Президент сообщил, что никаких «ощущений» после процедуры у него не было

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Владимир Путин рассказал, что на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт» испытал назальную вакцину от Covid-19. Ему её ввел замглавы Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

Путин рассказал, что уже 24 ноября занимался спортом. «Могу засвидетельствовать, что всё развивается так, как наши учёные и специалисты и говорят», — добавил он.

Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил меня вдохнуть глубоко на счёт три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. 15 минут я потом посидел, и всё, на этом закончилось. Владимир Путин