CNN: судмедэксперты установили причину смерти жениха убитой Габби Петито. Он застрелился Статьи редакции
Месяц назад его тело обнаружили родители в болотистой местности заповедника во Флориде.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 23-летний Брайан Лондри скончался от огнестрельного ранения в голову. Об этом сообщил адвокат семьи Ландри Стив Бертолино, пишет CNN.
Габби Петито пропала без вести в августе 2021 года, во время автомобильного путешествия по стране, в которое она отправилась вместе со своим молодым человеком Брайаном Лондри. В последний раз её видели живой 26 августа.
19 сентября ФБР объявило, что обнаружило в национальном парке Вайоминга останки молодой девушки, описание которой совпадает с описанием Петито. Обнаружить тело помог ютубер, который заметил машину в своём трэвел-видео.
В середине октября вскрытие тела 22-летней девушки показало, что она умерла от удушения.
Затем Лондри тоже исчез: родители говорили, что не видели его с 13 сентября и не знали, куда он отправился, а в соцсетях предполагали, что он пустился в бега. ФБР не предъявляло ему обвинений, однако выписало ордер на его арест и обвинило в мошенничестве с банковскими картами. В частности из-за использования карты Габби Петито с которой он снимал деньги, превышающие 1000 долларов после её исчезновения.
Дело получило огромный резонанс в сети: исчезновение Петито обсуждала вся страна, на форумах любители-детективы расследовали дело, а аккаунты Габби набрали сотни тысяч подписчиков.
В конце октября родители Ландри нашли останки своего сына в болотистой местности парке Мьяккахатчи-Крик на западе Флориды. ФБР подтвердило, что найденное тело принадлежит жениху Габби Петито.