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Новости
Сергей Исенеков

CNN: судмедэксперты установили причину смерти жениха убитой Габби Петито. Он застрелился Статьи редакции

Месяц назад его тело обнаружили родители в болотистой местности заповедника во Флориде.

19 19 комментариев
1336 просмотров
Брайан Лондри. Кадры с нагрудной камеры полицейского в Юте Фото Shutterstock

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 23-летний Брайан Лондри скончался от огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщил адвокат семьи Ландри Стив Бертолино, пишет CNN.

Крис и Роберта всё ещё оплакивают потерю своего сына и надеются, что эти открытия принесут покой обоим семьям.

Стив Бертолино
адвокат семьи Лондри

Габби Петито пропала без вести в августе 2021 года, во время автомобильного путешествия по стране, в которое она отправилась вместе со своим молодым человеком Брайаном Лондри. В последний раз её видели живой 26 августа.

19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.

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В середине октября вскрытие тела 22-летней девушки показало, что она умерла от удушения.

Затем Лондри тоже исчез: родители говорили, что не видели его с 13 сентября и не знали, куда он отправился, а в соцсетях предполагали, что он пустился в бега. ФБР не предъявляло ему обвинений, однако выписало ордер на его арест и обвинило в мошенничестве с банковскими картами. В частности из-за использования карты Габби Петито с которой он снимал деньги, превышающие 1000 долларов после её исчезновения.

Дело получило огромный резонанс в сети: исчезновение Петито обсуждала вся страна, на форумах любители-детективы расследовали дело, а аккаунты Габби набрали сотни тысяч подписчиков.

Исчезновение Габби Петито: пара блогеров…
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В конце октября родители Ландри нашли останки своего сына в болотистой местности парке Мьяккахатчи-Крик на западе Флориды. ФБР подтвердило, что найденное тело принадлежит жениху Габби Петито.

#новости #интернет #сша #габбипетито

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Кирилл Вселенский

На оксимирона похож немного…

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2
Научно-Технический космос

думаешь, мирон тоже стрелял себе в голову?))

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1
Кирилл Вселенский

Стрелнет 8-го декабря когда увидит что его альбом не перегнал по цифрам кизару и моргенштерна

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1
Научно-Технический космос

ты тоже думаешь, что Ютуб отключил счетчики дизлайков на видео по просьбе Оксимирона?))

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1
Кирилл Вселенский

Я еще не все разборы его мувов посмотрел, но не исключено, ведь все переплетено

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2
Научно-Технический космос

сук))))

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1
Кирилл Вселенский

Всмысле не когда а если вдруг

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1
Ivan

Убили марка?

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0
некипишуй

какие же в США интересные преступления бывают - можно фильмы снимать, не то что у нас

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1
Научно-Технический космос

У нас просто не раскрывают, поэтому и кажется, что нет ничего интересного

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2
Слава Инженеров

интересно как узнали

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1
Олег Кочубей

Как-как? Прибегли к некромантии, воскресили и пообщались!

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0
Алина Кипр

Как он мог застрелиться если рядом с ним не нашли пистолет?

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1
Иван Громов

Получается что он её задушил и спустя какое то время - застрелился. А разговоров то было....

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0
ред.

все убиты, все довольны

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0
Научно-Технический космос

кроме Джона Кеннеди

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1
Ivan

Идеально для копов , можно закрывать дело

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0
ред.

а главное куча лайков и новых подпищиков в инстах — цель достигнута

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0
Bkmz Иванов
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