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Новости
Яна Ломакина

YouTube, Google, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в России Статьи редакции

Первыми размещать такие объявления будут крупные российские площадки, например, «Яндекс».

В 2022 году АНО «Институт развития интернета» подключит зарубежные интернет-площадки к обязательному размещению социальной рекламы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора организации Андрея Гореславского.

В число онлайн-платформ войдут Google, YouTube, Facebook и TikTok. По словам Гореславского, с февраля размещать социальную рекламу начнут на российских площадках: «Яндексе», VK Group и Rambler Group.

«Мы запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку», — сказал гендиректор. В 2021 году, по его словам, «Институт развития интернета» уже проводил тестовое размещение социальной рекламы о донорстве, вакцинации и поддержке пожилых людей.

Госдума приняла закон об обязательном размещении социальной рекламы в интернете в апреле 2021 года. Согласно документу, медиа, количество ежедневных пользователей которых превышает 100 тысяч человек, должны отводить таким объявлениям 5% площади или времени на рекламу. В июле оператором проекта назначили «Институт развития интернета».

#новости #соцсети #реклама

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Научно-Технический космос

YouTube, Google, Facebook и TikTok привлекут ред.

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19
Котенька

иногда не понимаю, как ты умудряешься собрать кучу лайков хуй пойми чем

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2
Smaug The Terrible

Железным ебалом
Это не хуй пойми что

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4
Котенька

согласен

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0
Научно-Технический космос

Первыми размещать такие объявления будут крупные российские площадки, например, «Яндекс».

яндекс еще тапочки не научился приносить?

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7
Smaug The Terrible

Новый сервис от Яндекса на подходе

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0
Научно-Технический космос

YouTube, Google, Facebook и TikTok запланировали обязать Госдуму оплачивать свои хотелки

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4
Научно-Технический космос

и в целом я думаю что всё это как раз будет оплачено, просто подаётся типа как мы нагнули эти западные конторы.
а потом в отчетах стыдливо так будут квитанции на оплату рекламных услуг.

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1
Научно-Технический космос

В платёжки за ЖКХ включат

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2
Научно-Технический космос

Величие: тариф 1 кв.м 1000 руб

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0
Vladislav Pauls

Только оплачивать будут из народных денег(будет введен ещё один сбор смотришь не смотришь есть у тебя что-то перечисленное или нет Заплати!)

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0
Научно-Технический космос

Мол бесплатно должны размещать? Пошли на хуй с такими раскладами.

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3
Gedevan

Это вы как гендиректор гугла говорите?

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1
Научно-Технический космос

Ну что вы, не публично же.

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1
света шумовая

Зачем платить за размещение рекламы, когда можно принудить?

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3
Научно-Технический космос

То есть эти обезьяны планируют заставить иностранные компании бесплатно этой хуетой заниматься?

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1
Научно-Технический космос

Любой каприз за ваши деньги + 20% НДС

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1
Smaug The Terrible

Яндекс. Найдется все
(что нужно товарищу майору для уголовного дела)

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1
yikiko4351

Похоже в ГосДуме каждый новый день начинается с обсуждения "Как ещё мы можем докопаться до Гугла?"

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1
Marhal_New _Arleana

Это неплохо. Не то чтобы ее там не было.

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0
Лим Кирсанов

Социальная реклама в Чекистане - такая

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2
Научно-Технический космос

а как же Первый канал?((((

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0
Добро и позитив

Сколько этих конторок существует? Институт развития Интернета, Лига Безопасного Интернета, что еще?

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0
Evil Pechenka

Фактически это дополнительный налог.

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0
Научно-Технический космос

Они же уже регулярно отстегивают блогерам, зачем еще и ролики? От блогеров и звезд «беспалевное» положительное мнение о тех же поправках скушали тысячи их хомячков. А роликам от платформ явно меньше доверия, чем от любимого лакшери еблета

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