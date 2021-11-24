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Новости
Сергей Исенеков

Китайские власти ужесточили борьбу с «экстравагантным поведением» звёзд. Им запретили показывать роскошь в соцсетях Статьи редакции

Знаменитости должны соответствовать «социалистическим ценностям», считает правительство.

75 75 комментариев
2789 просмотров
Рэпер Крис Ву Фото Shutterstock

Китайский интернет-регулятор Управление по вопросам киберпространства (Cyberspace Administration of China) опубликовал список правил, которые регулируют публикации в сети новостей и информации о знаменитостях и их рекламы, а также публикации их фан-клубов. В постах им необходимо продвигать «традиционные ценности» китайского общества. Об этом сказано на сайте ведомства.

Согласно правилам, страницам фан-сообществ и знаменитостям запрещено публиковать слухи, ложную или частную информацию, провоцировать фанатов на оскорбления и поощрять поклонников участвовать в «незаконном сборе средств или иррациональных инвестициях». Регулятор будет следить за количеством публикаций в соцсетях и то, с какой регулярностью их делать. Также китайские власти составят чёрный список нарушителей из числа знаменитостей, который будет регулярно обновляться.

23 ноября Всекитайская ассоциация работников литературы и искусства запретила 88 знаменитостям вести прямые трансляции в интернете. Среди них китайско-канадский певец Крис Ву, которого обвинили в сексуальном насилии.

Чтобы обеспечить соблюдение новых правил, китайские соцсети будут отслеживать и сообщать властям о «предполагаемых незаконных и преступных действиях звёзд и конфликтах с участием фанатов». Также платформам необходимо модерировать контент, который может вызвать беспорядки и волнения в крупных городах Китая.

В августе 2021 года Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало ряд заявлений, касающихся усиления государственного контроля в интернете. Среди новых правил китайские власти ввели борьбу с «фанатской онлайн-культурой», а некоторых знаменитостей «стирали» из сети.

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В ноябре одна из самых известных теннисисток Китая Пэн Шуай перестала выходить на связь после того, как открыто обвинила одного из высокопоставленных чиновников в принуждении к сексу. После этого правительство «удаляло» все упоминания о ней из интернета.

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#новости #китай

75 75 комментариев
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75 комментариев
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Федя Прозоров

То есть богатство у звезд будет, только их никто не увидит. Равенство, коммунизм

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28
Научно-Технический космос

Первый шаг: скрой богатство членов партии
Второй шаг: скрой богатство остальных богатых

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22
Научно-Технический космос

третий шаг: отдай богатство членам партии

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27
Научно-Технический космос

Четвёртый шаг: купи квартиру на Манхеттене

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0
Научно-Технический космос

Пятый шаг: сдохнуть от китайского яда

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2
Максим Баяндин

Шестой шаг: собрать четыре талисмана в Храме Реинкарнации и переродиться в новой временной линии как Восточный Носферату.

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0
Научно-Технический космос

Шаг седьмой: вложить в крипту

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–1
Научно-Технический космос

платформам необходимо модерировать контент, который может вызвать беспорядки и волнения в крупных городах Китая

Раз это подчеркивается, то понятно какие настроения начинают расти и чего боятся их ебобо власти

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1
GarryNC

Какой ещё коммунизм в Китае? Дурка, алло

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–1
yiverow

Дурку тут уже поздно вызывать, да и нет их уже практически(оптимизировали), а так на самом деле в Китае даже и социализмом не попахивает, хотя они пробуют построить переходной путь от капитализма к социализму, но пока как то вяло выходит..

Ответить
–1
пепси

И СИ ВЕЛИКИЙ ТАКОЙ ЮНЫЙ
ОКТЯБРЬ ВПЕРЁДИ!

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10

Комментарий удален

Научно-Технический космос

пусть демонстрируют сяоми

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7
АТВ

Редми. Сяоми теперь премиальный бренд

Ответить
4
Джей Альв

В целом интересный момент... Не светить роскошью. Это не загонит обычных людей в ощущение что они бедняки, что работа на предприятии - это плохо и надо иди в наебизнес. Да и свечение золотых унитазов достало, если его запретить, как и слухи, грязное бельишко, у звезд останется выход только один - интересный контент) я не против такой инициативы у нас) Плохо правда то, что все это с большой вероятностью выйдет из под контроля и сделает все невыносимо одинаковым...В любой стране.

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–4
Научно-Технический космос

Ещё можно запретить демонстрировать здоровье, чтобы люди не думали, что они нездоровые и снизить тем самым расходы на здравоохранение.

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14
АТВ

Для этого коды уже придумали

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4
Научно-Технический космос

А если человек болен краснухой?

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0
АТВ

После окончания ковида туда как раз впишут другие болезни

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1
Научно-Технический космос

Учтут удачный опыт, угу. И не дай бог прыщ на жепе вскочит

Ответить
1
АТВ

Тогда придет к тебе добрый dungeon master выдавливать прыщь

Ответить
0
Джей Альв

Какое узкомыслие, господа отвечающик🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ вы пробовали думать, а не орать на рефлексах?

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1
Котенька

НИКТО НА ТЕБЯ ЕЩЁ НЕ ОРАЛ

Ответить
1
Джей Альв

Только мяукал😂😂😂

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0

Комментарий удален

Научно-Технический космос

Знаменитости должны соответствовать «социалистическим ценностям», считает правительство.

Да раскулачить и дело с концом. Или у социалистов ещё какие-то ценности есть??

Ответить
2
пепси

ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Ответить
6
Научно-Технический космос

Подробная инструкция

Ответить
6
Научно-Технический космос

МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ВЕРХУШКИ ПАРТИИ

Ответить
2

Комментарий удален

АТВ

Обобществление жён ещё

Ответить
3

Комментарий удален

АТВ

Я прекрасно знаю, не беспокойтесь! Но это смешно ведь

Ответить
1
Суходрищев

о, люблю этот жанр
не куколд

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Есть ощущение, что сяопиновский нэп подходит к концу.

Я шучу, конечно, пока всё же трудно такое представить. Но вдруг.

Ответить
3
aliftin

Им нужно выпустить закон что бы у всех молодых звёзд были усы.

Ответить
3
Black Bird

А нефритовый стержень?

Ответить
0
Научно-Технический космос

После этого правительство «удаляло» все упоминания о ней из интернета.

Вот это я понимаю минус кошка жена

Ответить
3
Научно-Технический космос

Китай какой-то ебанутый совсем стал

Ответить
0
Научно-Технический космос
Ответить
5
Ирина Китаева
Ответить
1
Научно-Технический космос

Кто такая, чем знаменита

Ответить
0
АТВ

Карина Стримерша, известна тем, что в начале карьеры орала, а теперь строит из себя Шевцова. Правда считает его омежкой. Живёт в Италии, встречалась с неким Андрейкой. В начале пандемии ходила в респираторе с двумя клапанами и костюмк химзащиты в карфур

Ответить
3
Научно-Технический космос

орала

Сексуально?

Внешка збс, судя по посту в голове сырный суп.
Неужели кто то всерьез воспринимает что такие "инфлюенсеры" пишут

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1
Funny Kaplan
Ответить
1
Научно-Технический космос

Понев

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1
АТВ

2016-2017 год. Кто-то батлы смотрел, а кто-то хайлайты с Кариной

Ответить
0
Научно-Технический космос

Я то время вроде вообще на твиче провел...

Ответить
0
АТВ

Да, внешне она норм, но орала она почти как Даша Карейка - невростеннически. Что касается каши в голове... Я неслучайно про Шевцова упомянул, потому что она прям у него научилась поливать всех и всё типа умными выражениями. Есть ещё один персонаж такого рода, но его я упоминать не стану

Ответить
0
Научно-Технический космос

Шевцова

Я не понял сравнения, так как стараюсь не следить ни за кем с ютуба. Исключение наверное Парфенов, но и прославился не трубой явно.
Просто интересно, кто у таких "благодарная ца"

Ответить
1
АТВ

Шевцов, более известный как айтипедия. Блогер из Украины, сейчас живёт в Италии после деанона. Вечно критикует Россию, ну и Украину. Святая Европа, вот это всё. Но зарабатывает исключительно на рекламе российских сервисов и компаний

Ответить
2
Hagotireno

Ну, вообще, когда я у него что-то смотрел в последний раз, Европа у него не то чтобы святая была, он и её, и США тоже постоянно критиковал.

Ответить
0
АТВ

Чаще всего святая. Настолько, что он даже растущую траву между плитки в Германии не замечает. Критика у него есть, но всё же идеализма больше

Ответить
0
АТВ

А аудитория школьники. Есть даже фотка, где он в окружении школьников, которые выше него. У него сейчас конфликт со Стасом ай как просто и тот шутит про его рост

Ответить
1
kicilian

А у кого еще не было конфликты с этим стасом?

Ответить
1
АТВ

У Боцика

Ответить
0
Kakomicli

Можешь еще и слив поискать, ГДЕ ЕСТЬ ВСЕ

Ответить
0
Научно-Технический космос

?

Ответить
0
АТВ

Да это миф двачеров. Нет слива никакого

Ответить
0
Smaug The Terrible

Это @ПИСЯ

Ответить
0
АТВ

О, кариша.

Ответить
1
Eugen T

Фото жопы запрещено! Дети же смотрют

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Фото жопы

Только женской и только на ТЖ

Ответить
1
АТВ

Вырастут настоящими мужчинами

Ответить
0
Научно-Технический космос

Да, всё верно. Выродков испокон веков прятали, чего вы рветесь?

Ответить
0
Научно-Технический космос

почему ті тогда на людях постоянно мелькаешь?

Ответить
3
Doktor Streyndzhlav

почему ты тогда на людях постоянно мелькаешь?

Ответить
0
Smaug The Terrible

а ты?

Ответить
3
Black Bird

Спасибо за перевод

Ответить
0
Научно-Технический космос

Номер5, тебе дать конфетку?

Давай шутку про мамку, а я тебе за єто дам конфетку

Ответить
0
АТВ

Это правильно! Одобряю политику КПК и мудрого председателя!

Ответить
0
Научно-Технический космос

Кто лучший друг Кристофера Робина?

Ответить
2
АТВ

Так, вот не надо меня лишать моей панды !

Ответить
3
Smaug The Terrible

ты хотел сказать пандажена

Ответить
2
Максим Ростокин

Когда там у них… Перестройка и крах Компартии?

Ответить
1
yiverow

У них там наоборот пошел процесс. Сворачивают НЭП сяопина и переходят к прямому социализму.

Ответить
0
Ochered Syka

Ну, все почти, как у нас. Если ты в правительстве можно насиловать теннисисток и тебе пох, а селебрити для отвода глаз.

Ответить
1
Smaug The Terrible

Китайский интернет-регулятор Управление по вопросам киберпространства (Cyberspace Administration of China) опубликовал список правил, которые регулируют публикации в сети новостей и информации о знаменитостях и их рекламы, а также публикации их фан-клубов. В постах им необходимо продвигать «традиционные ценности» китайского общества.

Это коммунизм или фашизм?

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0
Кирилл Вселенский

Когда уже в россии айтишникам запретят

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0
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