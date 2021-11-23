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Новости
Sasha Shambilova

Жителей Казани, которые отказываются предъявлять QR-коды и задерживают транспорт, привлекут к ответственности за простой Статьи редакции

От одного из пассажиров уже собираются требовать 6407 рублей.

78 78 комментариев
2218 просмотров

В МУП «Метроэлектротранс», которое обслуживает общественный транспорт в Казани, рассказали о пассажире без QR-кода, отказавшемся выходить из трамвая. Вывести его удалось только с помощью полиции.

Из-за этого движение трамваев задержалось на один час, а на остановке собралось ещё 10 транспортных средств. Сумму ущерба оценили в 6407 рублей, а на пассажира завели административное дело. МУП «Метроэлектротранс» собирается добиваться возмещения от жителя за простой.

Омбудсмен Татарстана Сария Сабурская заявила «Подъёму», что разбираться с нарушениями прав пассажиров будут в отдельных случаях при «избыточных требованиях перевозчиков». При этом систему QR-кодов в наземном транспорте она назвала необходимой.

На начальном этапе не обойтись без трудностей. Может быть, это не совсем популярная мера, но другого пути сейчас нет, всё это делается для обеспечения здоровья и безопасности наших граждан.

Сария Сабурская
омбудсмен Татарстана

С 22 ноября в Татарстане для поездки в общественном транспорте необходимо предъявлять QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесённое заболевание. Если документа у жителя нет, то его не пустят в салон. Если проверка проходит во время движения, его попросят выйти на ближайшей остановке.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров заявил, что за первый день пассажиропоток снизился на 20-30%. Он также пообещал, что власти возместят убытки, которые понесут перевозчики.

#новости #qrкоды #covid19

78 78 комментариев
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78 комментариев
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Добровольный яд

привлекут к отвественности за простой советский

Ответить
53
Дизайнер Павленко

Пугачева была в ужасе

Ответить
9
Анастасия Лукьянова

Присядьте, вы все ее знаете

Ответить
1
Добровольный яд

систему QR-кодов в разменом транспорте она назвала необходимой

Чё за размен?

Ответить
1
Smaug The Terrible

Нельзя чиновнику осуждать вышестоящих бояр

Ответить
0
умный человек

эпоха простоя

Ответить
0
Smaug The Terrible

закончилась гонкой на лафетах

Ответить
2
испанский смех

можем повторить

Ответить
2
Smaug The Terrible

А первым к финишу пришел вроде лысый бывший главчекист

Ответить
0
Добровольный яд

зашла сюда за этим комментом

Ответить
0
Сальвадор Лемонес

анфас

Ответить
0
испанский смех

можешь же, когда хочешь!

Ответить
0
Котенька

Жителей Казани, которые отказываются предъявлять QR-коды и задерживают транспорт, привлекут к отвественности за простой

советский…

Ответить
10
Котенька

а, уже пошучено. поставьте мне минус, хочу порваться

Ответить
9
Котенька

вот ещё сюда

Ответить
8
Сальвадор Лемонес

хуй тебе :3

Ответить
4
Котенька

ок, тогда поставь плюс

Ответить
1
Котенька

да блять

Ответить
4
Злобный Капитан Немо

Поставил оптом, проверяй

Ответить
2
Котенька

нет в вас ничего человеческого

Ответить
1
Сальвадор Лемонес

@Боксер преследование плюсами

Ответить
1
aliftin

Они прям золотую жилу с этими кодами открыли. Что бы не было с ними связано, за все можно брать штраф.

Ответить
13
испанский смех

все ради нашей безопасности и удобства

Ответить
2
Chikk

Для всеобщего блага™.

Ответить
1
Антон Сциталов

Сейчас это точно убытки всем, если только в перспективе, когда все успокоятся и привыкнут платить штрафы, тогда может и станет выгодно

Ответить
1
Пётр Козлов

Каким образом они себе представляют люди доберутся до места прививки, если их не пускают в общественный транспорт?

Ответить
2
Chikk

Зима же. На санях, да в тройку запряжённых. Чтоб с цыганами и медведями. С песней удалой. Ээх!

Ответить
17
Smaug The Terrible

Пешком

Ответить
9
Пётр Козлов

Ну допустим если место прививки в одном районе с тобой
А до работы?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Пешком

Ответить
11
Пётр Козлов

Ты действительно the terrible

Ответить
3
Tauraloke Esteru

Это он пока не советовал прилететь по воздуху.

Ответить
0
Антон Сциталов

На такси. Ещё можно например на своей машине.

Ответить
2
Пётр Козлов

И между прививками 3 недели на работу кататься на такси? Я конечно программист, но это как-то слишком расточительно

Ответить
2
Антон Сциталов

Ноябрь 2021ого: где 11 месяцев были люди, когда нужно было привиться?

Ответить
3
Neketa Fo

ну вот, значит куаркоды работают, люди прививаться начали наконец-то

Ответить
4
Антон Сциталов

Да реально работают. Уже знакомые сомневающиеся пошли и привились. Нормально себя чувствуют, надо будет спросить, стоило ли оно того так медлить.

Ответить
1
Пётр Козлов

Вот с этим согласен на 100%, но все равно меры какие-то прям адски радикальные. Других вариантов как заставить прививаться у меня нет, но я вижу несколько проблем тут:
- антиваксерские настроения растут в геометрической прогрессии, когда так закручивают гайки
- люди воспринимают вакцину не как средство от вируса, а как бюрократическую штуку, чтобы им мозг не ебали
- торговля QR кодами становится все более востребованной

Ответить
1
Антон Сциталов

20 месяцев с первого локдауна, но меры радикальные. Да, это проблема самосознания и умения планировать. Вот и социальный эксперимент, демонстрирующий, какая часть общества как себя ведёт.

Ответить
3
Пётр Козлов

Большинство ведёт себя максимально пассивно: пока не мешают жить куар кодами, они не прививаются потому что это куда-то ехать, чото там делать- у меня полно таких знакомых, которые прививались по принципу «ну на работе требуют»

Ответить
0
Антон Сциталов

Зато теперь становится понятно, как вообще с любыми инновациями работать: не надо ждать поддержки, потому что она не придёт, ей лень. Делаешь, а потом работаешь с возражениями. Инноваторы получают то, что хотели, комментаторы думают, что они на что-то повлияли.

Ответить
2
Рыжий

Вообще это очень смешно. Люди не прививаются от смертельного вируса (который даже без смертельного исхода оставит тебя на всю жизнь инвалидом) только потому, что лень (!)
Или с вирусом что-то не так на самом деле или с людьми

Ответить
0
Имя И Фамилия

Давно ты на 360 развернулся в своей позиции по поводу прививок?

Ответить
1
Рыжий

Я не разворачивался. Ситуация и правда комичная

Ответить
0
Имя И Фамилия

А, прости, я думал ты топишь за укол

Ответить
2
Рыжий

Извинения приняты

Ответить
0
Пётр Козлов

Ну тратить минимальное количество усилий по жизни это как бы заложено в нас изначально. А уж получается у тебя с этим справляться или нет - от тебя зависит

Как бы люди не пристёгивают ремни безопасности потому что лень и натирает плечо, зато потом охуительно летают в лобовое стекло

Ответить
1
Добровольный яд

И пусть летают

Ответить
0
Рыжий

Это понятно. Просто если угроза реальна - все эти привычки и ленность уходят. Очень мало кто будет перебегать 12полосное шоссе с оживленным движением, к примеру, а попиздуют на переход. И в противовес - если дорога узкая и не оживленная - на переход попиздуют единицы

Ответить
0
Alexey Andreev

Надо чтобы каждый лично почувствовал реальную угрозу? А как же учиться на чужих ошибках?

Ответить
0
Рыжий

Типа да. Ну камон, если вокруг меня люди не умирают, обещанных трупов на улицах нет, в выходные люди гуляют в парках, смеются, отдыхают.
Откуда мне почувствовать, что смертельный вирус среди нас?

Ответить
0
Chikk

А если ещё у тебя в этом году случилась простуда, при которой ушли запахи на неделю, а ещё полдня была температура аж в 37 градусов, то... Начинаешь смотреть на всю эту истерику как на говно. :)

Ответить
0
Твой День

"меры какие-то прям адски радикальные"
АХАХАХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ, ват эта родекуализьм!!! в общественный транспорт не пускают!!!!!

если бы приняли реально радикальные меры в самом начале, и не нужно было бы эту клоунаду поствыборную устраивать когда уже произошел пздц, примеры китай и автсралия, все у них ок

Ответить
0
Антон Сциталов

Цыплят с осени готовят, вот это всё

Ответить
0
Стас Фарбер

друзья, такси, пешком, велосипедом

Ответить
0
Яня

Такси тоже по коду будет

Ответить
0
Антон Сциталов

Значит на своей машине, пешком, на лыжах. У меня батя в школу сквозь тайгу продирался одной рукой отбиваясь от медведей, а второй добывая руду. И ничего, окончил как-то школу. А тут прививку сделать

Ответить
1
Твой День

разок потраться на такси

Ответить
0
Chikk

Может быть, это не совсем популярная мера, но другого пути сейчас нет, всё это делается для обеспечения здоровья и безопасности наших граждан.

Аж с причмокиванием. В заключении наверное флаг даже из кармана вытащила и махать начала.

Ответить
6
Дмитрий OrLOVE

Да можно сразу в гулаг, лучшие совецкие практики

Ответить
4
Твой День

знаменитый австралийский гулаг ... или итальянский ... или голландский ... где там еще жесткие меры?

Ответить
1
Добровольный яд

как же повезло государству с ковидом-то а
вот чем бы они занимались всё это время? а тут такое раздолье для имитации бурной деятельности

Ответить
3
Добровольный яд

И с народом

Ответить
2
Добровольный яд

последний шанс глубинных на достойный бунд

Ответить
1
Рыжий

Норм тема. Думаю, теперь люди станут еще злее в таких ситуациях

Ответить
1
Имя И Фамилия
Ответить
1
испанский смех

Омбудсмен Татарстана

как это блеать?

Ответить
1
Имя И Фамилия

Пахан, держит Татарстан

Ответить
0
испанский смех

это лярва же

Ответить
2
Имя И Фамилия

Паханка паханесса пахиня

Ответить
0
испанский смех

паха

Ответить
0
Александр Борродач

Хранительница паха

Ответить
0
Photuum

Апокалипсис сбывается:

И зверь сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание

Ответить
1
Дизайнер Павленко

Каждый день новости эпичнее другой
что происходит???

Ответить
0
Романелло Кивогенс

Самое (не)забавное, что местным властям нафиг это не упало. Очевидно же, что инициатива прёт сверху. Вот только автор этой инициативы стыдливо спрятался и старательно делает вид, что он тут ни сном ни духом. За всё отдуваются мелкие сошки. Не удивлюсь, если потом на них же ещё собак спустят "за перегибы на местах".

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0
Мишки Гамми

Не давайте системе разделять людей. Не соглашайтесь с тем, что вы красный или белый, а поэтому должны ненавидеть и бороться с зелеными или черными. Ищите общее, а не отличия. Все люди хотят свободно жить, дышать, двигаться, питаться, любить, общаться, растить детей - вот ваше общее. Система будет всегда под любыми предлогами, используя любые научные, религиозные или философские доказательства, убеждать вас, как правильно поступать, объяснять вам, что происходит, кто вы, и кто ваш враг. Система транслирует это всегда через тех, кому вы доверяете. Каждой стороне подготовлены свои жрецы, в том числе меньшинству. Если вы видите, что уже перешли на чью-то сторону - знайте, это была манипуляция, которую вы пропустили, будучи наивными. За разделением всегда следует страх, злость, насилие, потери с одной или обеих сторон. По правде, вы вряд ли избежите разделения, потому что в крайнем случае люди системы создадут ситуацию или придут к вам домой и поставят перед выбором, ведь силы их велики. Но вы можете оставаться человеком как можно дольше и помогать другим в этом нелегком деле.

Ответить
0
Твой День

а если я не хочу иметь ничего общего с умственно остылыми рассказывающими про геноцид уззких через вакцинацию? верящих в зоговор, и прочими мракобесами?

Ответить
0
Добровольный яд

всё это делается для обеспечения здоровья и безопасности наших граждан

вся эта херня к здоровью граждан не имеет никакого отношения
или имеет но в минус, из-за излишней нервозности

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0
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