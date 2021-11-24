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Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
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Новости
Яна Ломакина

Дуров пообещал убрать рекламу из каналов госструктур и чиновников в Telegram Статьи редакции

После запуска рекламной платформы мессенджера в канале ФСИН появилась реклама о криптовалютах, а у московской прокуратуры — советы о моде.

36 36 комментариев
1140 просмотров

Основатель Telegram Павел Дуров, отвечая на вопросы пользователей в своём чате, рассказал, что их телегам-каналов госструктур и чиновников вскоре исчезнет реклама.

«Это было временно, сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы», — сказал Дуров.

Дуров представил рекламную платформу Telegram и детали её работы 26 октября. В правилах сказано, что реклама не должна в том числе пропагандировать наркотики, алкоголь, табак и фаст-фуд. Посты появляются в каналах, где больше тысячи подписчиков, а в личных беседах и чатах её нет.

На старте рекламной платформы команда мессенджера обещала, что сообщения будут публиковаться только по теме канала. Но позже пользователи заметили, что правило не соблюдается. Например, телеграм-канал «Код Дурова» обратил внимание, что в каналах пресс-службы судов Москвы и ФСИН 8 ноября появилась реклама ресурса о криптовалютах, а в канале столичной прокуратуры — о модной одежде.

В телеграме появились первые сторонние рекламные…
По мнению пользователей, реклама оказалась не такой «незаметной», как обещал Дуров. А авторам…
tjournal.ru

О введении монетизации Дуров впервые заговорил в 2020 году. По его словам, реклама мессенджеру нужна, чтобы покрывать расходы на серверы и трафик.

#новости #telegram

36 36 комментариев
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Реклама на TJ Отключить рекламу
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Федя Прозоров

Спасибо, либертарианец Дуров, что вводишь рекламу для не элиты

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27
yikiko4351

В чем элитарность канала ФСИН или московской прокуратуры?

Пашка банально хочет чтобы и госструктуры его телеграммам пользовались, а в случае встроенной рекламы это камень в его огород.

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1
Федя Прозоров

Тогда какого хрена нужна реклама вейпа у дяди пети, например, в канале Пушкинского музея? Либо реклама у всех, либо ни у кого

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5
yikiko4351

Музеи и общественные организации тоже наверное уберут из списка рекламных площадок.

Но в целом кончено плохо что реклама не таргетированная у них сейчас.

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0
Федя Прозоров

В этом и проблема

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0
Научно-Технический космос

молодец Паша тикет от госов берешь с высоким приоритетом.
представляю как у них там джира выглядит.
спринт FSB_INTERGRATION-2021

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18
mt

Ему нужно сесть за написание книги "Как обосраться и не подать виду".

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3
aliftin
Ответить
12
aliftin

Наоборот бы поставил фильтр что бы там дилды рекламировали и уборочный инвентарь. Его вообще об этом кто-то просил?

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6
Научно-Технический космос

спорим что через год два телеграм выкупит какой нибудь отечественный холдинг ?

Ответить
6
aliftin

Сомневаюсь. Скорее Паша превратит его в социальную сеть и бросит.

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1
Научно-Технический космос

осталось запилить видео аудио и друзей

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2
Научно-Технический космос
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6
Некая Л.

Интересно, кто он по званию?

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2
Научно-Технический космос

поручик

Ответить
5
mt

Скорее уж корнет.

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1
Ирина Китаева

нет рекламы в каналах госструктур и чиновников или полная блокировка рекламы в россии

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3
Научно-Технический космос

Наоборот, лучше бы им как раз больше рекламы добавил

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2
Научно-Технический космос

нет бы в качестве теста сделать рекламу вакцинации.
"сходи вакцинируйся хули ты как дурак блять"

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1
Научно-Технический космос

А что её рекламировать? Кто хотел, тот давно привился. А остальных только из под палки

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0
Научно-Технический космос

помог бы российскому правительству почти минимальными затратами

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0
Научно-Технический космос

Это уже не сработает

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0
Научно-Технический космос

есть методика "купи слона"
вот все говорят не сработает а ты купи слона

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0
Научно-Технический космос

В случае с антиваксерами это будет в обратную сторону работать. Они будут ещё убеждены, что их ещё помимо Гейтса и Дуров хочет чипировать.

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0
Научно-Технический космос

но ведь свой чип лучше пиндосского

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1
Научно-Технический космос

Какая разница, свой или не свой, если они оба на подряде у тайного мирового правительства?!

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0
Научно-Технический космос

зато с локализацией на русский язык

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1
Федя Прозоров

Еееее псевдокод

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1
Научно-Технический космос

Так себе успокоение

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0
Научно-Технический космос

кто не поставит у того будет x5 к ЖКХ

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0
Научно-Технический космос

У меня знакомые антиваксеры согласились с тем что бы каждый день тест делать по 18€ для каждого члена семьи.

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0
Научно-Технический космос

значит могут позволить

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0
Научно-Технический космос

Как я понимаю, это все равно выходит довольно накладно

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0
Слава Инженеров

и огромный пласт сомневающихся и тех кто совсем не думал еще

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0
ред.

Мдауш, паша мдауш, а в каналах простых смертных будет выводиться всякое говно. Опять привилегии у госструктур, только теперь от самого стеноубирателя. Найс.
Видимо надо потихоньку искать замену телеге.

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1
The Last S

Чиновники даже в еб...м телеграме ровней? Паша ты ох....л? Я из подментованной помойки VK свалил, теперь похоже из телеграма пора валить

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0

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