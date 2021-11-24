Жительницу Иркутска оштрафовали на 25 тысяч рублей за пост с предложением создать ЛГБТ-чат во «ВКонтакте» Статьи редакции
Её обвинили в «гей-пропаганде» среди подростков.
О решении сообщается в карточке Кировского районного суда Иркутска. В посте была пометка «14+», из-за чего судья посчитала, что Анастасия Шнуренко собирается «пропагандировать» ЛГБТ среди подростков. Внимание на это обратил телеграм-канал «ЧТД».
Предложение в группе, посвящённой ЛГБТ-движению, пользовательница опубликовала в мае. В июле на Шнуренко составили протокол, полиция увидела в посте «побуждения присоединиться к сообществу ЛГБТ»».
Суд постановил, что в посте «популяризировались нетрадиционные сексуальные отношения, способствование возникновению интереса у детей и подростков к нетрадиционным формам полового поведения, поскольку в тексте использованы обещания принятия». Эксперт также увидел в сообщении «положительную оценку» ЛГБТ.
Сама Шнуренко вину признала и в итоге удалила пост. За это суд смягчил наказание до минимального штрафа по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних.