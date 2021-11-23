«Медуза»: рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов Статьи редакции
Блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.
Из-за конфликта между между социальным блоком («санитары») под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой и экономическим блоком («экономисты») под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова кабинет министров пока не принял законопроекты о введении QR-кодов по всей России. Их рассмотрение отложили до середины декабря. Об этом пишет «Медуза».
Член думского комитета по здравоохранению из «Справедливой России» Федот Тумусов рассказал изданию, что рассмотрение законопроектов отложили на месяц «в соответствии с регламентом» работы Госдумы.
Собеседник, близкий к администрации президента, рассказал «Медузе», что Дума «точно примет законопроекты, но их окончательный вид пока не ясен». По его мнению, это могут быть как лёгкие меры, так и жёсткие. Другой источник издания, близкий к администрации президента, назвал главным фактором остановки рассмотрения законопроекта именно разногласия по поводу введения необходимых мер.
Собеседник «Медузы» подчеркнул, что каждый чиновник в этой ситуации хочет сохранить свои интересы и выполнить установленные перед ним контрольные показатели эффективности работы. «У каждого они свои, поэтому, в первую очередь, чиновники думают о них, а не об общественном благе», — сказал он.
Один из политтехнологов также рассказал изданию, что между «санитарами» и аппаратом президента произошёл конфликт. По его словам, в Кремле недовольны тем, что ковидные ограничения негативно сказываются на рейтинге Владимира Путина. Именно поэтому правительство планирует перезапустить кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета.
Другой собеседник «Медузы», близкий к «санитарному» блоку, рассказал, что многие регионы опасаются введения жёсткой системы QR-кодов и волнений, которые могут последовать за ними. Также источник издания сообщил, что из законопроекта планируют убрать слово «QR-коды» и заменить на что-то «приятное и не раздражающее людей». Например, «паспорт здоровья».
12 ноября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Однако в ряде регионов они уже действуют — например, в Казани и Камчатском крае.
Откр: 13: 17-17
Владычество антихриста будет столь деспотичным, что «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».
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У вас не возникает опасений от того, насколько схожи текущие события с религиозными текстами многовековой давности? Откуда у древних людей, не имеющих доступа к современным технологиям, такие идеи вообще в голове возникали?
Не давайте системе разделять людей. Не давайте окрасить себя в определенные цвета. Не соглашайтесь с тем, что вы красный или белый, а поэтому должны ненавидеть и бороться с зелеными или черными. Ищите общее, а не отличия. Все люди хотят свободно жить, дышать, двигаться, питаться, любить, общаться, растить детей - вот ваше общее. Система будет всегда под любыми предлогами, используя любые научные, религиозные или философские доказательства, убеждать вас, как правильно поступать, объяснять вам, что происходит, кто вы, и кто ваш враг. Система транслирует это всегда через тех, кому вы доверяете. Причем для каждой стороны подготовлены свои жрецы - для черных свои, для белых свои. Вы примкнете к той стороне, которая вам покажется убедительней, или куда уже перешли ваши близкие или большинство. Вы беззащитны перед авторитетными мнениями, доказательствами и фактами, искусно преподнесенными, вы никогда не переспорите 1000 привлеченных мудрецов. Ведь вы не можете за свою жизнь получить все знания, которые получили все они, и используют их, чтобы вас убедить в том, что им нужно. Иногда они будут прикидываться глупыми, чтобы вы смеялись и были расслаблены. Иногда они будут спорить между собой в одном лагере, будто бы ищут истину. Будут спрашивать ваше мнение, будто бы оно их интересует. А часто жрец сам поддался влиянию и без злого умысла транслирует то, в чем его убедили. Но если вы видите, что уже перешли на чью-то сторону - знайте, это была манипуляция, которую вы пропустили, будучи наивными. За разделением всегда следует страх, злость, насилие, потери с одной или обеих сторон. По правде, вы вряд ли избежите разделения, потому что в крайнем случае люди системы создадут ситуацию или придут к вам домой и поставят перед выбором, ведь силы их велики. Но вы можете оставаться человеком как можно дольше и помогать другим в этом нелегком деле, даже будучи рабом.