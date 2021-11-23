Слоган криптовалюты: «Один токен, который правит всеми».

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Скриншот из видео JRR Token

Обладатели прав на книги Джона Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» подали жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) из-за криптовалюты JRR Token. В итоге ВОИС признала нарушение. Об этом сообщает Financial Times.

Поместье Дж. Р. Р. Толкина заявило, что доменное имя сайта JRRToken.com нарушает авторские права. Адвокаты разработчика криптовалюты Мэтью Дженсена настаивали же, что «Токен» — общий термин, который не стоит путать с фамилией писателя. Кроме названия домена, претензии возникли к содержанию сайта — там находились иллюстрации колец, жилищ хоббитов и волшебника, похожего на Гэндальфа — одного из персонажей книг.

ВОИС пришла к выводу, что разработчик «знал о работах Толкина и создал веб-сайт, чтобы использовать их славу». Дженсен дал обязательство прекратить использовать криптовалюту, отдать домен и удалить весь контент, нарушающий авторские права.

Поместье Толкина бдительно защищает имя Дж. Р. Р. Толкина и содержание литературных произведений Дж. Р. Р. Толкина посторонними лицами. Стивен Майер адвокат поместья Толкина

JRR Token запустили в августе на Binance Smart Chain. Его слоган звучал так: «Один токен, чтобы править всеми». Это перифраз цитаты с кольца Фродо.