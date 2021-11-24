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Новости
Сергей Исенеков

Суд в Лондоне признал клеветой девять утверждений об Абрамовиче в книге «Люди Путина» Статьи редакции

По мнению судьи, читатель после прочтения мог решить, что Абрамович находился под контролем Путина.

33 33 комментария
2034 просмотров

Высокий суд Лондона вынес решение о том, что девять утверждений о российском бизнесмене Романе Абрамовиче в книге издательства HarperCollins «Люди Путина» являются клеветой. Об этом пишет The Telegraph.

В книге было представлено несколько утверждений о деятельности Романа Абрамовича:

  • В произведении говорилось о том, что российский бизнесмен купил футбольный клуб «Челси» по указу Владимира Путина;
  • Автор книги Кэтрин Белтон также назвала Абрамовича «кассиром Путина» и одним из «доверенных хранителей Кремля»;
  • В книге упоминалось и о том, что Абрамович «вёл коррумпированную деятельность»;
  • Помимо этого в книге сказано о том, что российский бизнесмен вложил 2,5 миллиарда долларов своих средств в Чукотку;
  • По словам источников автора книги, Абрамович разделил большую часть из 13 миллиардов долларов наличными, которые он получил от продажи «Сибнефти» «Газпрому», с соратниками Путина;
  • Бизнесмен приобрёл акции «Роснефти» на сумму около 300 миллионов долларов по указанию Кремля;
  • Также в книге сказано, что он переехал в Нью-Йорк, чтобы Россия «могла бы влиять на семью Дональда Трампа».
  • Согласно рассказам источников, часть пожертвований Абрамовича компании «Петромед», закупающей медицинское оборудование, пошла на расширение банка «Россия».

Судья отметила, что читатель мог неправильно интерпретировать факты из книги и решить, что Абрамович находился под контролем Путина и по указанию Кремля предоставил доступ к своему состоянию. «Если бы это было так, то всё его состояние перешло бы государству, а самого бизнесмена могли посадить в тюрьму», — сказал судья во время заседания.

Суд также постановил, что три из четырёх отрывков из книги, на которые жаловалась компания «Роснефть», не несут смысла и дискредитируют компанию.

В мае 2021 года стало известно, что четверо российских миллиардеров и «Роснефть» подали иски в лондонские суды о клевете против издательства HarperCollins из-за утверждений в книге «Люди Путина».

Книгу «Люди Путина» написала экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачёв, входивший в ближайший круг Путина. В 2020 году газеты The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph признали «Люди Путина» книгой года.

#новости #великобритания #право

33 33 комментария
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Люц Шнайдер

Проверьте состоял ли этот судья в комсомоле

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14
Maksym Beshlei

Вместе с твоим папкой

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0
NIKI-TIKI-TAWI

Понимаю, мы все на пределе, но нужно же держать себя в руках

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1
Люц Шнайдер

У кого там пердак подорвался? а то у меня этот комментарий скрыт

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0
Maksym Beshlei

Двулмчный лицемер и трус!

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0
Сталин спас Россию

Ну всё, Лондон выписан из списка друзей либерах

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9
Научно-Технический космос

Лондон никогда и не был им. Лондон это мировая столица грязного капитала. Шейхи, африканские царьки, русское ворье — все это Британия совершенно спокойно принимает и закрывает глаза на источник капитала, в отличии от тех же США.

Потому те, кто считали Лондон своим другом в борьбе с Путиным это не «либерахи», а просто глупые люди.

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3
Рыжий

В принципе считать западные-восточные правительства друзьями в борьбе со своим президентом - очень глупо

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4
Научно-Технический космос

Не, есть плюс-минус идейные товарищи. Есть принципиальные противники, такие как США.

Но Англия не из этой оперы. Это скорей «заклятые друзья» России

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0
Zakhar Zakharov

ты украинцев-то побереги
а то обидятся

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0
Дмитрий Пашнин

Срочно надо туда переезжать! Чтобы разрушать врага изнутри!

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3
Bad Mother Fucker

чо за либерахи - твои друзья?

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0
Сталин спас Россию

Поставщики лулзов

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0
Андрей Рядькин

хочу ставить тебе минусы из Лондона

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1
Bad Mother Fucker

ну я и говорю

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0
Сталин спас Россию

Присоединяйся, это весело

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0
Bad Mother Fucker

нет, извени

в вашу собачью свадьбу влезать не буду

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0
Иван

Судья видел это видео?

https://www.youtube.com/watch?v=ULaUbFF4r04

«Мы хотим привлекать бизнес, чтобы минимизировать государственные расходы. Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов», - сказал Путин на пресс-конференции в Цюрихе. «Пусть раскошелится немножко, ничего страшного, не убудет. У него много денег», - сказал премьер.

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8
Люц Шнайдер

Подавай апелляцию

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6
Иван

после интервью Пугачева Гордону, думаю, что лондонский суд как наш Басманный :)

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0
Smaug The Terrible

Помимо этого в книге сказано о том, что российский бизнесмен вложил 2,5 миллиарда долларов своих средств в Чукотку;

Вот так клевета

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5
Александр Дворовой

Это попадает под определение коррупции

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1
Сталин спас Россию

Каким образом?

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1
Научно-Технический космос

Образом чистого отката.

«Мы у тебя купим компанию, но четверть денег ты оставишь дома под «инвестиционные проекты». Мы тебе пришлём фирмы подрядчиков и будем говорить какие тендеры открывать».

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0
Александр Дворовой

А когда состояние перейдёт под контроль "государства" и Абрамович сядет в тюрьму, решение аннулируют?

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2
Maksym Beshlei

Открою секрет, лондонскому суду похуй на беспредел, если он не коснётся юкей.

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2
Научно-Технический космос

Суд также постановил, что три из четырёх высказываний пресс-алкаше компании «Роснефть» не несут смысла и дискредитируют компанию.

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1
Андрей Рядькин

Лицемерные аристократы

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0
Nevi Lant

Снова Путин вмешался

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0
Майор Пронин

Мог находиться?))

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0
твой сказочник

Пусть Путинг и мне денег даст, шоб я уехал в Нью-Йорк и на что то там влиял

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0
Максим Степанов

а книга то интересная?

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0
Павел Каташев

То есть беглый олигарх, начал пиздеть обо всем и ему поверили, а он видимо ангелок, который боролся против системы, да?

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0
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