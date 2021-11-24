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Новости
Религиозный американец

Российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации и предложили лично посетить ковидные отделения

Среди адресатов письма — политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов и актёр Егор Бероев.

171 171 комментарий
2679 просмотров
Фото ТАСС

Врачи 11 российских больниц обратились с открытым письмом к политикам и общественным деятелям, выступающим с критикой вакцинации. Авторы письма предложили им побывать в красных зонах и моргах больниц. Об этом пишет ТАСС.

Письмо адресовано к 12 наиболее известным критикам вакцинации, среди которых вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и депутат Вячеслав Лысаков (из фракции «Единой России»), актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыканты Константин Кинчев и Юрий Лоза, а также «другие противники вакцинации».

Авторы письма, среди которых главные врачи и заведующие отделениями больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от Covid-19.

Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать.

из текста письма

Письмо подписали главврачи, их замы и руководители инфекционных отделений из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Краснодара, Ханты-Мансийска и республики Коми, в том числе Денис Проценко (больница №40 в Москве) и Денис Гусев (больница имени Боткина в Санкт-Петербурге).

23 ноября «Медуза» писала о том, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.

Несколько главврачей, подписавших письмо, входят в партию «Единая Россия».

«Медуза»: рассмотрение законопроектов о QR-кодах…
Блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов…
tjournal.ru

#новости #covid19

Материал дополнен редакцией
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Некая Л.

Эхххх щас бы вместо смены коммуникационной стратегии продолжать директивную политику запугивания. Вот молодцы.

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27
Слава Инженеров

"вы неправильно меня уговариваете, уговаривайте по другому!"

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14
Некая Л.

Не нужно никого уговаривать, если объяснить доступным языком, а не пугать тем, что жопа отвалится или ещё что-то.

На сигаретах тоже страшные картинки изображены, только люди все равно курят.

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13
41 комментарий
Аристарх Яковлевич

Быдло не понимает язык доброты

Ответить
–7
Сергей Панфилов

Небыдло держит в курсе

Ответить
8
Jonny Odyssey

приходи ко мне, я тебе все свои 8 прививок подарю, можешь прям сразу все себе захуярить и сразу в мозг, чтобы быстрей подействовало!

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0
Научно-Технический космос

Так это и есть коммуникационная стратегия. Если ты разговариваешь с теми кто совсем очевидное отрицает- придите, убедитесь своими глазами.

Ответить
0
Madegghead

убедитесь в чем?
В чем убеждает реанимация?

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2
9 комментариев
Некая Л.

Сообщество антиваксеров неоднородное. Не все антиваксы отрицают ковид. Есть те, кто не хочет колоться спутником, но не против иностранных прививок. Итд

Ответить
0
3 комментария
House M.D.

Убедиться, что лучше быть молодым, здоровым и богатым?

Ответить
0
artemykairyak

Не поможет, это комплексная проблема недоверия к власти, которая формировалась десятилетиями, тут уже ничего не сделаешь

Ответить
0
Некая Л.

Да, увы(

Ответить
0
Сдавайся

Ой, а проведите из ещё по коррупционной схеме, где глава Роспотребнадзора является автором патента на эпиваккорону. Такая клёвая схема, она и изобретатель, и регулятор, и заказчик и выгодоприобритатель, и все в одном лице, никакого конфликта интересов. ред.

Ответить
30
hallybarton

Кто замечает конфликт интересов тот понятное дело "антиваксер" )

Ответить
3
Научно-Технический космос

Просто ты антиваксер

Ответить
1
German Times

А ты привейся ему назло Спутником

Ответить
1
ИгорьOK

Мне больше вот эта схема нравится!

Одна из компаний, занятых разработкой вакцины, — «Нанолек», основанная в 2011 году Владимиром Христенко и Михаилом Некрасовым. Владимир Христенко — сын бывшего министра промышленности и торговли Виктора Христенко, женатого на Голиковой.

Ответить
0
AZP

Антиваксёр - не равно непривитый, к слову.
Я трижды привит (понятное дело, чтоб по миру ездить и в магазин ходить, а не от вируса) и буду ещё где-то бустер хреначить, но разделение людей на классы с раздачей аусвайсов мне совершенно не нравится.
А два бывших журналиста, а со временем - поехавших пропагандона (Плющев и Наки), наоборот, считают, что все, кто против QRов - антиваксёры, вне зависимости от того, привиты они или нет.

Ответить
19
Научно-Технический космос

Плющев и Наки

Народ не тот опять им попался?

Ответить
7
Evil Pechenka

Антиваксёр

Я трижды привит

Фига ты двуприводный. Небось донатишь Навальному, а потом за Путина голосовал?

Ответить
0
AZP

донатишь Навальному

Нет, мне есть, куда тратить деньги.

Ответить
4
3 комментария

Комментарий удален

German Times

А что делать, если народ по-хорошему не прививается?

Ответить
0
AZP

Не хочет - не надо.

Ответить
1
2 комментария
Федя Прозоров

Картинка с твотом плющева:
Вот типичный световец

Ответить
–2
AZP

Да, Плющев любит ярлыки развешивать:)
А его дружок вообще выражения использует, как будто он бомж вокзальный.

Ответить
2
5 комментариев
АТВ

Я этих додиков раньше по приколу слушал. Под них засыпать было хорошо. Но как только они подсели на иглу сразу стало противно. Честно говоря, даже Соловьев не вызывает столько негатива, как его бввлий коллега, которого он знатно (и по делу порой) троллит. А Наки вообще интересная личность. Будучи наполовину американцем, имея американское гражданство по рождению не знает английский (!) и живёт в Грузии (!!). Ну и ещё он автор шизотеории про удвоенное время, от которой даже Плюшка офигел. Впрочем, Наки выпускник социологии ВШЭ, поэтому вопросы снимаются

Ответить
1
Дмитрий Новик

В чём необходимость апелляции к фашизму?

Ответить
0
Научно-Технический космос

а для лучшего успеха экскурсию надо провести без масок.

Ответить
16
Рудольф Нуриев

Венецианских?

Ответить
5
WED CR.ST.

Надо же. В стране, где в регионах все болезни лечат кагоцелом и ромашкой, внезапно, система здравоохранения оказалась в полном упадке. А как так вышло?

Ответить
14
Madegghead

ну если 20 лет финансировать медицину на 3% от ВВП, когда по нормативам ВОЗ надо минимум 6%, то и не такое бывает...

Ответить
8
WED CR.ST.

У нас большинство врачей даже не заинтересованы в чем-то большем, чем аккредитация. И верят, что со времен СССР медицина не изменилась. Поэтому "бесплатная" с налогов медицина - это, скорее, такой убогий костыль. А платная тебя может на бабки нагреть, если хорошо не изучишь то место, куда идёшь.

Кто-то неплохо получает, дело даже не только в финансах. Сама система неправильно построена, да и на врачей очень много "бумажной" работы повесили в последние годы, что к их компетенции не имеет никакого отношения.

Ответить
5
10 комментариев
Научно-Технический космос

так пажжи а мы на ФСС всей страной дружно скидываемся ( вопрос почему финансирование социалочки лежит не на госбюджете а на каких то фондах оставим на потом)

Ответить
0
2 комментария
Научно-Технический космос

Антиваксеры всё раскачали

Ответить
2
WED CR.ST.

Заполнили весь Олимпийский

Ответить
1
1 комментарий
Алексей Наумов

Дай ка угадаю - ты программист или еще какая-нибудь IT-шушера с з/п 300к в наносекунду.
Выйди блядь на улицу и поинтересуйся, сколько люди зарабатывают в РФ. У какой-нибудь бабки пенсионерки только на ромашку денег и хватает. Да и многие работающие люди не могут позволить себе лекарств на 500$ в месяц покупать.

Ответить
–2
WED CR.ST.

У меня на прошлой работе была зп 35-38к, и это в столице (по коммуналкам шароебилась). Потом перешла на удаленку, потом уволилась.

Родилась в столице, но семья переехала в регион, и не в самый лучший район (шприцы в центре вплоть до 10х валялись).

А в студенческое время у меня уходило больше 10к на нейролепту, которую мне по ложному диагнозу выписали) родители потом это припоминали часто мне, кстати.

Я лучше буду питаться рисом с омлетом, пока меня не вывернет, чем пойду к тупому врачу (да, спасибо моему нищеебству, я всех врачей гуглю и изучаю, либо ищу по знакомым), чем буду экономить. Потому что в детстве мне эти долбоебы наставили всд и кучу других болячек, которых у меня не было, и я посадила на этом здоровье. Я сейчас при своём нищем образе жизни болею реже и не так тяжело, как за всё школьное время, что меня таскали по госклиникам.

Ответить
1
Зянон

Ещё можно провести экскурсию для главврачей по отделениям региональных больниц. Где требуется ремонт, где пациентам говорят, какие лекарства и материалы купить, сколько занести, чтобы операция состоялась. Может это позволит понять, почему нет доверия к врачам.

Ответить
15
AZP

Главврачам похуй.

Ответить
2
АТВ

Как-то никого история с Омском не научила про то, что главврач это не врач

Ответить
1
Научно-Технический космос

Есть мнение, что пока медицина в России будет "условно бесплатной" люди вообще не начнут относиться ответственно к своему здоровью.

Ответить
0
Зянон

Это общемировая проблема. В Европе то же самое. Есть люди, которые следят за собой. И есть те, кто нет. Даже в США, где конские цены на медпомощь.

Ответить
2
1 комментарий
Алексей Куликов

Тоесть надо сделать её неусловно бесплатной и отрезать от нее 80% населения?

Ответить
1
Ivan

Лоза и Катя Лель)))) вот это компашка

Ответить
6
Федя Прозоров

- Мой мармеладный, я не права, - должна сказать Катя Лель после посещения морга?

Ответить
9
Научно-Технический космос

Мой формальдегидный

Ответить
4
АТВ

На маленьком плоту

Ответить
0
Anton Zhegulov

Знаем мы ваши красные зоны, на ИВЛ лежат студенты театральных училищ

Ответить
8
Алексей Куликов

Если люди против принудительной вакцинации безальтернативными отечественными вакцинами, то это не значит, что они отрицают само существование ковида. А как прогулка по красной зоне и моргу должна их убедить, непонятно.

Ответить
8
Madegghead

йопнутый какой-то.
Реанимация - это что цирк что ли? Те кто там лежат этого хотят?

Ответить
5
Михаил Кузнецов

А когда у нас думали о человеческом достоинстве пациента? Это равносильно тому, когда на роды/операции притаскивают толпу студентов просто "посмотреть". Ни разу не слышал, чтобы при этом спрашивали согласие.

Ответить
5
Научно-Технический космос

Сейчас налетят те, кто скажет: кто заболел, тот антиваксер, и у них нет права решать!1

Ответить
1
Tanya Evseyeva

Есть мнение, что прививки не очень-то помогают не заразиться

Ответить
3
Федя Прозоров

Держи в курсе!

Ответить
3
Добро и позитив

Сколько раз разжевано, что они для облегчения течения заболевания?

Ответить
0
1 комментарий
syrslava

но qr-кодам для ограничения доступа в общественные места быть

Ответить
0
Имя Фамилия

Пфайзер уже таблетки выпускают для лечения ковида. Постепенное появление действенных способов лечения ковида снизит вакцинацию до нуля.

Ответить
3
Научно-Технический космос

Ну те же люди и скажут:

"Новые таблетки? А когда закончится 4-я фаза КИ, и когда появятся достоверные сведения об отсутствии побочек в 3-м поколении homo sapiens, который принимал таблетки в 2022 году для лечения от ковида?"

3 поколения - примерно 75 лет.

Ответить
0
21 комментарий
Alexander Jfk

Выглядит как перекладывание ответственности, ибо врач Малышева по первому каналу называет коронавирус "чудом чудесным", а виноваты все-равно Лоза и Ветлицкая с намного меньшим охватом аудитории. По-моему с системой призывов к вакцинации что-то не то, если для людей большими авторитетами выглядят плоскоземельщик и певица из 90-х.

Ответить
3
ＫＩＢØＵＮＥ

Каких-то ноунеймов позвали, вместо Четвериковой Ольги, Машковой-Благих и Николая Мишустина

Ответить
0
AZP

Четвериковой Ольги, Машковой-Благих и Николая Мишустина

Это тиктокеры?

Ответить
5
АТВ

Если эта та смена коммуникации, которую обещали, то она реализована вновь в лучших традициях. Это не просто неэффективно, а ещё больше разделяет людей. Понятное дело, что никакие "врачи" ничего не писали, врачи делом заняты. Но попытка оправдать введение безумных ограничений, связанных с чем угодно, но не с пандемией именно ею это крайне гнусная политическая технология. И неэффективная ! Никто из тех, кому адресовано письмо не говорит, что вируса не существует как раз. Ни бывший депутат Лысаков, личность сама по себе неоднозначная, ни тем более Петр Толстой. Там вроде ещё Кургиняна упоминают, но он тоже никогда вирус сам не отрицал. Типа, на кого это рассчитано? Аудитория Эха Москвы и так вряд ли знает, что говорит Кургинян, а те, кто слушают Кургиняна знают правду о том, что и как он говорит. Очередной тупик и инфошум, с которого начинаются Вести, что как бы намекает

Ответить
1
Научно-Технический космос

И так любая информационная инициатива превращается в типичный первый канал.
Земля проклятая просто

Ответить
1
Федя Прозоров

Собственно где вопрос?

Ответить
1
Научно-Технический космос

Ну, типа: годную вещь замутили, или тухляк какой-то.

Ответить
0
Ze Katze

Ну если они засомневаются - поменяют лидеров а этих исключат)

Ответить
1
Евгений Чернуский

Константин Кинчев, Юрий Лоза - этим уже не помочь.

Ответить
1
Jonny Odyssey

"письмо написали главврачи, их замы и руководители инфекционных отделений"

В медицине гуляет поговорка, если не стал врачом, иди в главврачом.

Где хоть один вирусолог? То что подписали письмо руководители, так это лишь говорит что верхушка сказала, подчинённые состряпали.

Ответить
1
Сергей Панфилов

Скажут, что умирают из-за прививок

Ответить
0
Ochered Syka

А они сами посещали?

Ответить
0
syrslava

Не применительно к вакцинации, сам перформанс с письмом уже оставляет стойкое впечатление максимально топорной и глупой манипуляции. Как будто диверсия в пользу антипрививочников. ред.

Ответить
0
Andrew Muralov

Вот их письмо.

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0
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