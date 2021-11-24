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Новости
vc.ru

Tesla обяжет при включении автопилота соглашаться на съёмку видео — отказаться от записи нельзя Статьи редакции

Так компания хочет получать больше информации об обстоятельствах аварий с автопилотом.

16 16 комментариев
1700 просмотров

Tesla обновила соглашение, которое появляется при загрузке новой beta-версии полного автопилота. Если отказаться от соглашения, включить полный автопилот не получится.

Теперь в тексте есть упоминание, что запись с камер видеонаблюдения в машине будет связана с идентификационным номером машины, если произойдёт авария или возникнет её угроза. Так компания сможет получить больше информации о ДТП, в которых обвиняют автопилот, сообщает Electrek.

Tesla и раньше использовала камеры для безопасности, но съёмка была анонимной. Запись не идентифицировалась с владельцем машины и использовалась только для обучения системы искусственного интеллекта и улучшения функций автопилота.

Компания выпустила последнее обновление в ноябре 2021 года. Среди новых опций в нём появились «манёвры предотвращения столкновений» и другие функции безопасности.

Одна из громких аварий c Tesla произошла в апреле 2021 год. В Техасе Tesla Model S врезалась в бордюр, потом в дерево и загорелась. Погибли два человека. Полицейские заявили, что за рулём автомобиля никого не было, а машиной управлял автопилот.

После аварии Илон Маск написал в Twitter, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец не покупал.

В октябре 2021 года Национальный совет по безопасности на транспорте подтвердил, что во время аварии Tesla за рулём был человек.

#новости #tesla

16 16 комментариев
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ziggy stardust

Теперь Fake Taxi будет сниматься прямо на ходу!

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11
Семен Петров

Ниша уже занята
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Зато им теперь можно на камере сэкономить)

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0
Резуан Бетоков

FAAAAAA-AAACK!
Не посмотрев, перешел по ссылке...
24 дня недрочабря, могут пойти коту под хвост. :'(

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0
Семен Петров

Держи себя в руках!

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3
Научно-Технический космос

Я думал наоборот нужно каждый день, пиздец у меня марафон был

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0
Стас Фарбер

😂😂😂😂

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0
Sweety bread

Максимально сой-бой автомобиль, никакой приватности, но сплошной амейзинг

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8
Хенрик Квинто

Вообще странно, что видеорегистраторы (по крайней мере, смотрящие камерами наружу) ещё не положены сразу в машину по закону, прямо на стадии производства, подобно чёрным ящикам в самолётах. А в случае автопилота, это вообще единственный способ потом в суде доказать, кто (не)был за рулём.

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8
Nikolay Mn

Следующая новость - tesla обяжет при включении автопилота соглашаться сосать немытый хуй, отказаться от этого будет нельзя.

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–2
Станислав Назаров

Акции Тесла, после этой новости

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–2
Научно-Технический космос

ТЖ обяжет при регистрации соглашаться на съёмку видео — отказаться от записи нельзя

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0
New

Что там за видео????

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0
Mikki Rurk

ПрайвОси

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0
Тимур Мансонуров

Так можно же согласиться и заклеить камеру после

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0
конгруэ́нтный

не куплю

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0
Андрей Андреевич

Очень важная новость, спасибо!
Но в России и так не работает автопилот 😅

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–1
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