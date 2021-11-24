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Новости
Сергей Исенеков

В Свердловской области директора завода приговорили к году колонии за использование пиратской программы Статьи редакции

Он скачал из интернета программу для проектирования оборудования «Компас — 3D».

Директора Уральского завода котельного оборудования Ивана Красноюрченко приговорили к году колонии общего режима за использование на предприятии нелицензионной программы. Об этом сообщает издание Tochka News.

Красноюрченко признали виновным по статье 146 УК РФ («Нарушение авторских прав»). Как сообщает Baza, правообладатель программного обеспечения «Аскон-Системы проектирования» не подавал иск о причинённом ущербе. Дело возбудили после того, как сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ОБЭП МВД) проверили компьютеры.

Директор Уральского завода не стал отрицать вину и написал явку с повинной. Представители завода связались с правообладателем, договорились о приобретении лицензий и мировом соглашении, но затем представители «Аскон-Системы» перестали выходить на связь.

Представитель обвинения просил два года условно, но судья заявил, что «исправление Красноюрченко возможно только в условиях реального лишения свободы». Директор завода находится в СИЗО и ждёт апелляции в областном суде по своему делу.

#новости #суды #пиратство

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Научно-Технический космос

Представитель обвинения просил два года условно, но судья заявил, что «исправление Красноюрченко возможно только в условиях реального лишения свободы».

заебись судья. че по лицензионным программам у него дома, интересно

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22
Научно-Технический космос

и это на фоне всей вот этой постоянной байды от властей, что нехуй экономических закрывать, так как уровень ущерба не сопоставим с наказанием.
блять

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8
Андрей Охапкин

Дома можно (точнее вряд ли кто-то будет проверять), на предприятии нельзя

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0
Научно-Технический космос

ивахнов уведомление

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4
Рыжий

Дома похуй. Для личного использования. А вот на рабочем компе судьи пиратский софт врядли есть

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0
Научно-Технический космос

Опять бизнес пилят

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13
Научно-Технический космос

Кошмарят.

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0
Научно-Технический космос

и это в стране где в IT шных вузах стоят компы с Windows XP Zver Edition

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12
Андрей Охапкин

В каких, например? ред.

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0
Научно-Технический космос

В IT шных

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1
Научно-Технический космос

Ну который я закончил например.
Университет телекоммуникаций и информатики

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0
Александр Королёв

У нас как-то первое занятие было как поставить ломанный тфлекс на комп

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0
Андрей Охапкин

На комп в вузе?

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0
Научно-Технический космос

Представитель обвинения просил два года условно, но судья заявил, что «исправление Красноюрченко возможно только в условиях реального лишения свободы».

Он дочь судьи поматросил и бросил что ли

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12
Научно-Технический космос

написал явку с повинной

Ключевая ошибка. Единственное чему это способствует, так это ускорению посадки.

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7
Научно-Технический космос

не верь не бойся не пизди

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0
Научно-Технический космос

но затем представители «Аскон-Системы» перестали выходить на связь.

Ты опять перестаёшь выходить на связь?!

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3
Zakhar Zakharov

надо чтобы редакторы тж взяли у них комментарии

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0
Владислав Микк

Не сомалийский, и не карибский

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2
Артём Мазанов

Опять пересматривать.....

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2
Argumenta Ambigua

Что-то новенькое

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1
Славой Жижек

Не совсем (что характерно, статьи в русской Педивикии про это нет)

Ponosov's case
Ponosov's case is an action against Aleksandr Ponosov, a teacher and principal of a high school in…
en.m.wikipedia.org
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2
Научно-Технический космос

Название кейса конечно найс

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0
Славой Жижек

Ударение в фамилии вроде как на первом слоге, но на первый взгляд ржомбно, да

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0
Андрей Литвинов

Если я правильно понял, то она стоит 170 000 рублей? Наверное на это были выделены деньги? А он просто скачал? Много вопросов.

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0
Александр Королёв

Кем выделены?

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0
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