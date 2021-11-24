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Новости
Сергей Исенеков

Суд в Лондоне признал дискредитирующими девять утверждений об Абрамовиче в книге «Люди Путина» Статьи редакции

По мнению судьи, читатель после прочтения мог решить, что Абрамович находился под контролем Путина.

57 57 комментариев
6341 просмотров

Высокий суд Лондона вынес решение о том, что девять утверждений о российском бизнесмене Романе Абрамовиче в книге издательства HarperCollins «Люди Путина» являются дискредитирующими. Об этом пишет The Telegraph.

В книге было представлено несколько утверждений о деятельности Романа Абрамовича:

  • В произведении говорилось о том, что российский бизнесмен купил футбольный клуб «Челси» по указу Владимира Путина;
  • Автор книги Кэтрин Белтон также назвала Абрамовича «кассиром Путина» и одним из «доверенных хранителей Кремля»;
  • В книге упоминалось и о том, что Абрамович «вёл коррумпированную деятельность»;
  • Помимо этого в книге сказано о том, что российский бизнесмен вложил 2,5 миллиарда долларов своих средств в Чукотку;
  • По словам источников автора книги, Абрамович разделил большую часть из 13 миллиардов долларов наличными, которые он получил от продажи «Сибнефти» «Газпрому», с соратниками Путина;
  • Бизнесмен приобрёл акции «Роснефти» на сумму около 300 миллионов долларов по указанию Кремля;
  • Также в книге сказано, что он переехал в Нью-Йорк, чтобы Россия «могла бы влиять на семью Дональда Трампа».
  • Согласно рассказам источников, часть пожертвований Абрамовича компании «Петромед», закупающей медицинское оборудование, пошла на расширение банка «Россия».

Судья отметила, что читатель мог неправильно интерпретировать факты из книги и решить, что Абрамович находился под контролем Путина и по указанию Кремля предоставил доступ к своему состоянию. «Если бы это было так, то всё его состояние перешло бы государству, а самого бизнесмена могли посадить в тюрьму», — сказал судья во время заседания.

Суд также постановил, что три из четырёх отрывков из книги, на которые жаловалась компания «Роснефть», не несут смысла и дискредитируют компанию.

Изначально в новости сообщалось, что суд признал клеветой девять утверждений об Абрамовиче в книге «Люди Путина». Это не так, суд пока признал их дискредитирующими. Судебный процесс по делу пока не завершён, высказывания могут признать клеветой в итоговом решении.

В мае 2021 года стало известно, что четверо российских миллиардеров и «Роснефть» подали иски в лондонские суды о клевете против издательства HarperCollins из-за утверждений в книге «Люди Путина».

Книгу «Люди Путина» написала экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачёв, входивший в ближайший круг Путина. В 2020 году газеты The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph признали «Люди Путина» книгой года.

#новости #великобритания #право

57 57 комментариев
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57 комментариев
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Люц Шнайдер

Проверьте состоял ли этот судья в комсомоле

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54
Maksym Beshlei

Вместе с твоим папкой

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1
NIKI-TIKI-TAWI

Понимаю, мы все на пределе, но нужно же держать себя в руках

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7
New

Давно не видел таких забавных комментов на ТЖ

Ответить
1
Люц Шнайдер

У кого там пердак подорвался? а то у меня этот комментарий скрыт

Ответить
0
Александр Федоров

не сильно, но по типу мамкоебства.

Ответить
1
Люц Шнайдер

ох уж эти мамкоёбы🤷🏻‍♂️

Ответить
0
loock loockov

ну только разве что не мамку и не ебал

Ответить
0
Maksym Beshlei

Двулмчный лицемер и трус!

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0
Сталин спас Россию

Ну всё, Лондон выписан из списка друзей либерах

Ответить
21
Фирменный турник

Лондон никогда и не был им. Лондон это мировая столица грязного капитала. Шейхи, африканские царьки, русское ворье — все это Британия совершенно спокойно принимает и закрывает глаза на источник капитала, в отличии от тех же США.

Потому те, кто считали Лондон своим другом в борьбе с Путиным это не «либерахи», а просто глупые люди.

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37
Рыжий

В принципе считать западные-восточные правительства друзьями в борьбе со своим президентом - очень глупо

Ответить
18
Фирменный турник

Не, есть плюс-минус идейные товарищи. Есть принципиальные противники, такие как США.

Но Англия не из этой оперы. Это скорей «заклятые друзья» России

Ответить
1
Фирменный турник

Да они не принципиальные противники. Просто в Лондоне российские миллиарды- весомая штука, а в Нью-Йорке бомжам больше подают чем какой-нибудь Абрамович за жизнь себе натаскал, так что смысла дружить особо нету.

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0
Фирменный турник

Хз, у американцев всё-таки совсем свои законы. Они сильно жмут очень многих, и KYC (Know Your Customer)/AML (anti-money laundering) законы у них очень сильны.

Понятно, что и США закрывают глаза на грязные деньги и мутят бабло, но всё-таки там планка намного выше, надо уметь играть в их игры. Иначе попадёшь за решетку или под следствие

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0
New

«Понятно, что и США закрывают глаза на грязные деньги и мутят бабло, но всё-таки там планка намного выше, надо уметь играть в их игры.» - можно поподробнее... о ком идёт речь или о каких компаниях))

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0
Zakhar Zakharov

ты украинцев-то побереги
а то обидятся

Ответить
–1
Денис Файзулин

в Майами тоже очень любят русское бабло на Санни Айлс

Ответить
0
Дмитрий Пашнин

Срочно надо туда переезжать! Чтобы разрушать врага изнутри!

Ответить
5
Bad Mother Fucker

чо за либерахи - твои друзья?

Ответить
3
Сталин спас Россию

Поставщики лулзов

Ответить
0
Андрей Рядькин

хочу ставить тебе минусы из Лондона

Ответить
3
Bad Mother Fucker

ну я и говорю

Ответить
0
Сталин спас Россию

Присоединяйся, это весело

Ответить
0
Bad Mother Fucker

нет, извени

в вашу собачью свадьбу влезать не буду

Ответить
0
Иван

Судья видел это видео?

https://www.youtube.com/watch?v=ULaUbFF4r04

«Мы хотим привлекать бизнес, чтобы минимизировать государственные расходы. Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов», - сказал Путин на пресс-конференции в Цюрихе. «Пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много денег», - сказал премьер.

Ответить
18
Люц Шнайдер

Подавай апелляцию

Ответить
10
Иван

после интервью Пугачева Гордону, думаю, что лондонский суд как наш Басманный :)

Ответить
0
Он Самый

+1

Ответить
0
Smaug The Terrible

Помимо этого в книге сказано о том, что российский бизнесмен вложил 2,5 миллиарда долларов своих средств в Чукотку;

Вот так клевета

Ответить
10
Александр Дворовой

Это попадает под определение коррупции

Ответить
2
Сталин спас Россию

Каким образом?

Ответить
1
Фирменный турник

Образом чистого отката.

«Мы у тебя купим компанию, но четверть денег ты оставишь дома под «инвестиционные проекты». Мы тебе пришлём фирмы подрядчиков и будем говорить какие тендеры открывать».

Ответить
2
Александр Дворовой

А когда состояние перейдёт под контроль "государства" и Абрамович сядет в тюрьму, решение аннулируют?

Ответить
7
Maksym Beshlei

Открою секрет, лондонскому суду похуй на беспредел, если он не коснётся юкей.

Ответить
5
Nikolay Kapustin

«Если бы это было так, то всё его состояние перешло бы государству, а самого бизнесмена могли посадить в тюрьму», — сказал судья во время заседания.

Уровень суждения и логики судьи ясен.

Ответить
5
Gedevan

Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачёв

Бля этот пугачев пиздабол ещё тот. Смотрел интервью с ним.

Ответить
4
Максим Шпилёв

И как ты это понял? Это какой же у него мозг, чтобы пять часов интервью складно врать?

Ответить
1
web-watcher

«Если бы это было так, то всё его состояние перешло бы государству, а самого бизнесмена могли посадить в тюрьму», — сказал судья во время заседания

Судья слишком примитивно понимает нынешние российские реалии. Чтобы заставить олигарха действовать в интересах Кремля вовсе необязательно национализировать его состояние)

Ответить
4
Павел Каташев

То есть беглый олигарх, начал пиздеть обо всем и ему поверили, а он видимо ангелок, который боролся против системы, да?

Ответить
3
Anatoliy Lyashenko

Как и Ходорковский. Тут даже его твиты частенько постят. В чьём-то больном воображении олигархи делятся на хороших и плохих.

Ответить
0
Роман Яремчук

может от обидок вскрывать правду там столько говна на них всех что и выдумывать не надо

Ответить
0
твой сказочник

Пусть Путинг и мне денег даст, шоб я уехал в Нью-Йорк и на что то там влиял

Ответить
2
Фирменный турник

Суд также постановил, что три из четырёх высказываний пресс-алкаше компании «Роснефть» не несут смысла и дискредитируют компанию.

Ответить
2
Андрей Рядькин

Лицемерные аристократы

Ответить
0
Он Самый

В родовом замке тоже нужно ремонтировать крышу

Ответить
1
Максим Степанов

а книга то интересная?

Ответить
0
Gedevan

Книга со слов Пугачева? Я вас умоляю.

Ответить
0
Максим Степанов

Как бы книга Зыгаря "Вся Кремл. рать" зашла даже очень, ни пропаганды, ни левых ни правых загонов. Ну вот эту полистал малясь, че то хз

Ответить
0
Gedevan

Аналогично

Ответить
0
Он Самый

Закатывать глаза будешь, когда речь пойдет про книгу Пескова

Ответить
–1
Gedevan

Зачем порвался?

Ответить
–2
Он Самый

Вполне. Даже вырезав всё эго Пугачева, еще остается много любопытной информации.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Если любишь бабкины сплетни, то в самый раз

Ответить
–1
Nevi Lant

Снова Путин вмешался

Ответить
0
Майор Пронин

Мог находиться?))

Ответить
0

Комментарий удален

Ochered Syka

А почему все утверждения в прошлом времени, а не в настоящем?

Вёл коррумпированную деятельность? В смысле бля? Он ее вроде и сейчас ведёт и будет вести. Судья купленный бля )

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0
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