Компании отказали из-за политики Google в отношении азартных игр, но в других странах были исключения из правила.

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Компания «Столото» — структура холдинга S8 Capital АО «Технологическая компания "Центр"» — подала в Арбитражный суд Москвы иск к Google с требованием разместить своё мобильное приложение в Google Play. Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел и представителя ТК «Центр».

Как пояснил представитель «Центра», Google систематически отказывала распространителю лотерейных билетов в просьбе разместить приложение в магазине для бесплатного скачивания на Android-устройства. Компания ссылалась на политику в отношении азартных игр.

При этом, настаивает истец, Google не применяет такие ограничения к аналогичным зарубежным компаниям. «Целому ряду операторов или распространителей лотерей других стран разрешено размещать лотерейные приложения в Google Play, если они являются организациями, аккредитованными государственными органами власти. В список стран входят Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Норвегия, Румыния, Испания, Швеция и другие», — указал представитель ТК «Центр».

По его словам, параллельно в Google Play распространяются пиратские приложения, имитирующие российские государственные лотереи. В AppStore есть официальное приложение «Столото». Также оно без ограничений размещено на платформах Samsung, Huawei и Xiaomi.

Представитель Google на вопросы журналистов об иске не ответил. Суд пока оставил иск без движения, следующее заседание назначено на 6 декабря.

Если «Столото» удастся доказать, что при подаче заявки на размещение приложения соблюдены все требования и отказ носит формальный характер, победа в суде станет прецедентом для всех разработчиков приложений, считает управляющий партнер бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. Глава AVG Legal Алексей Гаврише при этом подчёркивает, что Google может проигнорировать решение российского суда и далее руководствоваться законами США, так как штаб-квартира компании находится там.