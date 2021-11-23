Наследники Толкина добились прекращения использования криптовалюты JRR Token, посвящённой «Властелину колец» Статьи редакции
Слоган криптовалюты: «Один токен, который правит всеми».
Обладатели прав на книги Джона Толкина «Властелин колец» и «Хоббит» подали жалобу во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) из-за криптовалюты JRR Token. В итоге ВОИС признала нарушение. Об этом сообщает Financial Times.
Поместье Дж. Р. Р. Толкина заявило, что доменное имя сайта JRRToken.com нарушает авторские права. Адвокаты разработчика криптовалюты Мэтью Дженсена настаивали же, что «Токен» — общий термин, который не стоит путать с фамилией писателя. Кроме названия домена, претензии возникли к содержанию сайта — там находились иллюстрации колец, жилищ хоббитов и волшебника, похожего на Гэндальфа — одного из персонажей книг.
ВОИС пришла к выводу, что разработчик «знал о работах Толкина и создал веб-сайт, чтобы использовать их славу». Дженсен дал обязательство прекратить использовать криптовалюту, отдать домен и удалить весь контент, нарушающий авторские права.
JRR Token запустили в августе на Binance Smart Chain. Его слоган звучал так: «Один токен, чтобы править всеми». Это перифраз цитаты с кольца Фродо.
В этом же месяце его прорекламировал Билли Бойд, актёр, сыгравший Перегрина Тука во «Властелине колец». За это ему заплатили 145 долларов.
Ну тут хуй его знает. Одно дело продавать права на фильмы/игры/игрушки, а другое когда какие-то мамкины гении стригут с лохов деньги, уходят в закат, а горе инвесторы стучат уже в твою дверь. Думаю пару гневных писем так прилетело авторам игры в кальмара и лучше такое зарубить на корню, чем потом оправдываться.