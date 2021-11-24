Месяц назад его тело обнаружили родители в болотистой местности заповедника во Флориде.

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Брайан Лондри. Кадры с нагрудной камеры полицейского в Юте Фото Shutterstock



Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 23-летний Брайан Лондри скончался от огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщил адвокат семьи Ландри Стив Бертолино, пишет CNN.

Крис и Роберта всё ещё оплакивают потерю своего сына и надеются, что эти открытия принесут покой обоим семьям.

Стив Бертолино

адвокат семьи Лондри



Габби Петито пропала без вести в августе 2021 года, во время автомобильного путешествия по стране, в которое она отправилась вместе со своим молодым человеком Брайаном Лондри. В последний раз её видели живой 26 августа.

19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.

В середине октября вскрытие тела 22-летней девушки показало, что она умерла от удушения.

Затем Лондри тоже исчез: родители говорили, что не видели его с 13 сентября и не знали, куда он отправился, а в соцсетях предполагали, что он пустился в бега. ФБР не предъявляло ему обвинений, однако выписало ордер на его арест и обвинило в мошенничестве с банковскими картами. В частности из-за использования карты Габби Петито с которой он снимал деньги, превышающие 1000 долларов после её исчезновения.

Дело получило огромный резонанс в сети: исчезновение Петито обсуждала вся страна, на форумах любители-детективы расследовали дело, а аккаунты Габби набрали сотни тысяч подписчиков.