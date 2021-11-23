Среди «клинических признаков наркологических расстройств» — неадекватность поведения, эмоциональная неустойчивость и потливость.

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Правила обновили в проекте 2019 года, который должен вступить в силу 1 марта. Минздрав предложил проводить лабораторные исследования «в отношении групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств, а также водители в случае возврата им удостоверения после истечения срока лишения прав». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Проверять на наркотики будут в два этапа: химико-токсикологический анализ мочи при помощи экспресс-тестов и лабораторное исследование при положительном результате на наличие наркотиков. Ведомство также рекомендует отправлять некоторых водителей на второй этап исследования, даже если экспресс-тест показал отрицательный результат.

Такие решения должен принимать нарколог на основании клинической картины. Он должен выявить не менее трёх признаков:

неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм;

ускорение или замедление темпа мышления;



эмоциональная неустойчивость;



заторможенность;



сонливость или возбуждение;



бледность;

сухость кожных покровов;

учащение или замедление дыхания;

тахикардия или брадикардия (чрезмерно низкий или высокий пульс);

сужение или расширение зрачков;

тремор рук;



признаки внутривенного введения веществ, в том числе следы от инъекций.

Нарколог Александр Ковтун отметил, что на основании предложенного перечня практически любого человека можно будет направить на лабораторное исследование. «Чрезвычайно субъективистским» список счёл и директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаил Зобин.

Если я отказываюсь выполнять абсурдные требования — это неадекватное поведение или эмоциональная неустойчивость? Почему гипергидроз (повышенная потливость) тоже является подозрительным симптомом? Михаил Зобин директор Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости