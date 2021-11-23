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Новости
vc.ru

«Яндекс» присоединился к разработке единого стандарта для устройств «умного дома» — вместе с Apple, Google и Amazon Статьи редакции

Компании планируют выпустить первые гаджеты в 2022 году.

  • Протокол Matter упростит производство «умных» устройств и позволит совмещать разные сервисы и голосовые помощники между собой, объявила компания.
  • По собственным данным, число пользователей «умного дома» «Яндекса» за 2020 год выросло больше, чем в четыре раза. Точное количество не называется.
  • «Яндекс» примет участие в разработке единого стандарта вместе с Apple, Google, Amazon и организацией Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance).
  • Компании решили создать протокол для «умного дома» в декабре 2019 года. Выход устройств с новым стандартом планируется в первой половине 2022 года.

#новости #яндекс

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Добровольный яд

Умный дом:
- включающаяся лампочка по кнопке не на стене, а в телефоне
- возможность узнать погоду голосом
- возможность поставить чайник с телефона

То есть в целом человека, который за тебя будет это всё делать можно назвать деятелем интеллектуального труда?

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3
Добровольный яд

Именно. Есть специальный термин для этого - гумантирий

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3
Добровольный яд

гУМанитарий — УМный дом

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2
Федя Прозоров

Как включают лампочку технари? Ебошут каждый раз электрическую цепь и замыкают её?

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1
Добровольный яд

Они называют гуманитариев гуманитариями, у тех загорается жопа, они подключают к ней провода и питают лампочку

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3
Федя Прозоров

Ты мне пересказал сто пятый закон термодинамики?

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1
Добровольный яд

Завари мне чаю и расскажи весёлый стишок

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0
Добровольный яд

Берут автомобильный аккумулятор и вешают клеммы на яйца.
Причём здесь это и лампочки? А хз

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0
Добровольный яд

Пафоса и разговоров много, а по факту будут просто гражданам активнее впаривать товары через рекламу. А Яндекс дак ещё сливать информацию товарищу майору. ред.

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1
Имя И Фамилия

Может так хотя бы ускорится ввод новых фич, а то скидывание ютуб-ссылки на станцию и управление музыкой без голоса надо было ждать миллион лет

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1
Добровольный яд

Протокол Matter упростит производство «умных» устройств и позволит совмещать разные сервисы и голосовые помощники между собой, объявила компания.

В чем отличие от копеечного и надежного как кирзовый сапог Zigbee?

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0
Добровольный яд

Новость
«Яндекс» примет участие в разработке единого стандарта вместе с Apple, Google, Amazon и организацией Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance).

Интернет
Компания Zigbee, входившая в число учредителей Project CHIP, объявила об отказе от дальнейшего сотрудничества с Apple, Amazon и Google. Инженеры фирмы займутся самостоятельной разработкой энергоэффективных протоколов беспроводной связи для смарт-гаджетов. Параллельно Zigbee сменит название и логотип. Новое наименование корпорации — Connectivity Standards Alliance.

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1
Добровольный яд

у зигби есть фатальный недостаток

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0
Добровольный яд

Какой?

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0
Добровольный яд

https://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA

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3
Дмитрий Григорьев

Фатальный недостаток обнаружен во всех существующих свободных лицензиях на программное обеспечение

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0
Добровольный яд

NIH?

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1
Добровольный яд

Почему не с Сяоми??

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0
Федя Прозоров

Сяоми что могут разработать?

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0
Добровольный яд

Умная картонная коробка

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1
Федя Прозоров

топ за свои деньги

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0
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