В правительстве объявили о регистрации вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет Статьи редакции
Минздрав планирует зарегистрировать препарат 24 ноября.
Прививать несовершеннолетних будут с согласия родителей или с собственного разрешения, если подросток достиг 15 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства РФ, сообщает РИА «Новости».
По словам Голиковой, вакцина может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря. На совещании Владимир Путин также предложил разработать вакцину для детей от двух лет.
О начале испытаний варианта вакцины «Спутник V» для подростков сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 18 февраля. Исследования стартовали в июне на базе двух детских больниц.
В ходе первого этапа вакцину получили 92 добровольца. В отличие от взрослых, подросткам вводили 1/10 или 1/5 от дозы, предназначенной для взрослых. Препарат показал «благоприятный профиль безопасности и иммуногенности».
Вот ты смеёшься, а сделать Спутник платным или по большому блату — привьются даже антиваксеры, православные и сторонники лечения гепатита через ЗОЖ. Пётр 1, когда картошку добровольно не хотели жрать и сажать, велел солдат поставить её сторожить, а ночью караул снимал — за ночь всё разворовали. Это работает. ред.