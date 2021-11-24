Знаменитости должны соответствовать «социалистическим ценностям», считает правительство.

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Рэпер Крис Ву Фото Shutterstock



Китайский интернет-регулятор Управление по вопросам киберпространства (Cyberspace Administration of China) опубликовал список правил, которые регулируют публикации в сети новостей и информации о знаменитостях и их рекламы, а также публикации их фан-клубов. В постах им необходимо продвигать «традиционные ценности» китайского общества. Об этом сказано на сайте ведомства.

Согласно правилам, страницам фан-сообществ и знаменитостям запрещено публиковать слухи, ложную или частную информацию, провоцировать фанатов на оскорбления и поощрять поклонников участвовать в «незаконном сборе средств или иррациональных инвестициях». Регулятор будет следить за количеством публикаций в соцсетях и то, с какой регулярностью их делать. Также китайские власти составят чёрный список нарушителей из числа знаменитостей, который будет регулярно обновляться.

23 ноября Всекитайская ассоциация работников литературы и искусства запретила 88 знаменитостям вести прямые трансляции в интернете. Среди них китайско-канадский певец Крис Ву, которого обвинили в сексуальном насилии.

Чтобы обеспечить соблюдение новых правил, китайские соцсети будут отслеживать и сообщать властям о «предполагаемых незаконных и преступных действиях звёзд и конфликтах с участием фанатов». Также платформам необходимо модерировать контент, который может вызвать беспорядки и волнения в крупных городах Китая.

В августе 2021 года Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало ряд заявлений, касающихся усиления государственного контроля в интернете. Среди новых правил китайские власти ввели борьбу с «фанатской онлайн-культурой», а некоторых знаменитостей «стирали» из сети.