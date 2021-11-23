Блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.

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Кондуктор в казанском автобусе проверяет у пассажира QR-код Фото «Российской газеты»



Из-за конфликта между между социальным блоком («санитары») под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой и экономическим блоком («экономисты») под началом первого вице-премьера Андрея Белоусова кабинет министров пока не принял законопроекты о введении QR-кодов по всей России. Их рассмотрение отложили до середины декабря. Об этом пишет «Медуза».

Член думского комитета по здравоохранению из «Справедливой России» Федот Тумусов рассказал изданию, что рассмотрение законопроектов отложили на месяц «в соответствии с регламентом» работы Госдумы.

До 14 декабря регионы должны представить отзывы. Потом наступает второй этап: комитет по здравоохранению будет рассматривать законопроект, готовить к первому чтению, учитывать мнения субъектов.

Федот Тумусов

члена партии «Справедливая Россия»



Собеседник, близкий к администрации президента, рассказал «Медузе», что Дума «точно примет законопроекты, но их окончательный вид пока не ясен». По его мнению, это могут быть как лёгкие меры, так и жёсткие. Другой источник издания, близкий к администрации президента, назвал главным фактором остановки рассмотрения законопроекта именно разногласия по поводу введения необходимых мер.

Собеседник «Медузы» подчеркнул, что каждый чиновник в этой ситуации хочет сохранить свои интересы и выполнить установленные перед ним контрольные показатели эффективности работы. «У каждого они свои, поэтому, в первую очередь, чиновники думают о них, а не об общественном благе», — сказал он.

Один из политтехнологов также рассказал изданию, что между «санитарами» и аппаратом президента произошёл конфликт. По его словам, в Кремле недовольны тем, что ковидные ограничения негативно сказываются на рейтинге Владимира Путина. Именно поэтому правительство планирует перезапустить кампании по пропаганде вакцинации, сосредоточившись на пользователях интернета.

Другой собеседник «Медузы», близкий к «санитарному» блоку, рассказал, что многие регионы опасаются введения жёсткой системы QR-кодов и волнений, которые могут последовать за ними. Также источник издания сообщил, что из законопроекта планируют убрать слово «QR-коды» и заменить на что-то «приятное и не раздражающее людей». Например, «паспорт здоровья».