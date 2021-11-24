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Новости
Артём Мазанов

«Пшикнул с одной стороны, с другой стороны»: Путин ревакцинировался второй раз — теперь назальной вакциной Статьи редакции

Президент сообщил, что никаких «ощущений» после процедуры у него не было

96 96 комментариев
3373 просмотров

Владимир Путин рассказал, что на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт» испытал назальную вакцину от Covid-19. Ему её ввел замглавы Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Путин рассказал, что уже 24 ноября занимался спортом. «Могу засвидетельствовать, что всё развивается так, как наши учёные и специалисты и говорят», — добавил он.

Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счёт три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и всё, на этом закончилось.

Владимир Путин

Путин публично сказал о своей ревакцинации 21 ноября — примерно через восемь месяцев после заявлений о его полной вакцинации. Тогда сообщалось, что он получил первый компонент 23 марта, а второй — 14 апреля. Подтверждений этому не было.

#новости #covid19 #путин

96 96 комментариев
12
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96 комментариев
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Научно-Технический космос

У меня нет повода не верить Путину.

Ответить
56
Научно-Технический космос

привет

Ответить
4
Научно-Технический космос

не отвлекай, пишу из пункта вакцинации, некогда отвечать

Ответить
9
Научно-Технический космос

пишешь код?

Ответить
2
Научно-Технический космос

QR-код

Ответить
5
Роман Олегович

ники топ

Ответить
1
Ху Эмай

Согласен

Ответить
3
new_comment

Почему, ведь Путин сразу прекратил самоизоляцию и отменил карантин для посетителей. Ведь правда?

Ответить
2
Кирилл Вселенский

Миска гречки и шмаражена это господину

Ответить
0
Научно-Технический космос

Иначе антиваксер

Ответить
0
Научно-Технический космос

он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко

это не Спутник ред.

Ответить
47
aliftin

Это его постоянный спутник по жизни.

Ответить
7
испанский смех
Ответить
4
Oleg Savrikov

да плохой кок был.15 минут посидел - и ничего.

Ответить
1
Научно-Технический космос

Я тут, зачем звали?

Ответить
0
aliftin

Я после ебучей вакцины два дня страдал и плечо болело, а старый дед что-то снюхал и пошёл спортом заниматься. Опять он правду сказал.

Ответить
31
Фонзи

Плечо болело наверное потому что намочил. Не мочи манту!

Ответить
4
aliftin

Плечо болело потому что я с велосипеда упал.

Ответить
1
Научно-Технический космос

Родители 65 и 60 лет ставили Спутник, перенесли обе прививки оч легко, потом тест на антитела сдавали, думали что не подействовала вакцина
Сам тоже перенес без температуры и болей

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1
Научно-Технический космос

Что не отменяет того, что старый пиздабол

Ответить
7
Научно-Технический космос

Ну у меня от первого укола сильно ныло предплечье пару суток, видимо, в какой-то нервный узел попали.

Но так бывало и ранее, от других прививок, которые кололи в предплечье, типа от гриппа.

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1
Сергей Лукин

"Предплечье" - это место от локтя до кисти. Туда колят манту. Грипп и коронавирус колят в плечо.

Ответить
2
Научно-Технический космос

Спасибо.
Давненько я анатомию человеческого тела учил, видимо.

Ответить
0
AZP

После "китайца" ничего не было. После Джонсона температура была день.
Какая - хз, я за границей был. Зашёл бы к администратору хостела такой "дайте градусник, у меня температура" - так она бы, может, скорую вызвала и всех постояльцев взаперти закрыла. Мало ли, люди разные есть.

Ответить
0
Научно-Технический космос

Путин ревакцинировался второй раз — теперь назальной вакциной

Третий раз будет Навальной

Ответить
15
Sanek Igoshev

Не, у него непереносимость этой вакцины

Ответить
8
Научно-Технический космос

вот и славно

Ответить
3
BaybA

Бля, как я люблю эти охуенные истории о том, что Путин там укололся вакциной, теперь вот спрей от вакцины. Во всём мире политики делают это на камеру, чтобы обычная челядь видела и может кто-то задумался, мол "раз они делают, то может и нас не кислым борщом колят". А Путин же в своём стиле "я всё сделал первым в мире, но фактов не покажу, не солидно это".
А потом они удивляются, а че это люди не верят в вакцины и т.д.
Ебанный совковый цирк

Ответить
15
Алексей Иванов

ну что ты, на камеру бабка смогла "проголосовать на выборах"

Ответить
1
Иван Пахомов

А если бы это было снято на видео, то говорили бы, что там была не вакцина, а пустышка

Ответить
–2
Morgan

Что мешает на камеру уколоться физраствором?

Ответить
0
Коровка говорит мууу

Ждём новости с итерациями в полгода: Путин втер новую вакцину, Путин закапал в глаза новую вакцину, Путин скурил новую вакцину, Путин бухнул новой вакциной, Путин съел новую вакцину

Ответить
8
Кобзон Хиггса

...прокатился на новой вакцине

Ответить
3
Andrew Sychev

Нашёл на дне чёрного моря

Ответить
3
groostlan
Ответить
0
Научно-Технический космос

Моргенштерну, значит нельзя назально вакцинироваться, а Путину можно?

Ответить
8
испанский смех

да

Ответить
1
AZP

рассказал

Напиздел

Ответить
7
испанский смех
Ответить
4
испанский смех

порошок назальной формы

Ответить
8
Джон Кроули

Хорош порошок, только вот вопрос, колумбийский или мексиканский?

Ответить
5
solawind

Смотря откуда МИД в этот раз самолетом привез

Ответить
9
Научно-Технический космос

Я конечно не аллерголог, но от такого количества препаратов подряд человеку точно не поплохеет?

Ответить
4
Котенька

он же сказал всё норм

Ответить
9
Научно-Технический космос

А, точно

Ответить
0
Котенька

в следующий раз будь внимательнее и смотри выступления путина полностью пожалуйста

Ответить
12
aqerd

Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко насчёт три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и всё, на этом закончилось.

Владимир Путин

если читать это без контекста, то можно подумать о другом

Ответить
6
Научно-Технический космос

15 минут я потом посидел, и всё, на этом закончилось.

22 года я потом посидел...

Ответить
0
Научно-Технический космос

«Пшекнул с одной стороны, с другой стороны»

Ответить
4
Научно-Технический космос

15 minut siedziałem potem i wszystko się skończyło

Ответить
7
FOX

цап, царап
пшик, пшик

Ответить
5
no name

чык-чырык

Ответить
2
FOX

это другое!

Ответить
0
Научно-Технический космос

Хочу статью о том, что кушоет Владимир Владимирович и как он какоет.

Ответить
3
испанский смех

вино старое, сыр с плесенью, машина без крыши

Ответить
3
Научно-Технический космос

Машина без крыши. Ты бальной чтоле? Он тебе Кеннеди?

Ответить
3
Научно-Технический космос

Это как он какоет?

Ответить
2
испанский смех

да

Ответить
0
испанский смех

какает плесенью и липовым медом

Ответить
0
AZP

Есть на ТВ специальная педерача, где пропагандон круглосуточно за Пыней бегает.

Тема: Москва. Кремль. Путин
Новости дня от Вести.Ru, интервью, репортажи, фото и видео, новости Москвы и регионов России…
www.vesti.ru
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0
Научно-Технический космос
Ответить
4
Кобзон Хиггса

"остальные члены правительства предпочли швабру"

Ответить
3
Научно-Технический космос

Остался ещё один вид.

Ответить
2
Научно-Технический космос

В виде свечей?

Ответить
3
Научно-Технический космос

Наверное

Ответить
1
Научно-Технический космос

В Ланцете писали о том, что если слишком рано и часто ревакцинироваться Спутником, то может развиться синдром, от которого паралич и смерть.
Лишь бы он правда ревакцинировался.

Ответить
2
Научно-Технический космос

это разные двойники прививались

Ответить
–1
Научно-Технический космос

кстати, каждого двойника можно своей вакциной привить и смотреть на результат

Ответить
1
Alexandr Strijov

Абсолютно похуй

Ответить
2
iPhone 13 Pro Max

Поскорее он бы уже сдох, стало бы лучше всем.

Ответить
2
испанский смех

будет только хуже

Ответить
–1
твой сказочник

Все таки вакцину добавили в кокс для лучшей вакцинации

Ответить
2
NEON ARi

кстати ,идея на миллиард, осуждаю конечно, но все - таки... 😅

Ответить
0
Никита Потапов
Ответить
2
Берг

Путин нюхнул порошок

Ответить
1
Научно-Технический космос

колумбийская вакцина

Ответить
1
Научно-Технический космос

Прочитал "пукнул с одной стороны"

Ответить
1
Научно-Технический космос

И навальной вакциной

Ответить
1
AZP

уже 24 ноября занимался спортом.

Я не сомневался, что он ни хера не работает.

Ответить
1
Научно-Технический космос
Ответить
1
Dmitry Sursin

вдохнуть глубоко на счёт три

пшикнул с одной стороны, с другой стороны

*Вы находитесь в тут с раздутыми лёгкими, вам нужно выдохнуть, но этот спрей стёк уже ближе к глотке*
Ваши действия?

Ответить
1
ИгорьOK

Секретное видео из бункера.

Ответить
1
Павел Макров

ебать интересно, а вот чем руководствуется АП, когда обсуждают показывать или не показывать на камеру вакцинацию?

типа если показать, то какие негативные последствия для путина могут быть?
падение рейтинга у антиваксеров (не думаю, что тех кто это так воспримет много в россии)?

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0
Научно-Технический космос

Не поверят, "водичку вкололи" и тд

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1
Артём Михайлюк

Специально для Владимира Владимировича хочу заказать песню ВИА "Джефферсон Эрплейн". Музыка Грейс Слик, слова Грейс Слик, песня "Белый кролик".

Ответить
0
Научно-Технический космос

Грейс Ивановны Слик

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1
Научно-Технический космос

Президент здорового человека! ред.

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0
Mikha Nanullov

Навальной вакциной пусть вакцинируется

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0
NEON ARi

https://coub.com/view/2k4ml7

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0
Научно-Технический космос

Заголовок у новости должен быть такой:

Российский врач посадил Путина…

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0
Научно-Технический космос

На 15 минут

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0
Научно-Технический космос

15 минут я потом посидел, и всё, на этом закончилось.

ясно, разбавленный, наверное, только первый компонент

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0
Nuckelavee

Вакцина зарегистрирована хоть? Переживаю за его qr-код

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0
Jonny Odyssey

"Пшикнул с одной стороны, с другой стороны", но тут кокаин закончился...

хотелось бы сказать земля тебе стекловатой, но это шоу настолько низкого уровня, что даже мой кот понимает этот дешевый цирк.
Было бы здорово, если бы вышел анальный спрей и бункерная моль его в эфире попробовала. ред.

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0
Марат Демченко

«Пшикнул с одной стороны, с другой стороны»

Напоминает краткий пересказ прямой линии. Тем пообещал, другим пообещал, а по факту пшик.

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0
Chikk

А как же корова? Корову же подарили, вроде как. Или это другое?

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0
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