Передвижная резиденция сказочного персонажа проедет по 36 городам России.

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Фото «Российской газеты»

24 ноября состоялась презентация «Поезда Деда Мороза». В его состав включены ретро-локомотив и девять празднично-оформленных вагонов: салон-приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические для персонала. Об этом сообщает ТАСС.

Представил поезд Всероссийский Дед Мороз. Он рассказал, что состав тронется 5 декабря в Великом Устюге, куда вернётся уже 13 января 2022 года.

На мобильной резиденции я смогу приехать в различные города и сёла, чтобы все почувствовали приближение Нового года. Я проеду более 13 тысяч километров. Дед Мороз

За 41 день пути поезд проедет по 36 городам России, например, посетит Вологду, Казань, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В ночь с 31 декабря на 1 января состав прибудет в горный кластер Сочи.

В каждом из городов поезд простоит около дня. В это время на вокзалах пройдут праздничные мероприятия с участием артистов и аниматоров. По билетам можно будет посетить и сам поезд: продажа начнётся на сайте РЖД 25 ноября, цена — 1950 рублей. В стоимость входит чаепитие с Дедом Морозом, участие в играх и подарки для детей.

Фото РИА «Новости»

Фото «Российской газеты»

Фото «Российской газеты»

Фото «Российской газеты»

Фото ТАСС