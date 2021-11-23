Павел Елин поделился достижением в инстаграме, после чего его высмеяли пользователи.

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Фото из инстаграма Павла Елина

Депутат от «Единой России» из Нижневартовска Павел Елин отчитался в инстаграме, что выполнил просьбу местной жительницы. Она просила утеплить остановку, с одной стороны которой отсутствовало стекло. Из-за этого людям, ждущим транспорт, некуда было спрятаться от ветра.

Сам Елин отметил оперативность работ — проблему «решили» уже 22 ноября, хотя жительница обратилась к депутату 17 числа. Только стекло на остановке не установили, вместо этого дыру заделали куском фанеры.

Фото из инстаграма Павла Елина

В комментариях пользователи высмеяли Елина — они отметили, что депутат совсем неверно понял просьбу жительницы. Также многие засомневались, что на остановке стало действительно теплее.