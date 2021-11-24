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Новости
Sasha Shambilova

РЖД представила новогодний проект «Поезд Деда Мороза» с вагонами для квестов и игр Статьи редакции

Передвижная резиденция сказочного персонажа проедет по 36 городам России.

55 55 комментариев
649 просмотров
Фото «Российской газеты»

24 ноября состоялась презентация «Поезда Деда Мороза». В его состав включены ретро-локомотив и девять празднично-оформленных вагонов: салон-приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические для персонала. Об этом сообщает ТАСС.

Представил поезд Всероссийский Дед Мороз. Он рассказал, что состав тронется 5 декабря в Великом Устюге, куда вернётся уже 13 января 2022 года.

На мобильной резиденции я смогу приехать в различные города и сёла, чтобы все почувствовали приближение Нового года. Я проеду более 13 тысяч километров.

Дед Мороз

За 41 день пути поезд проедет по 36 городам России, например, посетит Вологду, Казань, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В ночь с 31 декабря на 1 января состав прибудет в горный кластер Сочи.

В каждом из городов поезд простоит около дня. В это время на вокзалах пройдут праздничные мероприятия с участием артистов и аниматоров. По билетам можно будет посетить и сам поезд: продажа начнётся на сайте РЖД 25 ноября, цена — 1950 рублей. В стоимость входит чаепитие с Дедом Морозом, участие в играх и подарки для детей.

Фото РИА «Новости»
Фото «Российской газеты»
Фото «Российской газеты»
Фото «Российской газеты»
Фото ТАСС
Фото РИА «Новости»

#новости #новыйгод #праздники #ржд

55 55 комментариев
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55 комментариев
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Научно-Технический космос

В стоимость входит чаепитие с Дедом Морозом, участие в играх и подарки для детей.

А я? А мне? И я хочу участвовать в играх, пить чай с Дедом Морозом и получить подарок.

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8
Артём Мазанов

а ты медь, что с тебя взять

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3
Научно-Технический космос
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10
Федя Прозоров

Довели кисю до слез

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4
Научно-Технический космос

посиди на коленках у @Лёша

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2
Sasha Shambilova

не плакай, просто сделай в доме дымоход и он придет!

Ответить
1
Артём Мазанов

щас они пошутят про дымоход меди, дала повод....

Ответить
0
Xu Li

Но никто не пошутил, а ты пошутил первым :(

Ответить
0
Научно-Технический космос

патину

Ответить
2
Научно-Технический космос

Медь и взять

Ответить
0
АТВ

Надо детей заводить

Ответить
0
ИгорьOK
Ответить
0
Научно-Технический космос

Как всегда полная никому не нужная хуйня ОТ РЖД.

Ответить
–7
Научно-Технический космос

Блять не бубни.
Если этот ебанный поезд будет хотя бы на час останавливаться в каждом селе «жопа» - это уже круто для местных маленьких ребят из села «жопа». Да даже если он мимо проедет небыстро и Дед Мороз будет махать руками и кидаться шоколадками.
Но судя по анонсу он не будет там останавливаться. ред.

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13
Научно-Технический космос

Я хоть и москвич, но в детстве очень хотел бы туда попасть

Ответить
1
Научно-Технический космос

В жопу?

Ответить
3
Научно-Технический космос

Если в пятницу приду, то обязательно потрогаю тебя и не за такое место

Ответить
1
Chikk

Смотрю на фотки проводниц, есть мнение, что лучше туда попасть не в детстве. :)

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0
АТВ

А если бы такое VR устроили в Финляндии (может у них и есть, я без понятия) ты б наверное кипятком от счастья лился и приговаривал, что вот РЖД, сволочи, на мои налоги могли бы сделать и у нас такое

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2
Научно-Технический космос

Приплетаю Европку..

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0
Пластиковое Окно

могли бы

Не смогли бы.

Ответить
0
Научно-Технический космос

Пошёл вон.

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1
Научно-Технический космос

ты фанат ржд?

Ответить
0
Научно-Технический космос

Нет, я фанат НОВОГО ГОДА!

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10
АТВ

Новый новый новый новый год

Все мечты исполнит

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1
Научно-Технический космос

Где нормальные вагоны блять

Ответить
0
Chikk

В Москве и в Сочи. Очевидно же.

Ответить
0
Научно-Технический космос

Надеюсь американцы будут целиться по Москве и сочи

Ответить
0
Chikk

Сразу станет легче? Типа - главное, чтоб у соседа корова сдохла? Когда в последний раз на завод ходил?

Ответить
0
Научно-Технический космос

Сосед, живущий на мои нологи, которому похуй на меня, что-то мне ещё вещает

Ответить
0
Chikk

Какие, блять, налоги? Ты же целый день на ТЖ сидишь, работничек...

Ответить
0
Научно-Технический космос

с подписки плюс

Ответить
0
Chikk

Ещё и писки.

Ответить
0
АТВ

Я как-то летом ездил до Сочи. Летом ключевое слово, потому что ставят дополнительные составы и это обычно такое раздолбайство из 80х. С тех пор на ЖД в России ни ногой

Ответить
0
Федя Прозоров

Пусть будет, только пусть ради этой хуетени не сдвинули бы другие поезда

Ответить
0
Научно-Технический космос

вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка

Главное, чтобы был вагон-автозак. Лучше несколько. Можно только их и оставить. И поезд переименовать в Поезд Деда

Передвижная резиденция сказочного
ред.

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3
Vladislav Pauls
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2
Научно-Технический космос

Автозак junior

Ответить
0
Научно-Технический космос

до чего страну довели - хорошее, доброе, казалось бы, начинание с новогодним поездом, низвели до абсурда, политики, травли ржд, гнилом совке
блять как все это мерзко

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1
Chikk

Ничего святого у людей не осталось. Ушло светлое доброе вечное. Добро нынче в опале. Эхе хе...

Ответить
1
Evil Pechenka

В стоимость входит чаепитие с Дедом Морозом, участие в играх и подарки для детей.

В конце Дед Мороз умрёт от коронавируса. ред.

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1
АТВ

И герб СССР на локомотиве

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0
Chikk

Герб СССР другой. Звезда - это просто звезда. :)

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0
АТВ

Если бы звезда была, я бы слова не сказал! Это конструктивная особенность и аутентичность надо созранять. Я про герб, который Печенька уже скинул ниже. Зачем он там вообще нужен ? Его ж специально нанесли уже после реставрации, это и ежу понятно

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3
Chikk

Тоже как одно из аутентичности, наверное. На поездах от "Сименс" такого точно не рисуют, только вчера ехал - точно не было.

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0
Evil Pechenka

Да? Правда?

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1
Chikk

Тоды ой. Не прогрузилась такая картинка. Только вид с морды видел. :D

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2
Научно-Технический космос

Красная пятиконечная звезда — символ конечного торжества идей коммунизма на пяти (обитаемых, то есть исключая Антарктиду) континентах земного шара

Ответить
1
Научно-Технический космос

поезд деда поезд деда поезд деда

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0
Андрей Рядькин

Кока кола делает это бесплатно

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0
Кирилл Суд

кто не переведёт свой завод на чистую энергию в уходящем году получит в новом вагон угля

Ответить
0
Научно-Технический космос

Это было в как я встретил вашу маму

Ответить
0
испанский смех

Это лобстер?

Ответить
0
Научно-Технический космос

Игры будут на выживание?

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0
Научно-Технический космос

А вагоны со снегурочками будут?

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0
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