Жителей Казани, которые отказываются предъявлять QR-коды и задерживают транспорт, привлекут к ответственности за простой Статьи редакции
От одного из пассажиров уже собираются требовать 6407 рублей.
В МУП «Метроэлектротранс», которое обслуживает общественный транспорт в Казани, рассказали о пассажире без QR-кода, отказавшемся выходить из трамвая. Вывести его удалось только с помощью полиции.
Из-за этого движение трамваев задержалось на один час, а на остановке собралось ещё 10 транспортных средств. Сумму ущерба оценили в 6407 рублей, а на пассажира завели административное дело. МУП «Метроэлектротранс» собирается добиваться возмещения от жителя за простой.
Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская заявила «Подъёму», что разбираться с нарушениями прав пассажиров будут в отдельных случаях при «избыточных требованиях перевозчиков». При этом систему QR-кодов в наземном транспорте она назвала необходимой.
С 22 ноября в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесённое заболевание. Если документа у жителя нет, то его не пустят в салон. Если проверка проходит во время движения, его попросят выйти на ближайшей остановке.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров заявил, что за первый день пассажиропоток снизился на 20-30%. Он также пообещал, что власти возместят убытки, которые понесут перевозчики.
Вот с этим согласен на 100%, но все равно меры какие-то прям адски радикальные. Других вариантов как заставить прививаться у меня нет, но я вижу несколько проблем тут:
- антиваксерские настроения растут в геометрической прогрессии, когда так закручивают гайки
- люди воспринимают вакцину не как средство от вируса, а как бюрократическую штуку, чтобы им мозг не ебали
- торговля QR кодами становится все более востребованной
"меры какие-то прям адски радикальные"
АХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ, ват эта родекуализьм!!! в общественный транспорт не пускают!!!!!
если бы приняли реально радикальные меры в самом начале, и не нужно было бы эту клоунаду поствыборную устраивать когда уже произошел пздц, примеры китай и автсралия, все у них ок
Самое (не)забавное, что местным властям нафиг это не упало. Очевидно же, что инициатива прёт сверху. Вот только автор этой инициативы стыдливо спрятался и старательно делает вид, что он тут ни сном ни духом. За всё отдуваются мелкие сошки. Не удивлюсь, если потом на них же ещё собак спустят "за перегибы на местах".
Не давайте системе разделять людей. Не соглашайтесь с тем, что вы красный или белый, а поэтому должны ненавидеть и бороться с зелеными или черными. Ищите общее, а не отличия. Все люди хотят свободно жить, дышать, двигаться, питаться, любить, общаться, растить детей - вот ваше общее. Система будет всегда под любыми предлогами, используя любые научные, религиозные или философские доказательства, убеждать вас, как правильно поступать, объяснять вам, что происходит, кто вы, и кто ваш враг. Система транслирует это всегда через тех, кому вы доверяете. Каждой стороне подготовлены свои жрецы, в том числе меньшинству. Если вы видите, что уже перешли на чью-то сторону - знайте, это была манипуляция, которую вы пропустили, будучи наивными. За разделением всегда следует страх, злость, насилие, потери с одной или обеих сторон. По правде, вы вряд ли избежите разделения, потому что в крайнем случае люди системы создадут ситуацию или придут к вам домой и поставят перед выбором, ведь силы их велики. Но вы можете оставаться человеком как можно дольше и помогать другим в этом нелегком деле.