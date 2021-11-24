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Новости
Sasha Shambilova

В правительстве объявили о регистрации вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет Статьи редакции

Минздрав планирует зарегистрировать препарат 24 ноября.

Прививать несовершеннолетних будут с согласия родителей или с собственного разрешения, если подросток достиг 15 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства РФ, сообщает РИА «Новости».

По словам Голиковой, вакцина может поступить в гражданский оборот уже в конце декабря. На совещании Владимир Путин также предложил разработать вакцину для детей от двух лет.

О начале испытаний варианта вакцины «Спутник V» для подростков сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 18 февраля. Исследования стартовали в июне на базе двух детских больниц.

В ходе первого этапа вакцину получили 92 добровольца. В отличие от взрослых, подросткам вводили 1/10 или 1/5 от дозы, предназначенной для взрослых. Препарат показал «благоприятный профиль безопасности и иммуногенности».

#новости #вакцинация #covid19

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43 43 комментария
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Научно-Технический космос

Жду Спутник XXL

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13
Научно-Технический космос

не смешно, перешучивай

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8
Научно-Технический космос

ЧЧ вот смешно

Ответить
2
Максим Ростокин

Спутник M1 от 🍎)

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0
Научно-Технический космос

Ахахаха

Ответить
3
Научно-Технический космос

Не рвись

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0
Научно-Технический космос

Твоя мать терминатор

Ответить
0
Добрый Пикачу

Для подростков и инстасамочек нужен Спутник Pro Max, иначе не будут брать

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1
Научно-Технический космос

Аххахах, ржака про айфоны))

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0
Добрый Пикачу

Вот ты смеёшься, а сделать Спутник платным или по большому блату — привьются даже антиваксеры, православные и сторонники лечения гепатита через ЗОЖ. Пётр 1, когда картошку добровольно не хотели жрать и сажать, велел солдат поставить её сторожить, а ночью караул снимал — за ночь всё разворовали. Это работает. ред.

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–1
Научно-Технический космос

Со шваброй в комплекте

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1
yikiko4351

"Спутник М" - М от Моргенштерн видимо, оценили кто у зумеров кумир

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1
Pavel Tolkachov

Спутник 3000, и чтобы рекламу у Пучкова заказали. "Антитела, моё почтение! Укоколся, побочек нет. Некоторые зрители могли углядеть тут пропаганду"

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0
Алина Кипр

Спутник порридж.

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7
Научно-Технический космос

Гггг

Ответить
1
Argumenta Ambigua

А чем отличается от других версий? Блокирует Тик Ток активность?

Ответить
6
Научно-Технический космос

Со вкусом апельсинки

Ответить
4
Argumenta Ambigua

и колы - по выбору

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1
Роман Олегович

Это было бы ахуенно)))

Ответить
2
Argumenta Ambigua

Это объясняет почему Роснано пошло на дно, все ресурсы вложили

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1
Павел Соколов

Бля, раскладку забыл поменять, пусть будет новая вакцина

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4
Научно-Технический космос

в святое бьют, в детей, пиздец просто

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2
Добрый Пикачу

Не сечёшь фишку. Убивать детей у нас имеет право только государство, когда призовёт их в армию и пошлёт помирать в хохляндию или в очередные восточные пески. А родителям-антиваксерам такого не позволено.

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1
Научно-Технический космос

Количество вакцин увеличивает вероятность одобрения ВОЗ.

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1
Роман Олегович

чисто математически, да, но у нас причина политическая)

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2
Научно-Технический космос

хочешь сказать, что все против России? Кругом враги?

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0
Роман Олегович

не знаю, кто против России
но клептократия многим не по душе, и тут уже дело не в стране, в конкретных лицах

Ответить
0
Научно-Технический космос

а что, если они не могут предоставить результаты исследований, а ты думаешь, что виноваты все, только не они?

Ответить
0
Научно-Технический космос

T-Virus.
Теперь с цитрусом

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1
Научно-Технический космос

спутник 1985

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0
Научно-Технический космос

молодеж в статье это 2007, читай внимательнее

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1
Научно-Технический космос

типа я не молодежь или что ты хочешь сказать

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0
Научно-Технический космос

раз уж пошли по молодежи

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0
Научно-Технический космос

))))

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0
Научно-Технический космос

не пизди

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0
Научно-Технический космос

Почему не 1488?

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0
Научно-Технический космос

Sputnik MMM ред.

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0
Научно-Технический космос

Пххахаха

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0
Научно-Технический космос

животное

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1
Научно-Технический космос

животное

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1
Научно-Технический космос

Ничего себе шутка. Всем шуткам шутка! Ахахахатайка! Ахахаха!

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0
House M.D.

А для чиновников выпустят Спутник Аурус?

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0
Владислав Микк
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0
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