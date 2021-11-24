Против «антиваксеров» намерены возбудить уголовные дела.

Росздравнадзор 1 ноября поручил своим территориальным управлениям искать участников кампаний против вакцинации. За три недели они собрали материалы на 37 антипрививочников, пишут «Известия» со ссылкой на ответы местных органов на запросы газеты.

Согласно заявлениям, больше всего антипрививочников выявили в Карелии — 18 человек. В Ростовской области нашли восьмерых, в Волгоградской — пятерых, в Смоленской — двоих. Единственными регионами, в которых на запросы издания не ответили, стали Москва и Подмосковье.

Данные «антиваксеров» управления Росздравнадзора направили в прокуратуру и Следственный комитет. Ведомство намерено привлекать этих людей к уголовной ответственности по статьям о публичном распространении фейков, связанных с угрозой жизни и нанесением вреда здоровью. Статья 207.1 предусматривает до трёх лет ограничения свободы, статья 207.2 — до трёх лет лишения свободы. Если действия приведут к смерти или другим тяжким последствиям, срок увеличивается до пяти лет.

В пресс-службе Росздравнадзора рассказали «Известиям», что «антиваксеров» искали через региональные СМИ, соцсети и мессенджеры. Например, противника вакцинации из Якутии нашли в WhatsApp. Как отметили в ведомстве, особенное внимание при мониторинге соцсетей уделяют антипрививочникам из числа медработников.