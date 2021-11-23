«Наливкин существует»: депутат в Нижневартовске выполнил просьбу жительницы утеплить остановку. Дыру заделали фанерой Статьи редакции
Павел Елин поделился достижением в инстаграме, после чего его высмеяли пользователи.
Депутат от «Единой России» из Нижневартовска Павел Елин отчитался в инстаграме, что выполнил просьбу местной жительницы. Она просила утеплить остановку, с одной стороны которой отсутствовало стекло. Из-за этого людям, ждущим транспорт, некуда было спрятаться от ветра.
Сам Елин отметил оперативность работ — проблему «решили» уже 22 ноября, хотя жительница обратилась к депутату 17 числа. Только стекло на остановке не установили, вместо этого дыру заделали куском фанеры.
В комментариях пользователи высмеяли Елина — они отметили, что депутат совсем неверно понял просьбу жительницы. Также многие засомневались, что на остановке стало действительно теплее.
Несколько пользователей также увидели в действиях Елина подражание вымышленному депутату Виталию Наливкину, который очень радикально решает проблемы. Например, в одном из роликов персонаж помог жителям избавить от ржавой воды, полностью отключив водоснабжение.
У нас, вот, ремонт дороги оценивали после того, как снегом мягко говоря припорошило
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С другой стороны , как они представляют утепленную остановку? С батареями и полами с подогревом? Ну рили, кто будет оплачивать это тепло? За счет города? Я понимаю у города денег немерено и такой каприз горожан пустяк сущий для бюджета города. Я сам пользуюсь транспортом общественным и зимой сам акуеваю от холода и мороза, но теплая остановка это фантастика. Увы...