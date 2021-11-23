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Новости
Sasha Shambilova

Наследники Толкина добились прекращения использования криптовалюты JRR Token, посвящённой «Властелину колец» Статьи редакции

Слоган криптовалюты: «Один токен, который правит всеми».

6 6 комментариев
606 просмотров
Скриншот из видео JRR Token 

Обладатели прав на книги Джона Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» подали жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) из-за криптовалюты JRR Token. В итоге ВОИС признала нарушение. Об этом сообщает Financial Times.

Поместье Дж. Р. Р. Толкина заявило, что доменное имя сайта JRRToken.com нарушает авторские права. Адвокаты разработчика криптовалюты Мэтью Дженсена настаивали же, что «Токен» — общий термин, который не стоит путать с фамилией писателя. Кроме названия домена, претензии возникли к содержанию сайта — там находились иллюстрации колец, жилищ хоббитов и волшебника, похожего на Гэндальфа — одного из персонажей книг.

ВОИС пришла к выводу, что разработчик «знал о работах Толкина и создал веб-сайт, чтобы использовать их славу». Дженсен дал обязательство прекратить использовать криптовалюту, отдать домен и удалить весь контент, нарушающий авторские права.

Поместье Толкина бдительно защищает имя Дж. Р. Р. Толкина и содержание литературных произведений Дж. Р. Р. Толкина посторонними лицами.

Стивен Майер
адвокат поместья Толкина

JRR Token запустили в августе на Binance Smart Chain. Его слоган звучал так: «Один токен, чтобы править всеми». Это перифраз цитаты с кольца Фродо.

В этом же месяце его прорекламировал Билли Бойд, актёр, сыгравший Перегрина Тука во «Властелине колец». За это ему заплатили 145 долларов.

#новости #криптовалюта

6 6 комментариев
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Emile Zäkiev

копирасты

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Добровольный яд

Криптоаферщики

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4
aliftin

Ну тут хуй его знает. Одно дело продавать права на фильмы/игры/игрушки, а другое когда какие-то мамкины гении стригут с лохов деньги, уходят в закат, а горе инвесторы стучат уже в твою дверь. Думаю пару гневных писем так прилетело авторам игры в кальмара и лучше такое зарубить на корню, чем потом оправдываться.

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3
Никита Борисова

Вот будет зашибись, когда Толкинкоин кинет людей на триллион долларов. Особенно для правообладателей.

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1
Игорь Головин

Справедливости ради, с правами на ВК полнейший пиздец. Часть у наследников, часть у голливуда. И те, и те - пидорасы

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Добровольный яд

только вк - святые)

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