Теперь американские компании должны запрашивать разрешение на продажу технологий и оборудования вузу.

Минторг США ввело ограничение на экспорт в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Бюро промышленности и безопасности страны включило вуз в список «конечных военных пользователей» (MEU). Об этом сообщается в пресс-релизе Минторга.

Всего санкционный список пополнился 27 компаниями из Японии, КНДР, Пакистана и Сингапура, которые занимаются «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США». МФТИ попал туда из-за «разработки военной продукции для военных целей».

Мировая торговля должна поддерживать мир, благосостояние и обеспечивать высокооплачиваемую работу, а не угрожать нацбезопасности. Сегодняшние действия направлены на то, чтобы предотвратить переключение американских разработок на военные цели Северной Кореи и России. Джина Раймондо министр торговли США

Теперь МФТИ не сможет экспортировать и вывозить свою продукцию из США. Американские компании для поставки технологий или оборудования вузу будут обязаны получить разрешения властей.