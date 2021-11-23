На принятие решения изданию дали сутки. Материал о Сергее Чемезове выпустили вместе с признанным нежелательной организацией «Проектом».

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В ночь с 19 до 20 ноября Роскомнадзор направил письмо в редакцию «Важных историй» в требованием удалить совместное с «Проектом» расследование «Как люди Сергея Чемезова задёшево получили мусорный бизнес». Она посвящена гендиректору корпорации «Ростех». Об этом сообщил главный редактор «Важных историй» Роман Анин в телеграм-канале издания.

Материал опубликовали в сентябре 2020 года, сейчас он недоступен. По словам Анина, Роскомнадзор дал «сутки на то, чтобы удалить публикацию, над которой мы работали совместно с нашим коллегами и друзьями, признанными „нежелательными” в собственной стране». В случае отказа регулятор пообещал заблокировать весь сайт «Важных историй». Почему требовали удалить материал — Анин не уточнил.

Главный редактор издания назвал требование Роскомнадзора «актом прямой цензуры». Он также отметил, что она запрещена Конституцией страны, однако «любители её переписывать вскоре избавятся и от этого назойливого ограничения собственной власти». За удаление расследования Анин извинился перед читателями и журналистами из «Проекта».

Этот пост — моё личное извинение перед вами, читателями «Важных историй», и коллегами из бывшего «Проекта». Я прошу прощения за то, что был вынужден подчиниться требованию цензоров. На данном этапе иного выбора у меня не было. Но это вскоре изменится. И заметка будет восстановлена. Роман Анин главный редактор «Важных историй»

«Важные истории» и главного редактора издания Романа Анина включили в реестр «иноагентов» в конце августа. В тот же день статус присвоили телеканалу «Дождь».