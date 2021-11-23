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Новости
Артём Мазанов

Минздрав подготовил законопроект о блокировке без суда сайтов, где продают поддельные справки и сертификаты Статьи редакции

Владельцев сайтов также могут обязать искать такие объявления.

Минздрав РФ предложил наделить Росздравнадзор полномочиями по решению о блокировке сайтов с предложениями о продаже поддельных медицинских документов. Документ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается блокировать сайты, которые предоставляют документы без наличия необходимой лицензии или без прохождения пациентом медицинских исследований. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Сейчас вносить сайты в реестр запрещенных могут МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росмолодёжь и Росалкогольрегулирование.

#новости #право

384 просмотров
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AZP

Продам справки и сертификаты

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5
AZP

Блокируйте TJ

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7
Артём Мазанов

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2022 года.

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1
AZP

Заранее не грех и заблокировать

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2
Артём Мазанов

Анус тебе заблокируем

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5
AZP

Приезжайте, на стол накрою

Ответить
5
испанский смех

анус?

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1
AZP

Это основное блюдо

Ответить
3
испанский смех

можно ли приготовить холодец из ануса?

Ответить
0
woqugyzo

Сейчас вносить сайты в реестр запрещенных могут МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росмолодёжь и Росалкогольрегулирование.

Хуйпоймичтонадзор

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3
woqugyzo

Росмолодёжь

Росдетство, Росотрочество, Росмилфнадзор, Росбумерпохоронбюро

Ответить
4
Максим Грандов

Росмилфнадзор

Да ты мою мечту описал

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0
woqugyzo

Или, наверное, правильнее, Росхуйпоймичтонадзор

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2
woqugyzo

Росалкогольрегулирование

Росаналпатрулирование

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0
Chikk

Значит будет реестр (список) таких сайтов, значит можно будет потом зайти через VPN и... Блин, вот реально удобно. Прекрасный законопроект. :)

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2
woqugyzo

значит можно будет потом зайти через VPN и...

А у вас ещё не все VPN заблокировали? Есть же уже DPI... Когда начнут к херам резать PPTP, L2TP и иже с ними?

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1
Chikk

У меня свои серверы в Нидерландах, так что "у нас" - всё хорошо, всё хорошо. Ну... Пока не резанут магистральный шнурок. :D

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0
woqugyzo

Ты не очень умный, я гляжу. Что тебе тот сервер, если протокол порежут?

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1
Chikk

Любой DPI можно обойти, умный ты наш. Сматывай уже фольгу с шапки. Есть хоть какой инет - значит есть доступ везде, ко всему.

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0
woqugyzo

Любой DPI можно обойти

А из буханки белого хлеба можно сделать троллейбус. Но зачем? Если можно жить в нормальной стране.

Можно даже жить в хуёвой стране, но это всё равно будет не такой лютый беспросветный пиздец, как в РФ.

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0
Chikk

Живи. Тебе кто-то мешает?

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1
woqugyzo

Мне? Никто. Я прихожу с этого российского пиздеца поугарать да посмотреть, как мне в жизни повезло.

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0
Chikk

То есть, IRL тебе этого не хватает. Значит, если продолжить логическую цепь, в реальности никакой везухи нет. Ну, раз нужна прокачка ЧСВ посредством интернетов. Чтож, соболезную. :D

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0
woqugyzo

Есть хоть какой инет - значит есть доступ везде, ко всему.

Всегда пакеты можно слать голубиной почтой. Только пинг большой.

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0
woqugyzo

Минздрав подготовил законопроект о публичных расстрелах без суда

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2
Добровольный яд

Росздравнадзор

Этот персонаж еще не открыт

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1
испанский смех

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2022 года.

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0
Дефицитный Сервелат

Да просто отменить суды и всё. Только мешаются.

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0
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