США ввели санкции против МФТИ из-за производства военной продукции Статьи редакции
Теперь американские компании должны запрашивать разрешение на продажу технологий и оборудования вузу.
Минторг США ввело ограничение на экспорт в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Бюро промышленности и безопасности страны включило вуз в список «конечных военных пользователей» (MEU). Об этом сообщается в пресс-релизе Минторга.
Всего санкционный список пополнился 27 компаниями из Японии, КНДР, Пакистана и Сингапура, которые занимаются «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США». МФТИ попал туда из-за «разработки военной продукции для военных целей».
Теперь МФТИ не сможет экспортировать и вывозить свою продукцию из США. Американские компании для поставки технологий или оборудования вузу будут обязаны получить разрешения властей.
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Санкции на продажу технологий и оборудования для МФТИ, т.е. теперь все продажи технологий из США запрещены без разрешения.
На практике в цепи заказ - покупка появляется лоббист который в сенате спрашивает разрешение на продажу, его скорее всего даже дадут, просто лоббист заработает денег.
По факту США просто будет знать какими американскими технологиями владеют в МФТИ и в случае ай-яй-яй не получится, что они встали перед фактом, что в России есть какие-нибудь чертежи сверхсекретных вундервафель которые были куплены совершенно легальным способом.
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