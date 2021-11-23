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Новости
Sasha Shambilova

«Наливкин существует»: депутат в Нижневартовске выполнил просьбу жительницы утеплить остановку. Дыру заделали фанерой Статьи редакции

Павел Елин поделился достижением в инстаграме, после чего его высмеяли пользователи.

32 32 комментария
3865 просмотров
Фото из инстаграма Павла Елина

Депутат от «Единой России» из Нижневартовска Павел Елин отчитался в инстаграме, что выполнил просьбу местной жительницы. Она просила утеплить остановку, с одной стороны которой отсутствовало стекло. Из-за этого людям, ждущим транспорт, некуда было спрятаться от ветра.

Сам Елин отметил оперативность работ — проблему «решили» уже 22 ноября, хотя жительница обратилась к депутату 17 числа. Только стекло на остановке не установили, вместо этого дыру заделали куском фанеры.

Фото из инстаграма Павла Елина

В комментариях пользователи высмеяли Елина — они отметили, что депутат совсем неверно понял просьбу жительницы. Также многие засомневались, что на остановке стало действительно теплее.

Несколько пользователей также увидели в действиях Елина подражание вымышленному депутату Виталию Наливкину, который очень радикально решает проблемы. Например, в одном из роликов персонаж помог жителям избавить от ржавой воды, полностью отключив водоснабжение.

Депутат Виталий Наливкин решает проблемы…
Главный герой коротких роликов очищает озеро с помощью Domestos и избавляет от ржавой воды…
tjournal.ru

#новости #регионы #соцсети

32 32 комментария
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Добровольный яд

вот вы смеетесь, а они искренне верят, что таким образом людям помогли

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36
norm

Он потом ещё в Фейсбуке напишет о неблагодарных люмпенах. Ждём.

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23
ИгорьOK
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10
Добровольный яд

У нас, вот, ремонт дороги оценивали после того, как снегом мягко говоря припорошило
https://t.me/korochekirov/235

Короче!
Короче! Приемка снега🌨
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0
CopyPasta

На фанеру и её установку был потрачен 1 000 000 рублей )))

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22
Добровольный яд

Бюджет освоен, на новые остановки средств не осталось, господа горожане

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4
Джон Кроули

Какой-то скромный бюджет.

Ответить
2
Добровольный яд

Так заграничные рабочие же выполняли работы

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1
Вася Пупкин мл.

Правильно писать "иностранные специалисты".

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1
Добровольный яд

Я родился в Советском Союзе

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0
Chikk

Принимая во внимание текущие прайсы на фанеру (и пиломатериалы вообще) - вполне себе жест. Даже с некоторым налётом илитарности.

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15
Dmitriy Volkov

Чеки на работу принесёт, компенсирует

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2
Neketa Fo

мда уж. Павел Елин явно не знает что такое довести дело до конца. Вот как надо

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8
Jonny Odyssey

Не бережёшь ты себя, Павел Елин, всё о народе думаешь...

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7
Рпош Ашршщ

А как были популярны в 18-19 годах торжественные открытия всякой хуйни

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5
Василий Герасимов

Всмысле 18-19? Забыл как в 21м открывали контейнер для ментов?

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2
Добровольный яд

Используют контейнеризацию. Модно, молодёжно, современно!

Ответить
4
Neketa Fo

о, у меня во дворе такое же стоит для мусорных контейнеров. Вполне ок конструкция, что тебе не нравится не знаю

Ответить
0
Рпош Ашршщ

Новость мимо меня прошла

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0
Добровольный яд

Торжественное открытие пустыря

Ответить
0
Stepan Morozov

Заметили, что с внутренней стороны фанера ещё заботливо покрашена? Все для людей.

Ответить
5
iPhone 13 Pro Max

Будни сверхдержавы 👌

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3
Магомед Магомедов

"ещё и хештег единой России не забывали добавить"
Хмм. А может...

Ответить
2
IvanDurov

Раньше люди ждали внутри, теперь снаружи.

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2
Добровольный яд

Delen ред.

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0
Shenmue
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4
Добровольный яд

Господь, жги (не остановку) - тогда может станет теплее

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1
Inevitable

А почему никто не написал, что теперь автобусы не видно нихуя??? Нахуя он окно заделал, ну пиздец блятб сверхразум единорос

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1
Дмитрий Гришаев

С другой стороны , как они представляют утепленную остановку? С батареями и полами с подогревом? Ну рили, кто будет оплачивать это тепло? За счет города? Я понимаю у города денег немерено и такой каприз горожан пустяк сущий для бюджета города. Я сам пользуюсь транспортом общественным и зимой сам акуеваю от холода и мороза, но теплая остановка это фантастика. Увы...

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1
умный человек

откусили стекло прост

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0
Дмитрий Гришаев

Первому скрину про то , что стало теплее, хотел лукаса впаять по привычке))

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0
Егор Владимирович

ну в теории теплее стало

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0
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