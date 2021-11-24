Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
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Новости
Яна Ломакина

Дуров пообещал убрать рекламу из телеграм-каналов госструктур и чиновников Статьи редакции

После запуска рекламной платформы мессенджера в канале ФСИН появилась реклама о криптовалютах, а у московской прокуратуры — советы о моде.

88 88 комментариев
4077 просмотров

Основатель Telegram Павел Дуров, отвечая на вопросы пользователей в своём чате, рассказал, что из телегам-каналов госструктур и чиновников вскоре исчезнет реклама.

«Это было временно, сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы», — сказал Дуров.

Дуров представил рекламную платформу Telegram и детали её работы 26 октября. В правилах сказано, что реклама не должна в том числе пропагандировать наркотики, алкоголь, табак и фаст-фуд. Посты появляются в каналах, где больше тысячи подписчиков, а в личных беседах и чатах её нет.

На старте рекламной платформы команда мессенджера обещала, что сообщения будут публиковаться только по теме канала. Но позже пользователи заметили, что правило не соблюдается. Например, телеграм-канал «Код Дурова» обратил внимание, что в каналах пресс-службы судов Москвы и ФСИН 8 ноября появилась реклама ресурса о криптовалютах, а в канале столичной прокуратуры — о модной одежде.

В телеграме появились первые сторонние рекламные…
По мнению пользователей, реклама оказалась не такой «незаметной», как обещал Дуров. А авторам…
tjournal.ru

О введении монетизации Дуров впервые заговорил в 2020 году. По его словам, реклама мессенджеру нужна, чтобы покрывать расходы на серверы и трафик.

#новости #telegram

88 88 комментариев
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Реклама на TJ Отключить рекламу
0
88 комментариев
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Федя Прозоров

Спасибо, либертарианец Дуров, что вводишь рекламу для не элиты

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75
yikiko4351

В чем элитарность канала ФСИН или московской прокуратуры?

Пашка банально хочет чтобы и госструктуры его телеграммам пользовались, а в случае встроенной рекламы это камень в его огород.

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3
Федя Прозоров

Тогда какого хрена нужна реклама вейпа у дяди пети, например, в канале Пушкинского музея? Либо реклама у всех, либо ни у кого

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34
yikiko4351

Музеи и общественные организации тоже наверное уберут из списка рекламных площадок.

Но в целом кончено плохо что реклама не таргетированная у них сейчас.

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1
Никита Смирнов

тоже наверное уберут из списка рекламных площадок.

)))))))))))))))))))
*нажимает на эмодзи баклажана*

Ответить
12
Федя Прозоров

В этом и проблема

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2
Aleksandr Dolgikh

Бля, рекламы вейпов запрещены.

Ответить
0
Слава Инженеров

как ты тогда про них узнал

Ответить
1
Aleksandr Dolgikh

Твоя мама рассказала

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1
Слава Инженеров

а я еще удивился зачем она с алика страпон заказывала

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1
Georgi Yudin

Нахуя ФСИНУ, прокуратуре и чиновникам телеграм каналы???????????? Совсем ебанулись чтоли.

Ответить
4
Научно-Технический космос

а зачем твиттеры, ютубы?

Ответить
0
Научно-Технический космос

Совершенно непонятно. Где тамтам и рутуб.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Чтобы устроить молодую любовницу их вести че ты как маленький

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Ну сделайте уже наконец свой мессенджер и делайте там как хотите.

Ответить
–5
Федя Прозоров

Ты сначала заманиваешь аудиторию анонимностью, клевостью и бесплатностью, а потом убираешь анонимность, а через время и бесплатность

Ответить
6
yikiko4351

Бесплатность осталась, анонимностью осталась, добавилась реклама, но она и раньше была неофициальная от владельцев каналов

Ответить
–1
Федя Прозоров

Как бы регистрация по номеру телефону не очень анонимно, если только ты не юзаешь номер бомжа с вокзала

Ответить
2
Иван Гессе

а в телеграме ведь когда-то не было регистрации по номеру?

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Всегда была

Ответить
0
yikiko4351

Куча сервисов есть для приема смс - 5 рублей на прием смс, если кому-то жалко, то и анонимность им не нужна.

Ответить
–1
Научно-Технический космос

Как потом логиниться если проебал устройства?

Ответить
0
yikiko4351

Телеграм тем и хорош, что если есть хотя бы одно залогиненое устройство, то код отправляется сообщением на него, а не в смс. Можно годами жить на левом номере и не париться с повторным приемом смс.

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0
Научно-Технический космос

Да, но риск остаётся. Вплоть до тупо сбоя на их авторизационном серваке, и тогда придется переделывать всё.

Все таки лучше на зарубежную симку чем рандомную.

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

И как хотя бы на следующий день, на этот же номер смс принять?

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Авторизация по номеру телефона == анонимность

Ответить
1
Sergey Nester

Паша, ты заебал. Перелогинься

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

Спасибо за прогноз, но ты бы сначала анонимность от приватности отличать начни.

Пригодится, если будешь делать свой мессенджер

Ответить
0
Научно-Технический космос

молодец Паша тикет от госов берешь с высоким приоритетом.
представляю как у них там джира выглядит.
спринт FSB_INTERGRATION-2021

Ответить
58
mt

Ему нужно сесть за написание книги "Как обосраться и не подать виду".

Ответить
17
Слава Инженеров

в чем обсер?

Ответить
2
mt

В том что "самый безопасный мессенджер" плотно сотрудничает с государством. Если они в таких мелочах идут на уступки, то нет смысла ожидать что они не отдадут всю вашу переписку по первой просьбе людей в погонах.

Ответить
11
Слава Инженеров

а обсер то в чем? может так и было задумано

Ответить
0
Научно-Технический космос

Почему вы решили что речь только про российское государство?

Ответить
0
Vladislav Pauls
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2
aliftin
Ответить
32
aliftin

Наоборот бы поставил фильтр что бы там дилды рекламировали и уборочный инвентарь. Его вообще об этом кто-то просил?

Ответить
15
Научно-Технический космос

спорим что через год два телеграм выкупит какой нибудь отечественный холдинг ?

Ответить
14
aliftin

Сомневаюсь. Скорее Паша превратит его в социальную сеть и бросит.

Ответить
4
Научно-Технический космос

осталось запилить видео аудио и друзей

Ответить
5
Илья Михалков

Так уже все есть

Ответить
2
AdvancedScreenWash

И стену!!

Ответить
1
Научно-Технический космос

Естественно нет.

Ответить
1
Научно-Технический космос

как одно влияет на другое вообще.
весь смысл стартапа - продать его потом на пике

Ответить
0
Научно-Технический космос

Я не знаю как тебе объяснить, что нечто с последней строчкой на картинке продать можно только при легальных проблемах музикал.ли и сумме, которую им предложили.

А если потом вспомнишь сколько проблем поимел бренд тиктока даже после продажи, задумаешься ещё раз.

Ответить
0
Научно-Технический космос

им надо как то возвращать деньги инвесторов на TON

Ответить
0
Научно-Технический космос

Я бы не стал рассуждать о денежных потоках вокруг тон, не имея пару сотен страниц конкретных цифр и договоров.

Ответить
0
Научно-Технический космос

есть статья в Форбсе, где вроде как должны проверять инфу, там косвенно указывается
https://www.forbes.ru/tehnologii/371219-manevr-durova-telegram-messenger-llp-poluchila-uvedomlenie-o-likvidacii

Маневр Дурова: Telegram Messenger LLP получила…
В течение двух месяцев Павел Дуров должен переименовать аккаунт разработчика Telegram в магазине…
www.forbes.ru
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0
Научно-Технический космос

Указывается что? Мы понятия не имеем, кто и сколько сейчас считает должен ли ему Пашка, или нет.
С равным успехом я могу предполагать что на все бабки он купил бетховена а в мае обрушил рынок распродажей, пока все думали что это Маск. И раздал долги. Мы тупо не знаем.

Ответить
0
zheka100pudov

Маилру.

Ответить
0
Федя Прозоров

Аська станет клиентом телеграма

Ответить
0
Научно-Технический космос

в канале ФСИН появилась реклама о криптовалютах

Швабра крутится - биткоин мутится
а у московской прокуратуры — советы о моде.

Модный приговор

Ответить
14
Научно-Технический космос
Ответить
13
Ирина Китаева

нет рекламы в каналах госструктур и чиновников или полная блокировка рекламы в россии

Ответить
9
Vladislav Pauls
Ответить
0
Некая Л.

Интересно, кто он по званию?

Ответить
3
Научно-Технический космос

поручик

Ответить
9
mt

Скорее уж корнет.

Ответить
1
Руслан Астратов

Core.net

Ответить
1
Научно-Технический космос

Наоборот, лучше бы им как раз больше рекламы добавил

Ответить
4
Научно-Технический космос

нет бы в качестве теста сделать рекламу вакцинации.
"сходи вакцинируйся хули ты как дурак блять"

Ответить
3
Научно-Технический космос

А что её рекламировать? Кто хотел, тот давно привился. А остальных только из под палки

Ответить
0
Научно-Технический космос

помог бы российскому правительству почти минимальными затратами

Ответить
0
Научно-Технический космос

Это уже не сработает

Ответить
0
Научно-Технический космос

есть методика "купи слона"
вот все говорят не сработает а ты купи слона

Ответить
0
Научно-Технический космос

В случае с антиваксерами это будет в обратную сторону работать. Они будут ещё убеждены, что их ещё помимо Гейтса и Дуров хочет чипировать.

Ответить
1
Научно-Технический космос

но ведь свой чип лучше пиндосского

Ответить
1
Научно-Технический космос

Какая разница, свой или не свой, если они оба на подряде у тайного мирового правительства?!

Ответить
1
Научно-Технический космос

зато с локализацией на русский язык

Ответить
1
Федя Прозоров

Еееее псевдокод

Ответить
1
Научно-Технический космос

Так себе успокоение

Ответить
0
Научно-Технический космос

кто не поставит у того будет x5 к ЖКХ

Ответить
0
Научно-Технический космос

У меня знакомые антиваксеры согласились с тем что бы каждый день тест делать по 18€ для каждого члена семьи.

Ответить
0
Научно-Технический космос

значит могут позволить

Ответить
0
Научно-Технический космос

Как я понимаю, это все равно выходит довольно накладно

Ответить
0
Слава Инженеров

и огромный пласт сомневающихся и тех кто совсем не думал еще

Ответить
0
ред.

Мдауш, паша мдауш, а в каналах простых смертных будет выводиться всякое говно. Опять привилегии у госструктур, только теперь от самого стеноубирателя. Найс.
Видимо надо потихоньку искать замену телеге.

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2
Shenmue

Нет уж оставьте!

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2
Ochered Syka

Доступ бы дал к просмотру этих каналов всем чтобы люди знали что же они там обсуждают…

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1
Shenmue

Кемскую волость?

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0
The Last S

Чиновники даже в еб...м телеграме ровней? Паша ты ох....л? Я из подментованной помойки VK свалил, теперь похоже из телеграма пора валить

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0

Комментарий удален

Eldar

Сколько нытья и пафоса из-за необходимого решения.

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0

Комментарий удален

Научно-Технический космос

Барнаул разволновался, в интересах Дурова чтобы каждая госсобака туда приходила канал делать, а не только российская, алло

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0
Колыван Пряничков

Да все уже всем понятно чей телеграм )) про независимость Пашину забыли еще года 4 назад

С каждым годом укрепляясь в том что паша - это кукла с рукой в заднице

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0
Vladimir Medvedev

Такое впечатление, что Паша топчется на своей репутации, с каждым шагом делая все хуже

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0
Луиджи Вампа

Эээээээ там государство же делало все, что бы закрыть Тележку. Потратило оооочень много денег и времени, а теперь в тележке есть госструктуры и чиновники?

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0
Sergey Nester

Паша в очередной раз подтверждает все догадки по разблокировке телеграмма в России

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0
Научно-Технический космос

Секрет полишинеля получается

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0
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