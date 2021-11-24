«Пшикнул с одной стороны, с другой стороны»: Путин ревакцинировался второй раз — теперь назальной вакциной Статьи редакции
Президент сообщил, что никаких «ощущений» после процедуры у него не было
Владимир Путин рассказал, что на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт» испытал назальную вакцину от Covid-19. Ему её ввел замглавы Центра имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.
Путин рассказал, что уже 24 ноября занимался спортом. «Могу засвидетельствовать, что всё развивается так, как наши учёные и специалисты и говорят», — добавил он.
Путин публично сказал о своей ревакцинации 21 ноября — примерно через восемь месяцев после заявлений о его полной вакцинации. Тогда сообщалось, что он получил первый компонент 23 марта, а второй — 14 апреля. Подтверждений этому не было.
Бля, как я люблю эти охуенные истории о том, что Путин там укололся вакциной, теперь вот спрей от вакцины. Во всём мире политики делают это на камеру, чтобы обычная челядь видела и может кто-то задумался, мол "раз они делают, то может и нас не кислым борщом колят". А Путин же в своём стиле "я всё сделал первым в мире, но фактов не покажу, не солидно это".
А потом они удивляются, а че это люди не верят в вакцины и т.д.
Ебанный совковый цирк
Есть на ТВ специальная педерача, где пропагандон круглосуточно за Пыней бегает.