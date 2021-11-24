Российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации и предложили лично посетить ковидные отделения
Среди адресатов письма — политики Геннадий Зюганов и Сергей Миронов и актёр Егор Бероев.
Врачи 11 российских больниц обратились с открытым письмом к политикам и общественным деятелям, выступающим с критикой вакцинации. Авторы письма предложили им побывать в красных зонах и моргах больниц. Об этом пишет ТАСС.
Письмо адресовано к 12 наиболее известным критикам вакцинации, среди которых вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и депутат Вячеслав Лысаков (из фракции «Единой России»), актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыканты Константин Кинчев и Юрий Лоза, а также «другие противники вакцинации».
Авторы письма, среди которых главные врачи и заведующие отделениями больниц страны, специализирующихся на лечении коронавируса, отмечают, что им известна позиция адресатов относительно вакцинации от Covid-19.
Письмо подписали главврачи, их замы и руководители инфекционных отделений из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, Краснодара, Ханты-Мансийска и республики Коми, в том числе Денис Проценко (больница №40 в Москве) и Денис Гусев (больница имени Боткина в Санкт-Петербурге).
23 ноября «Медуза» писала о том, что рассмотрение законопроектов о QR-кодах отложили из-за конфликтов в правительстве и опасения протестов. По данным источников издания, блок «санитаров» в правительстве России выступает за введение жёстких мер, а блок «экономистов» опасается негативного влияния на экономику.
Несколько главврачей, подписавших письмо, входят в партию «Единая Россия».
Антиваксёр - не равно непривитый, к слову.
Я трижды привит (понятное дело, чтоб по миру ездить и в магазин ходить, а не от вируса) и буду ещё где-то бустер хреначить, но разделение людей на классы с раздачей аусвайсов мне совершенно не нравится.
А два бывших журналиста, а со временем - поехавших пропагандона (Плющев и Наки), наоборот, считают, что все, кто против QRов - антиваксёры, вне зависимости от того, привиты они или нет.
Я этих додиков раньше по приколу слушал. Под них засыпать было хорошо. Но как только они подсели на иглу сразу стало противно. Честно говоря, даже Соловьев не вызывает столько негатива, как его бввлий коллега, которого он знатно (и по делу порой) троллит. А Наки вообще интересная личность. Будучи наполовину американцем, имея американское гражданство по рождению не знает английский (!) и живёт в Грузии (!!). Ну и ещё он автор шизотеории про удвоенное время, от которой даже Плюшка офигел. Впрочем, Наки выпускник социологии ВШЭ, поэтому вопросы снимаются
У нас большинство врачей даже не заинтересованы в чем-то большем, чем аккредитация. И верят, что со времен СССР медицина не изменилась. Поэтому "бесплатная" с налогов медицина - это, скорее, такой убогий костыль. А платная тебя может на бабки нагреть, если хорошо не изучишь то место, куда идёшь.
Кто-то неплохо получает, дело даже не только в финансах. Сама система неправильно построена, да и на врачей очень много "бумажной" работы повесили в последние годы, что к их компетенции не имеет никакого отношения.
Дай ка угадаю - ты программист или еще какая-нибудь IT-шушера с з/п 300к в наносекунду.
Выйди блядь на улицу и поинтересуйся, сколько люди зарабатывают в РФ. У какой-нибудь бабки пенсионерки только на ромашку денег и хватает. Да и многие работающие люди не могут позволить себе лекарств на 500$ в месяц покупать.
У меня на прошлой работе была зп 35-38к, и это в столице (по коммуналкам шароебилась). Потом перешла на удаленку, потом уволилась.
Родилась в столице, но семья переехала в регион, и не в самый лучший район (шприцы в центре вплоть до 10х валялись).
А в студенческое время у меня уходило больше 10к на нейролепту, которую мне по ложному диагнозу выписали) родители потом это припоминали часто мне, кстати.
Я лучше буду питаться рисом с омлетом, пока меня не вывернет, чем пойду к тупому врачу (да, спасибо моему нищеебству, я всех врачей гуглю и изучаю, либо ищу по знакомым), чем буду экономить. Потому что в детстве мне эти долбоебы наставили всд и кучу других болячек, которых у меня не было, и я посадила на этом здоровье. Я сейчас при своём нищем образе жизни болею реже и не так тяжело, как за всё школьное время, что меня таскали по госклиникам.
Выглядит как перекладывание ответственности, ибо врач Малышева по первому каналу называет коронавирус "чудом чудесным", а виноваты все-равно Лоза и Ветлицкая с намного меньшим охватом аудитории. По-моему с системой призывов к вакцинации что-то не то, если для людей большими авторитетами выглядят плоскоземельщик и певица из 90-х.
Если эта та смена коммуникации, которую обещали, то она реализована вновь в лучших традициях. Это не просто неэффективно, а ещё больше разделяет людей. Понятное дело, что никакие "врачи" ничего не писали, врачи делом заняты. Но попытка оправдать введение безумных ограничений, связанных с чем угодно, но не с пандемией именно ею это крайне гнусная политическая технология. И неэффективная ! Никто из тех, кому адресовано письмо не говорит, что вируса не существует как раз. Ни бывший депутат Лысаков, личность сама по себе неоднозначная, ни тем более Петр Толстой. Там вроде ещё Кургиняна упоминают, но он тоже никогда вирус сам не отрицал. Типа, на кого это рассчитано? Аудитория Эха Москвы и так вряд ли знает, что говорит Кургинян, а те, кто слушают Кургиняна знают правду о том, что и как он говорит. Очередной тупик и инфошум, с которого начинаются Вести, что как бы намекает