Её обвинили в «гей-пропаганде» среди подростков.

О решении сообщается в карточке Кировского районного суда Иркутска. В посте была пометка «14+», из-за чего судья посчитала, что Анастасия Шнуренко собирается «пропагандировать» ЛГБТ среди подростков. Внимание на это обратил телеграм-канал «ЧТД».

Предложение в группе, посвящённой ЛГБТ-движению, пользовательница опубликовала в мае. В июле на Шнуренко составили протокол, полиция увидела в посте «побуждения присоединиться к сообществу ЛГБТ»».

Ждём активных ребят. Возраст 14+. Мы не кусаемся. Если вы хотите получить новые знакомства, компанию и море эмоций, то добро пожаловать к нам. Мы вам гарантируем: уютную беседу с кучей новых людей, поддержку и сходки. из поста Анастасии Шнуренко

Суд постановил, что в посте «популяризировались нетрадиционные сексуальные отношения, способствование возникновению интереса у детей и подростков к нетрадиционным формам полового поведения, поскольку в тексте использованы обещания принятия». Эксперт также увидел в сообщении «положительную оценку» ЛГБТ.

Сама Шнуренко вину признала и в итоге удалила пост. За это суд смягчил наказание до минимального штрафа по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних.