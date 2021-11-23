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Новости
Sasha Shambilova

Минздрав предложил новые правила для получения медсправок водителями: их протестируют на наличие наркозависимости Статьи редакции

Среди «клинических признаков наркологических расстройств» — неадекватность поведения, эмоциональная неустойчивость и потливость.

27 27 комментариев
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Правила обновили в проекте 2019 года, который должен вступить в силу 1 марта. Минздрав предложил проводить лабораторные исследования «в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Проверять на наркотики будут в два этапа: химико-токсикологический анализ мочи при помощи экспресс-тестов и лабораторное исследование при положительном результате на наличие наркотиков. Ведомство также рекомендует отправлять некоторых водителей на второй этап исследования, даже если экспресс-тест показал отрицательный результат.

Такие решения должен принимать нарколог на основании клинической картины. Он должен выявить не менее трёх признаков:

  • неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм;
  • ускорение или замедление темпа мышления;
  • эмоциональная неустойчивость;
  • заторможенность;
  • сонливость или возбуждение;
  • бледность;
  • сухость кожных покровов;
  • учащение или замедление дыхания;
  • тахикардия или брадикардия (чрезмерно низкий или высокий пульс);
  • сужение или расширение зрачков;
  • тремор рук;
  • признаки внутривенного введения веществ, в том числе следы от инъекций.

Нарколог Александр Ковтун отметил, что на основании предложенного перечня практически любого человека можно будет направить на лабораторное исследование. «Чрезвычайно субъективистским» список счёл и директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин.

Если я отказываюсь выполнять абсурдные требования — это неадекватное поведение или эмоциональная неустойчивость? Почему гипергидроз (повышенная потливость) тоже является подозрительным симптомом?

Михаил Зобин
директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости

Проект с новыми правилами для получения водительских медсправок Минздрав представил ещё в 2019 году. Из-за включения в него дорогих CDT-тестов на алкоголизм стоимость на документ мог повыситься до пяти тысяч рублей. После критики Владимира Путина проект отправили на доработку, а а срок вступлений в силу несколько раз переносили.

#новости #минздрав

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Добровольный яд

да ебать, а проходить комиссию все равно все будут в автошколах за 3 тысячи рублей, на этой комиссии не побывав

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6
Федя Прозоров

Как страшен автомир! За обучение в автошколе заплати дохуя, еще за медкомиссию

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1
Котенька

дорого как-то, сейчас справку рублей за пятьсот можно купить

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0
Добровольный яд

на основании предложенного перечня практически любого человека можно будет направить на лабораторное исследование

На на это и расчёт)

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3
Ochered Syka

Очередной пиздец?

неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм;

ну, тут все ясно, если решил поссать в угол кабинета нарколога - ты наркоман!

ускорение или замедление темпа мышления;

если ты слишком умный - наркоман!

эмоциональная неустойчивость;
заторможенность;

проблемы в семье, на работе, тебя что-то беспокоит в твоей жизни - ты наркоман!

сонливость или возбуждение;
бледность;

работаешь на трех работах, спишь по 4-5 часов в сутках, от природы бледная кожа - ты наркоман!

сухость кожных покровов;
учащение или замедление дыхания;

сухая кожа рук? одышка? да ты просто наркоман!

тахикардия или брадикардия (чрезмерно низкий или высокий пульс);

проблемы с сердцем - наркоман!

сужение или расширение зрачков;

солнце светит прямо в глаз? наркоман!

тремор рук;

тяжелая работа? наркоман!

признаки внутривенного введения веществ, в том числе следы от инъекций.

почетный донор, диабетчик? Не, сука, ты наркоман!

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2
Добровольный яд

учащение или замедление дыхания;

Нервничаешь — наркоман!

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0
Stanley H. Tweedle

По этим признакам я наркоман

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1
Дионис Вакх

нет, наверное, по результатам анализов тебя признать могут. Признаки это повод для проведения анализа

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1
Добровольный яд

Тогда можно сразу один критерий выдвинуть — наличие пульса.
Есть пульс? Значит можешь ширяться!
Также можно и в психбольницу положить, вдруг шиза.

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1
Александр Михайлов

Господи, это никак не изменит количество психов и неадекватов на дороге. Две недели назад проходил медкомиссию для получения новых прав, взамен старых просроченных. Платишь денежку в частной конторе, офтальмолог смотрит , что ты не слепой, а психиатр задал пару вопрос, из серии "как у меня дела?" и все. К этому добавят анализ мочи и все! Для выявления неадекватных людей и психов совершенно другие меры нужны.

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1
ＫＩＢØＵＮＥ

Я думал и так тестировали

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0
Рыжий

Не, достаточно было выписки что ты не привлекался, не наблюдался. И стоило это дешево.
Эту тему из поста хотели уже ввести в 2019 что-ли. Тогда же все завыли, т.к эти меры повышают стоимость справки до 10к рублей

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0
Chikk

При стоимости современного (даже "отечественного") ведра этими 10к можно пренебречь легко. :)

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0
Рыжий

Да не скажи. Справку можно получать и в 18 лет, чтобы на права сдать и когда-нибудь купить авто. 10к для 18летнего даже в Москве это слишком уж

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0
Chikk

Деньги на Ягу и Ифоны как-то находят, значит деньги есть. И 10к в современном мире для 18-летнего... Ну не серьёзно даже, пара дней на рынке в виде грузчика - ещё физкультурка, за которую платят.

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0
PRIME XXVII

Грузчики у нас теперь 5к в день получают? Нормальна. Чего ж тогда все в курьеры идут за 2к за смену дурачье.

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1
Chikk

Простите, Шелдон, возможно надо будет 3-4 дня.

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0
Fenrir784

Крутим гайки на фоне общественных резонансов.

Нормальных законов не будет, не волнуйтесь.

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0
Добровольный яд

Хорошо что летом переполучил без этой возни, просто руки показал

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0
Chikk

Почему гипергидроз тоже является подозрительным симптомом?

Лови наркомана! Ишь, заёрзал, как уж на сковороде завертелся. :)

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0
Добровольный яд

Пусть для начала проверят, как получают эти справки. Сколько стоит это сделать, но ведь всем похуй. Точно так же будут получать и справки об отсутствии наркозависимости.

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0
Рыжий

Проблема в том, что стоимость всей справки вырастет в 2 раза. Т.к тебе надо будет в кассу платить не только за врачей, но и за лабу наркологии. Это жопа, если честно
Пусть для начала проверят, как получают эти справки

Ничего особенного, их официально покупают, стоимость наверняка каким-то законом регулируется

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0
Добровольный яд

Комитет предложил новые правила для получения аккаунтов пользователями: их протестируют на наличие наркозависимости

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0
Котенька

наркозависимость получают уже на тж от самого тж

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0
Роман Олегович

Может хотя бы окулиста работающего сделать для начала?

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0
Добровольный яд

Среди «клинических признаков наркологических расстройств» — неадекватность поведения, эмоциональная неустойчивость и потливость.

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0
Добровольный яд

Половину из списка собрал, не наркоман.
Ещё бы требовали скан всех бюллетеней с выборов и голосований и, если хоть один против того, кого нужно, то сразу записывали в неадекваты и наркоманы

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–1
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