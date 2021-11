Высокий суд Лондона вынес решение о том, что девять утверждений о российском бизнесмене Романе Абрамовиче в книге издательства HarperCollins «Люди Путина» являются клеветой. Об этом пишет The Telegraph.

Книгу «Люди Путина» написала экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачёв, входивший в ближайший круг Путина. В 2020 году газеты The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph признали «Люди Путина» книгой года.