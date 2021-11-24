Минздрав планирует зарегистрировать препарат 24 ноября.

Прививать несовершеннолетних будут с согласия родителей или с собственного разрешения, если подросток достиг 15 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства РФ, сообщает РИА «Новости».

По словам Голиковой, вакцина может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря. На совещании Владимир Путин также предложил разработать вакцину для детей от двух лет.

О начале испытаний варианта вакцины «Спутник V» для подростков сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 18 февраля. Исследования стартовали в июне на базе двух детских больниц.

В ходе первого этапа вакцину получили 92 добровольца. В отличие от взрослых, подросткам вводили 1/10 или 1/5 от дозы, предназначенной для взрослых. Препарат показал «благоприятный профиль безопасности и иммуногенности».

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