После запуска рекламной платформы мессенджера в канале ФСИН появилась реклама о криптовалютах, а у московской прокуратуры — советы о моде.

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Основатель Telegram Павел Дуров, отвечая на вопросы пользователей в своём чате, рассказал, что из телегам-каналов госструктур и чиновников вскоре исчезнет реклама.

«Это было временно, сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы», — сказал Дуров.

Дуров представил рекламную платформу Telegram и детали её работы 26 октября. В правилах сказано, что реклама не должна в том числе пропагандировать наркотики, алкоголь, табак и фаст-фуд. Посты появляются в каналах, где больше тысячи подписчиков, а в личных беседах и чатах её нет.

На старте рекламной платформы команда мессенджера обещала, что сообщения будут публиковаться только по теме канала. Но позже пользователи заметили, что правило не соблюдается. Например, телеграм-канал «Код Дурова» обратил внимание, что в каналах пресс-службы судов Москвы и ФСИН 8 ноября появилась реклама ресурса о криптовалютах, а в канале столичной прокуратуры — о модной одежде.