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Новости
Sasha Shambilova

Правительство объявило о регистрации вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет Статьи редакции

Дозировка для несовершеннолетних — 1/5 часть от «Спутника V».

55 55 комментариев
2057 просмотров

Прививать несовершеннолетних будут с согласия родителей или с собственного разрешения, если подросток достиг 15 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства РФ, сообщает РИА «Новости».

Обновлено (16:58) Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Центра им. Гамалеи.

По словам Голиковой, вакцина может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря. На совещании Владимир Путин также предложил разработать вакцину для детей от двух лет.

О начале испытаний варианта вакцины «Спутник V» для подростков сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 18 февраля. Исследования стартовали в июне на базе двух детских больниц.

В ходе первого этапа вакцину получили 92 добровольца. В отличие от взрослых, подросткам вводили 1/10 или 1/5 от дозы, предназначенной для взрослых. Препарат показал «благоприятный профиль безопасности и иммуногенности».

11 ноября заммэра Москвы Анастасия Ракова объявила о начале третьей фазы клинических исследований «Спутника М» на базе 10 поликлиник и двух детских больниц. Она сообщила, что по итогам первых двух фаз НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи принял решение, что несовершеннолетним будут вводить 1/5 от дозы для взрослых. Вакцинация подростков проходит также в два этапа. Все этапы испытаний продлятся год.

Центр имени Н.Ф. Гамалеи подал заявку о регистрации вакцины в конце сентября. Она получила название «ГамКовидВак-М».

#новости #вакцинация #covid19

55 55 комментариев
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Научно-Технический космос

Жду Спутник XXL

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25
Научно-Технический космос

не смешно, перешучивай

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11
Научно-Технический космос

ЧЧ вот смешно

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3
Максим Ростокин

Спутник M1 от 🍎)

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3
Научно-Технический космос

Ахахаха

Ответить
4
Научно-Технический космос

Не рвись

Ответить
1
Научно-Технический космос

Твоя мать терминатор

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1
Добрый Пикачу

Для подростков и инстасамочек нужен Спутник Pro Max, иначе не будут брать

Ответить
3
Научно-Технический космос

Аххахах, ржака про айфоны))

Ответить
2
Добрый Пикачу

Вот ты смеёшься, а сделать Спутник платным или по большому блату — привьются даже антиваксеры, православные и сторонники лечения гепатита через ЗОЖ. Пётр 1, когда картошку добровольно не хотели жрать и сажать, велел солдат поставить её сторожить, а ночью караул снимал — за ночь всё разворовали. Это работает. ред.

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0
yikiko4351

"Спутник М" - М от Моргенштерн видимо, оценили кто у зумеров кумир

Ответить
3
Научно-Технический космос

Со шваброй в комплекте

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1
aliftin

Это экспортный вариант. Возможно смогут договориться о поставках вна Украину.

Ответить
1
Pavel Tolkachov

Спутник 3000, и чтобы рекламу у Пучкова заказали. "Антитела, моё почтение! Укоколся, побочек нет. Некоторые зрители могли углядеть тут пропаганду"

Ответить
0
ИгорьOK

Если проводить аналогию с размерами то....
Тебе сколько лет, отец?

Ответить
0
Научно-Технический космос

35. А как это связано?

Ответить
0
ИгорьOK

Ну... XXL ждёшь. Я думал, тебе под сотню)

Ответить
0
Научно-Технический космос

Как размер связан с возрастом?

Ответить
0
ИгорьOK

А! Так ты не аналогию на возраст подразумевал.
Реально про размер.
Любишь побольше, да? Чтобы прям чувствовался.

Ответить
0
АТВ

Большой мальчик ?

Ответить
0
Алина Кипр

Спутник порридж.

Ответить
14
Научно-Технический космос

Гггг

Ответить
1
АТВ

Сателлит тогда надо

Ответить
–1
Павел Соколов

Бля, раскладку забыл поменять, пусть будет новая вакцина

Ответить
12
Argumenta Ambigua

А чем отличается от других версий? Блокирует Тик Ток активность?

Ответить
8
Научно-Технический космос

Со вкусом апельсинки

Ответить
5
Argumenta Ambigua

и колы - по выбору

Ответить
1
Роман Олегович

Это было бы ахуенно)))

Ответить
2
Argumenta Ambigua

Это объясняет почему Роснано пошло на дно, все ресурсы вложили

Ответить
1
Научно-Технический космос

в святое бьют, в детей, пиздец просто

Ответить
3
Добрый Пикачу

Не сечёшь фишку. Убивать детей у нас имеет право только государство, когда призовёт их в армию и пошлёт помирать в хохляндию или в очередные восточные пески. А родителям-антиваксерам такого не позволено.

Ответить
4
Научно-Технический космос

Количество вакцин увеличивает вероятность одобрения ВОЗ.

Ответить
2
Роман Олегович

чисто математически, да, но у нас причина политическая)

Ответить
4
Научно-Технический космос

хочешь сказать, что все против России? Кругом враги?

Ответить
0
Роман Олегович

не знаю, кто против России
но клептократия многим не по душе, и тут уже дело не в стране, в конкретных лицах

Ответить
0
Научно-Технический космос

а что, если они не могут предоставить результаты исследований, а ты думаешь, что виноваты все, только не они?

Ответить
1
Научно-Технический космос

T-Virus.
Теперь с цитрусом

Ответить
1
Научно-Технический космос

спутник 1985

Ответить
0
Научно-Технический космос

молодеж в статье это 2007, читай внимательнее

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1
Научно-Технический космос

типа я не молодежь или что ты хочешь сказать

Ответить
0
Научно-Технический космос

Почему не 1488?

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1
Научно-Технический космос

раз уж пошли по молодежи

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0
Добрый Пикачу

Sputnik Black Elite с кэшбэком за каждую ревакцинацию

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0
Научно-Технический космос

))))

Ответить
0
Научно-Технический космос

не пизди

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0
Научно-Технический космос

Sputnik MMM ред.

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0
Научно-Технический космос

Пххахаха

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0
Научно-Технический космос

животное

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1
Научно-Технический космос

животное

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1
Научно-Технический космос

Ничего себе шутка. Всем шуткам шутка! Ахахахатайка! Ахахаха!

Ответить
0
Научно-Технический космос

Sputnik MMT

Ответить
0
House M.D.

А для чиновников выпустят Спутник Аурус?

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0
Владислав Микк
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0
Alexei Kuksin

Зная как активно заставляют школы впихивать пушкинские карты можно предположить, что теперь придется активно пропагандировать родителей разрешить ширнуть их детей Спутником.

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0
Alexandr Malceff

Похоже на формат подписки, ток доступ не к музыке и фильмам ред.

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0
Mikha Nanullov

Спутник М4a4

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0
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