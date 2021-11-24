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Новости
Яна Ломакина

Крупнейший распространитель лотерейных билетов «Столото» через суд потребовал разместить своё приложение в Google Play Статьи редакции

Компании отказали из-за политики Google в отношении азартных игр, но в других странах были исключения из правила.

22 22 комментария
1773 просмотров

Компания «Столото» — структура холдинга S8 Capital АО «Технологическая компания "Центр"» — подала в Арбитражный суд Москвы иск к Google с требованием разместить своё мобильное приложение в Google Play. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел и представителя ТК «Центр».

Как пояснил представитель «Центра», Google систематически отказывала распространителю лотерейных билетов в просьбе разместить приложение в магазине для бесплатного скачивания на Android-устройства. Компания ссылалась на политику в отношении азартных игр.

При этом, настаивает истец, Google не применяет такие ограничения к аналогичным зарубежным компаниям. «Целому ряду операторов или распространителей лотерей других стран разрешено размещать лотерейные приложения в Google Play, если они являются организациями, аккредитованными государственными органами власти. В список стран входят Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция и другие», — указал представитель ТК «Центр».

По его словам, параллельно в Google Play распространяются пиратские приложения, имитирующие российские государственные лотереи. В AppStore есть официальное приложение «Столото». Также оно без ограничений размещено на платформах Samsung, Huawei и Xiaomi.

Представитель Google на вопросы журналистов об иске не ответил. Суд пока оставил иск без движения, следующее заседание назначено на 6 декабря.

Если «Столото» удастся доказать, что при подаче заявки на размещение приложения соблюдены все требования и отказ носит формальный характер, победа в суде станет прецедентом для всех разработчиков приложений, считает управляющий партнер бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Глава AVG Legal Алексей Гаврише при этом подчёркивает, что Google может проигнорировать решение российского суда и далее руководствоваться законами США, так как штаб-квартира компании находится там.

В России лотереи не относятся к азартным играм — в 2014 году они стали госмонополией. Их организаторами выступают Минфин и Минспорта, а проведение контролирует Федеральная налоговая служба.

#новости #google #суды

22 22 комментария
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Федя Прозоров

Ага, а миллиарды выигрывают простые люди

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11
Антигравитационный торт

Это ты ещё на ТЖ в конкурсах не участвовал

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10
Федя Прозоров

Участвовал, жду приз

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4
miniawe .

Приз уже готов оказаться у тебя за щекой

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5
Федя Прозоров

Я принимаю призы только от красивых людей

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0
Добрая Булочка

Тоже толстовку выйграл?

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0
Кирилл Половинкин

Прецедентом для разработчиков? У нас что, прецедентное право ввели в России? ред.

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10
Федя Прозоров

Тогда бы был процентдент

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1
Кирилл Половинкин

Ну простите

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0
Александр Федоров

Чем этот лохотрон отличается от казино?

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3
пытаюсь жить эту жизнь

тем что в столото ты отдаёшь деньги в бюджет государства

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9
Научно-Технический космос

теперь тебя наебали легально. даже чек есть

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11
Федя Прозоров

Сомневаюсь

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0
Gedevan

Почему не создать государственный лохотрон? Рослохи можно назвать.

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0
AZP

В казино всё красиво, ярко, сияет, прилично одетые люди.
А в лото ты сам на автобусной остановке купил билет, сел дома на проперженный диван и узнал, что проебал деньги.

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1
Сергей Панфилов

Казино выгоднее

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0
Научно-Технический космос

Их организаторами выступают Минфин и Минспорта, а проведение контролирует Федеральная налоговая служба.

розыгрыши и лото

я думаю им всем стоит переименоваться - будут более соответствовать

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2
Научно-Технический космос

Суд округа Колумбия постановил разблокировать в социальной сети ВКонтакте страницу Барака Обэмы.

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2
Officer Bubenbosh

"В России лотереи не относятся к азартным играм — в 2014 году они стали госмонополией"
Тут скорее наоборот: стали госмонополией и теперь не азартные
Интересно, как скоро узаконят казино 🤔

(везде, а не только в игорных зонах)

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1
Научно-Технический космос

Не успели приземлить, а шакалы уже набежали

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1
FOX

пусть делают как все лохотронщики (которых гугл допускает), мимикрируют под обычную игру, нагоняют ботов с положительными комментами, такое гугл любитт

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1
aliftin

Нужен подсайт "спортлото". Или, если угодно, "плохое спортлото".

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