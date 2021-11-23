От одного из пассажиров уже собираются требовать 6407 рублей.

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В МУП «Метроэлектротранс», которое обслуживает общественный транспорт в Казани, рассказали о пассажире без QR-кода, отказавшемся выходить из трамвая. Вывести его удалось только с помощью полиции.

Из-за этого движение трамваев задержалось на один час, а на остановке собралось ещё 10 транспортных средств. Сумму ущерба оценили в 6407 рублей, а на пассажира завели административное дело. МУП «Метроэлектротранс» собирается добиваться возмещения от жителя за простой.

Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская заявила «Подъёму», что разбираться с нарушениями прав пассажиров будут в отдельных случаях при «избыточных требованиях перевозчиков». При этом систему QR-кодов в наземном транспорте она назвала необходимой.

На начальном этапе не обойтись без трудностей. Может быть, это не совсем популярная мера, но другого пути сейчас нет, всё это делается для обеспечения здоровья и безопасности наших граждан. Сария Сабурская омбудсмен Татарстана

С 22 ноября в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесённое заболевание. Если документа у жителя нет, то его не пустят в салон. Если проверка проходит во время движения, его попросят выйти на ближайшей остановке.