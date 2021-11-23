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Новости
Сергей Исенеков

«Медуза»: рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов Статьи редакции

Блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.

58 58 комментариев
1823 просмотров
Кондуктор в казанском автобусе проверяет у пассажира QR-код Фото «Российской газеты»

Из-за конфликта между между социальным блоком («санитары») под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой и экономическим блоком («экономисты») под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова кабинет министров пока не принял законопроекты о введении QR-кодов по всей России. Их рассмотрение отложили до середины декабря. Об этом пишет «Медуза».

Член думского комитета по здравоохранению из «Справедливой России» Федот Тумусов рассказал изданию, что рассмотрение законопроектов отложили на месяц «в соответствии с регламентом» работы Госдумы.

До 14 декабря регионы должны представить отзывы. Потом наступает второй этап: комитет по здравоохранению будет рассматривать законопроект, готовить к первому чтению, учитывать мнения субъектов.

Федот Тумусов
члена партии «Справедливая Россия»

Собеседник, близкий к администрации президента, рассказал «Медузе», что Дума «точно примет законопроекты, но их окончательный вид пока не ясен». По его мнению, это могут быть как лёгкие меры, так и жёсткие. Другой источник издания, близкий к администрации президента, назвал главным фактором остановки рассмотрения законопроекта именно разногласия по поводу введения необходимых мер.

Собеседник «Медузы» подчеркнул, что каждый чиновник в этой ситуации хочет сохранить свои интересы и выполнить установленные перед ним контрольные показатели эффективности работы. «У каждого они свои, поэтому, в первую очередь, чиновники думают о них, а не об общественном благе», — сказал он.

Один из политтехнологов также рассказал изданию, что между «санитарами» и аппаратом президента произошёл конфликт. По его словам, в Кремле недовольны тем, что ковидные ограничения негативно сказываются на рейтинге Владимира Путина. Именно поэтому правительство планирует перезапустить кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета.

«Медуза»: Кремль перезапустит интернет-кампанию…
Чтобы переубедить сомневающихся в необходимости прививаться.
tjournal.ru

Другой собеседник «Медузы», близкий к «санитарному» блоку, рассказал, что многие регионы опасаются введения жёсткой системы QR-кодов и волнений, которые могут последовать за ними. Также источник издания сообщил, что из законопроекта планируют убрать слово «QR-коды» и заменить на что-то «приятное и не раздражающее людей». Например, «паспорт здоровья».

12 ноября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Однако в ряде регионов они уже действуют — например, в Казани и Камчатском крае.

Курьеры для похода в ТЦ и контролёры-проверщики…
Пока одни предлагают сходить за другого человека в магазин за 300 рублей, другие организуются в…
tjournal.ru

#новости #qrкоды #covid19

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Иван Сидоров

дали понять, что даже в антиваксерах видят большую силу, чем в диванных либерахах

запускаем самолетики 💪🏼💪🏼

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16
Добровольный яд

Пазор пазор!

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4
Иван Сидоров
Ответить
0
WED CR.ST.

убрать слово «QR-коды» и заменить на что-то «приятное и не раздражающее людей».

Жёлтая
Звезда

Ответить
9
Bibba La Bibba

Сергей

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3
Doktor Streyndzhlav

Как ни странно, все сходится

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0
Добровольный яд

самая суть той статьи в том, что все там переживают за свои конкретные КПИ, и работают, чтобы угодить начальству, а не чтобы решить задачу

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9
Alexandr Blokhin

В этом и сложность управления.

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0
Добровольный яд

спорить не буду. но любовь начальника к дрочке на КПИ лично у нас вылилась в то, что сотрудники 80% времени рисуют свои задачи в редмайне, затем закрывают их там и потом пишут по ним же отчет. а сама работа - стоит. лишь бы начальство циферки увидело в редмайне, а на проекты похуям

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2
Mishko Boyansky

Как же знакомо.

Вы случаем не в госорганизации работаете?

Ответить
0
Добровольный яд

нет

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0
Добровольный яд

Закона нет — ограничение есть.

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8
Добровольный яд

Протестов они не зря боятся, там же электората Путина полно, а они народ непуганый, их дубинками космонавты на митингах не лупили.

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8
Максим Шпилёв

Блок «санитаров» в правительстве России

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8
Имя И Фамилия

Мне нравится, как на этой фотке два человека вовлечены в цепочку проверки кода вакцинации и ни один из них не носит нормально маску. У одного расплёвывающий наружу респиратор, у другой не закрытый нос.

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4
Дмитрий Маркин

Так респираторах таких фильтры же.

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1
Добровольный яд

На вход и на выход?
Обычно в респираторах фильтры на вход, а на выход клапан

Ответить
2
Имя И Фамилия

Идея вот этого клапана в том, что в себя ты не впускаешь, а наружу выпускаешь. Держу в курсе.

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2
Добровольный яд

Глупые антиваксеры, что вы наделали! Могли же жить в раю, но нет!

Ответить
6
Chikk

убрать слово «QR-коды» и заменить на что-то «приятное и не раздражающее людей»

Ну наконец-то. Теперь станет всё просто чудесно. Небо очистится от туч и возникнет радуга, а между восхитительными пушистыми облаками будут летать единороги. А люди начнут улыбаться друг-другу.

Ответить
5
Eugen T

Всё так, только без радуги. Она пропагандирует же

Ответить
0
Chikk

Радуга будет попирать законы физики и состоять из цветов флага. В Сколково уже завершается разработка такой радуги.

Ответить
1
Eugen T

Это Прорыв!

Ответить
1
Chikk

А то! Прорывами и живём. :D

Ответить
1
Имя И Фамилия

Ну это как чемоданы на дтф

Ответить
0
Федя Прозоров

Предлагаю заменить слово "QR-код" на "печать сотоны"

Ответить
0
Федя Прозоров

Или "знак антихриста". Понятно и просто для типичного россиянина

Ответить
0
Иван Богданов

https://www.youtube.com/watch?v=u_amil8FYKo

Ответить
0
Александр Добриневский

Или "большой член"

Ответить
0
Федя Прозоров

Не, не по-христиански давать большой член. На то воля Божья

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Главное, на чём следует делать акцент оппозиции сейчас, на мой взгляд - протесты работают, власть их по-настоящему боится.

Но я думаю и без меня догадаются, тема на поверхности.

Ответить
1
Сталин спас Россию

Они догадаются обернуть это в очередное "ПУТИН БЬЁТСЯ В ИСТЕРИКЕ", чем просрут весь потенциал момента

Ответить
4
Дмитрий Григорьев

К сожалению, вероятность этого близка к единице, но может найдутся светлые головы.

Ответить
2
Добровольный яд

ОНИ НАС БОЯТСЯ! СМОТРИТЕ ВСЕ! БОЯТСЯ, СЛЫШИТЕ!?!

Ответить
1
Добровольный яд

Неее, они же антиваксеры, да и Навального не хотят выпускать, ещё и закон нарушали, выходя на улицы без разрешения.
Не будет оппозиция иметь с ними дело)

Ответить
2
Дмитрий Григорьев

Политика чуть посложнее, чем дружба с теми, кто тебе симпатичен. Те, кто этого не понимают, в политике не участвуют, даже если им кажется, что всё наоборот. С другой стороны, хороший оппозиционный политик в России весьма вероятно просто сядет. Или уже сидит.

Ответить
1
Добровольный яд

Политика чуть посложнее, чем дружба с теми, кто тебе симпатичен.

Расскажи это оппозиции

Ответить
1
Kolyanok

А че, в России оппозиция есть?

Ответить
1
Имя И Фамилия

Какой оппозиции? Надеешься на КПРФ?

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Ты оппозицию в списках депутатов ГД ищешь?

Ответить
0
Имя И Фамилия

Ну я у тебя спрашиваю, что ты имеешь в виду

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Навальный, например. То, что он в тюрьме, не мешает ему быть лидером мнений, его читают и прислушиваются.

Ответить
1
Имя И Фамилия

Понял, спасибо

Ответить
0
Добровольный яд

блок «экономистов» опасаются негативного влияния на экономику

Всё по делу, малый бизнес и так на глазах закрывается.

Ответить
2
Федя Прозоров

Вопрос: разве "Медуза" не перестала быть иностранным агентом? То Сергей Звезда расписывает, что надо обязательно в материалах указывать наличие приписок про экстремистов и иностранных агентов, то редакция игнорит ред.

Ответить
0
Максим Шпилёв

Даже ссылку вставили, а говорили, что нельзя

Ответить
0
Имя И Фамилия

@Сергей Звезда

Ответить
0
Алексей Наумов

Откр: 13: 17-17

Владычество антихриста будет столь деспотичным, что «никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».
—--—--—--—--—--—--—--—

У вас не возникает опасений от того, насколько схожи текущие события с религиозными текстами многовековой давности? Откуда у древних людей, не имеющих доступа к современным технологиям, такие идеи вообще в голове возникали?

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1
Добровольный яд

СОВПАДЕНИЕ??????!!!!!
НЕ ДУМАЮ!!!!!!!!!!!!!!

Ответить
0
Сталин спас Россию

У вас не возникает опасений от того, насколько схожи любые события с гороскопами любой давности?

Ответить
0
Добровольный яд

QR-evolution пока откладівается, жаль конечно

Ответить
0
Добровольный яд

dance dance revolution

Ответить
1
Добровольный яд

от qr революции до queer революции один шаг

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0
Добровольный яд

Queen революции

Ответить
0
Федя Прозоров

Именно поэтому правительство планирует перезапустить кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета.

Ура, Дыня наконец-то вакцинируется

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0
Добровольный яд
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0
ziggy stardust

опасения протестов

Лол, они бы ещё инопланетян опасались.

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0
Мишки Гамми

Не давайте системе разделять людей. Не давайте окрасить себя в определенные цвета. Не соглашайтесь с тем, что вы красный или белый, а поэтому должны ненавидеть и бороться с зелеными или черными. Ищите общее, а не отличия. Все люди хотят свободно жить, дышать, двигаться, питаться, любить, общаться, растить детей - вот ваше общее. Система будет всегда под любыми предлогами, используя любые научные, религиозные или философские доказательства, убеждать вас, как правильно поступать, объяснять вам, что происходит, кто вы, и кто ваш враг. Система транслирует это всегда через тех, кому вы доверяете. Причем для каждой стороны подготовлены свои жрецы - для черных свои, для белых свои. Вы примкнете к той стороне, которая вам покажется убедительней, или куда уже перешли ваши близкие или большинство. Вы беззащитны перед авторитетными мнениями, доказательствами и фактами, искусно преподнесенными, вы никогда не переспорите 1000 привлеченных мудрецов. Ведь вы не можете за свою жизнь получить все знания, которые получили все они, и используют их, чтобы вас убедить в том, что им нужно. Иногда они будут прикидываться глупыми, чтобы вы смеялись и были расслаблены. Иногда они будут спорить между собой в одном лагере, будто бы ищут истину. Будут спрашивать ваше мнение, будто бы оно их интересует. А часто жрец сам поддался влиянию и без злого умысла транслирует то, в чем его убедили. Но если вы видите, что уже перешли на чью-то сторону - знайте, это была манипуляция, которую вы пропустили, будучи наивными. За разделением всегда следует страх, злость, насилие, потери с одной или обеих сторон. По правде, вы вряд ли избежите разделения, потому что в крайнем случае люди системы создадут ситуацию или придут к вам домой и поставят перед выбором, ведь силы их велики. Но вы можете оставаться человеком как можно дольше и помогать другим в этом нелегком деле, даже будучи рабом.

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