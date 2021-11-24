Он скачал из интернета программу для проектирования оборудования «Компас — 3D».

Директора Уральского завода котельного оборудования Ивана Красноюрченко приговорили к году колонии общего режима за использование на предприятии нелицензионной программы. Об этом сообщает издание Tochka News.

Красноюрченко признали виновным по статье 146 УК РФ («Нарушение авторских прав»). Как сообщает Baza, правообладатель программного обеспечения «Аскон-Системы проектирования» не подавал иск о причинённом ущербе. Дело возбудили после того, как сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП МВД) проверили компьютеры.

Директор Уральского завода не стал отрицать вину и написал явку с повинной. Представители завода связались с правообладателем, договорились о приобретении лицензий и мировом соглашении, но затем представители «Аскон-Системы» перестали выходить на связь.

Представитель обвинения просил два года условно, но судья заявил, что «исправление Красноюрченко возможно только в условиях реального лишения свободы». Директор завода находится в СИЗО и ждёт апелляции в областном суде по своему делу.