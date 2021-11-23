Владельцев сайтов также могут обязать искать такие объявления.

Минздрав РФ предложил наделить Росздравнадзор полномочиями по решению о блокировке сайтов с предложениями о продаже поддельных медицинских документов. Документ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

Предполагается блокировать сайты, которые предоставляют документы без наличия необходимой лицензии или без прохождения пациентом медицинских исследований. Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Сейчас вносить сайты в реестр запрещенных могут МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росмолодёжь и Росалкогольрегулирование.