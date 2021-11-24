Суд в Лондоне признал дискредитирующими девять утверждений об Абрамовиче в книге «Люди Путина» Статьи редакции
По мнению судьи, читатель после прочтения мог решить, что Абрамович находился под контролем Путина.
Высокий суд Лондона вынес решение о том, что девять утверждений о российском бизнесмене Романе Абрамовиче в книге издательства HarperCollins «Люди Путина» являются дискредитирующими. Об этом пишет The Telegraph.
В книге было представлено несколько утверждений о деятельности Романа Абрамовича:
- В произведении говорилось о том, что российский бизнесмен купил футбольный клуб «Челси» по указу Владимира Путина;
- Автор книги Кэтрин Белтон также назвала Абрамовича «кассиром Путина» и одним из «доверенных хранителей Кремля»;
- В книге упоминалось и о том, что Абрамович «вёл коррумпированную деятельность»;
- Помимо этого в книге сказано о том, что российский бизнесмен вложил 2,5 миллиарда долларов своих средств в Чукотку;
- По словам источников автора книги, Абрамович разделил большую часть из 13 миллиардов долларов наличными, которые он получил от продажи «Сибнефти» «Газпрому», с соратниками Путина;
- Бизнесмен приобрёл акции «Роснефти» на сумму около 300 миллионов долларов по указанию Кремля;
- Также в книге сказано, что он переехал в Нью-Йорк, чтобы Россия «могла бы влиять на семью Дональда Трампа».
- Согласно рассказам источников, часть пожертвований Абрамовича компании «Петромед», закупающей медицинское оборудование, пошла на расширение банка «Россия».
Судья отметила, что читатель мог неправильно интерпретировать факты из книги и решить, что Абрамович находился под контролем Путина и по указанию Кремля предоставил доступ к своему состоянию. «Если бы это было так, то всё его состояние перешло бы государству, а самого бизнесмена могли посадить в тюрьму», — сказал судья во время заседания.
Суд также постановил, что три из четырёх отрывков из книги, на которые жаловалась компания «Роснефть», не несут смысла и дискредитируют компанию.
Изначально в новости сообщалось, что суд признал клеветой девять утверждений об Абрамовиче в книге «Люди Путина». Это не так, суд пока признал их дискредитирующими. Судебный процесс по делу пока не завершён, высказывания могут признать клеветой в итоговом решении.
В мае 2021 года стало известно, что четверо российских миллиардеров и «Роснефть» подали иски в лондонские суды о клевете против издательства HarperCollins из-за утверждений в книге «Люди Путина».
Книгу «Люди Путина» написала экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачёв, входивший в ближайший круг Путина. В 2020 году газеты The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph признали «Люди Путина» книгой года.
Лондон никогда и не был им. Лондон это мировая столица грязного капитала. Шейхи, африканские царьки, русское ворье — все это Британия совершенно спокойно принимает и закрывает глаза на источник капитала, в отличии от тех же США.
Потому те, кто считали Лондон своим другом в борьбе с Путиным это не «либерахи», а просто глупые люди.
Хз, у американцев всё-таки совсем свои законы. Они сильно жмут очень многих, и KYC (Know Your Customer)/AML (anti-money laundering) законы у них очень сильны.
Понятно, что и США закрывают глаза на грязные деньги и мутят бабло, но всё-таки там планка намного выше, надо уметь играть в их игры. Иначе попадёшь за решетку или под следствие
Судья видел это видео?
https://www.youtube.com/watch?v=ULaUbFF4r04
«Мы хотим привлекать бизнес, чтобы минимизировать государственные расходы. Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов», - сказал Путин на пресс-конференции в Цюрихе. «Пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много денег», - сказал премьер.
«Если бы это было так, то всё его состояние перешло бы государству, а самого бизнесмена могли посадить в тюрьму», — сказал судья во время заседания
Судья слишком примитивно понимает нынешние российские реалии. Чтобы заставить олигарха действовать в интересах Кремля вовсе необязательно национализировать его состояние)
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