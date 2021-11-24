Так компания хочет получать больше информации об обстоятельствах аварий с автопилотом.

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Tesla обновила соглашение, которое появляется при загрузке новой beta-версии полного автопилота. Если отказаться от соглашения, включить полный автопилот не получится.

Теперь в тексте есть упоминание, что запись с камер видеонаблюдения в машине будет связана с идентификационным номером машины, если произойдёт авария или возникнет её угроза. Так компания сможет получить больше информации о ДТП, в которых обвиняют автопилот, сообщает Electrek.

Tesla и раньше использовала камеры для безопасности, но съёмка была анонимной. Запись не идентифицировалась с владельцем машины и использовалась только для обучения системы искусственного интеллекта и улучшения функций автопилота.

Компания выпустила последнее обновление в ноябре 2021 года. Среди новых опций в нём появились «манёвры предотвращения столкновений» и другие функции безопасности.

Одна из громких аварий c Tesla произошла в апреле 2021 год. В Техасе Tesla Model S врезалась в бордюр, потом в дерево и загорелась. Погибли два человека. Полицейские заявили, что за рулём автомобиля никого не было, а машиной управлял автопилот.

После аварии Илон Маск написал в Twitter, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец не покупал.