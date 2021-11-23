«Яндекс» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного дома» — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции
Компании планируют выпустить первые гаджеты в 2022 году.
- Протокол Matter упростит производство «умных» устройств и позволит совмещать разные сервисы и голосовые помощники между собой, объявила компания.
- По собственным данным, число пользователей «умного дома» «Яндекса» за 2020 год выросло больше, чем в четыре раза. Точное количество не называется.
- «Яндекс» примет участие в разработке единого стандарта вместе с Apple, Google, Amazon и организацией Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance).
- Компании решили создать протокол для «умного дома» в декабре 2019 года. Выход устройств с новым стандартом планируется в первой половине 2022 года.
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Новость
«Яндекс» примет участие в разработке единого стандарта вместе с Apple, Google, Amazon и организацией Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance).
Интернет
Компания Zigbee, входившая в число учредителей Project CHIP, объявила об отказе от дальнейшего сотрудничества с Apple, Amazon и Google. Инженеры фирмы займутся самостоятельной разработкой энергоэффективных протоколов беспроводной связи для смарт-гаджетов. Параллельно Zigbee сменит название и логотип. Новое наименование корпорации — Connectivity Standards Alliance.
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