По мнению судьи, читатель после прочтения мог решить, что Абрамович находился под контролем Путина.

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Высокий суд Лондона вынес решение о том, что девять утверждений о российском бизнесмене Романе Абрамовиче в книге издательства HarperCollins «Люди Путина» являются дискредитирующими. Об этом пишет The Telegraph.

В книге было представлено несколько утверждений о деятельности Романа Абрамовича:

В произведении говорилось о том, что российский бизнесмен купил футбольный клуб «Челси» по указу Владимира Путина;

Автор книги Кэтрин Белтон также назвала Абрамовича «кассиром Путина» и одним из «доверенных хранителей Кремля»;

В книге упоминалось и о том, что Абрамович «вёл коррумпированную деятельность»;

Помимо этого в книге сказано о том, что российский бизнесмен вложил 2,5 миллиарда долларов своих средств в Чукотку;

По словам источников автора книги, Абрамович разделил большую часть из 13 миллиардов долларов наличными, которые он получил от продажи «Сибнефти» «Газпрому», с соратниками Путина;

Бизнесмен приобрёл акции «Роснефти» на сумму около 300 миллионов долларов по указанию Кремля;

Также в книге сказано, что он переехал в Нью-Йорк, чтобы Россия «могла бы влиять на семью Дональда Трампа».



Согласно рассказам источников, часть пожертвований Абрамовича компании «Петромед», закупающей медицинское оборудование, пошла на расширение банка «Россия».



Судья отметила, что читатель мог неправильно интерпретировать факты из книги и решить, что Абрамович находился под контролем Путина и по указанию Кремля предоставил доступ к своему состоянию. «Если бы это было так, то всё его состояние перешло бы государству, а самого бизнесмена могли посадить в тюрьму», — сказал судья во время заседания.

Суд также постановил, что три из четырёх отрывков из книги, на которые жаловалась компания «Роснефть», не несут смысла и дискредитируют компанию.

Изначально в новости сообщалось, что суд признал клеветой девять утверждений об Абрамовиче в книге «Люди Путина». Это не так, суд пока признал их дискредитирующими. Судебный процесс по делу пока не завершён, высказывания могут признать клеветой в итоговом решении.

В мае 2021 года стало известно, что четверо российских миллиардеров и «Роснефть» подали иски в лондонские суды о клевете против издательства HarperCollins из-за утверждений в книге «Люди Путина».