Это жопа, если честно
Пусть для начала проверят, как получают эти справки
Ничего особенного, их официально покупают, стоимость наверняка каким-то законом регулируется