Китайские власти ужесточили борьбу с «экстравагантным поведением» звёзд. Им запретили показывать роскошь в соцсетях Статьи редакции
Знаменитости должны соответствовать «социалистическим ценностям», считает правительство.
Китайский интернет-регулятор Управление по вопросам киберпространства (Cyberspace Administration of China) опубликовал список правил, которые регулируют публикации в сети новостей и информации о знаменитостях и их рекламы, а также публикации их фан-клубов. В постах им необходимо продвигать «традиционные ценности» китайского общества. Об этом сказано на сайте ведомства.
Согласно правилам, страницам фан-сообществ и знаменитостям запрещено публиковать слухи, ложную или частную информацию, провоцировать фанатов на оскорбления и поощрять поклонников участвовать в «незаконном сборе средств или иррациональных инвестициях». Регулятор будет следить за количеством публикаций в соцсетях и то, с какой регулярностью их делать. Также китайские власти составят чёрный список нарушителей из числа знаменитостей, который будет регулярно обновляться.
23 ноября Всекитайская ассоциация работников литературы и искусства запретила 88 знаменитостям вести прямые трансляции в интернете. Среди них китайско-канадский певец Крис Ву, которого обвинили в сексуальном насилии.
Чтобы обеспечить соблюдение новых правил, китайские соцсети будут отслеживать и сообщать властям о «предполагаемых незаконных и преступных действиях звёзд и конфликтах с участием фанатов». Также платформам необходимо модерировать контент, который может вызвать беспорядки и волнения в крупных городах Китая.
В августе 2021 года Управление по вопросам киберпространства КНР опубликовало ряд заявлений, касающихся усиления государственного контроля в интернете. Среди новых правил китайские власти ввели борьбу с «фанатской онлайн-культурой», а некоторых знаменитостей «стирали» из сети.
В ноябре одна из самых известных теннисисток Китая Пэн Шуай перестала выходить на связь после того, как открыто обвинила одного из высокопоставленных чиновников в принуждении к сексу. После этого правительство «удаляло» все упоминания о ней из интернета.
В целом интересный момент... Не светить роскошью. Это не загонит обычных людей в ощущение что они бедняки, что работа на предприятии - это плохо и надо иди в наебизнес. Да и свечение золотых унитазов достало, если его запретить, как и слухи, грязное бельишко, у звезд останется выход только один - интересный контент) я не против такой инициативы у нас) Плохо правда то, что все это с большой вероятностью выйдет из под контроля и сделает все невыносимо одинаковым...В любой стране.
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Китайский интернет-регулятор Управление по вопросам киберпространства (Cyberspace Administration of China) опубликовал список правил, которые регулируют публикации в сети новостей и информации о знаменитостях и их рекламы, а также публикации их фан-клубов. В постах им необходимо продвигать «традиционные ценности» китайского общества.
Это коммунизм или фашизм?