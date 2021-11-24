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Новости
Sasha Shambilova

США ввели санкции против МФТИ из-за производства военной продукции Статьи редакции

Теперь американские компании должны запрашивать разрешение на продажу технологий и оборудования вузу.

Минторг США ввело ограничение на экспорт в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Бюро промышленности и безопасности страны включило вуз в список «конечных военных пользователей» (MEU). Об этом сообщается в пресс-релизе Минторга.

Всего санкционный список пополнился 27 компаниями из Японии, КНДР, Пакистана и Сингапура, которые занимаются «деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США». МФТИ попал туда из-за «разработки военной продукции для военных целей».

Мировая торговля должна поддерживать мир, благосостояние и обеспечивать высокооплачиваемую работу, а не угрожать нацбезопасности. Сегодняшние действия направлены на то, чтобы предотвратить переключение американских разработок на военные цели Северной Кореи и России.

Джина Раймондо
министр торговли США

Теперь МФТИ не сможет экспортировать и вывозить свою продукцию из США. Американские компании для поставки технологий или оборудования вузу будут обязаны получить разрешения властей.

#новости #сша #санкции

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Llaren Hlaalo

Мировая торговля должна поддерживать мир, благосостояние и обеспечивать высокооплачиваемую работу, а не угрожать нацбезопасности.

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21
некипишуй

неу дак "должна же" а не обеспечивает)))

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1
Научно-Технический космос

Хуя себе. Интересно, как это отразится на их взаимодействии с иностранными вузами.

Дублирую, раз ту потёрли.

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1
solawind

А не будет больше, никакого взаимодействия

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20
Леха Петров

скорее всего никак - кому надо, провзаимодействуют. Гораздо хуже на этом отражается то, что по крайней мере двое профессоров МФТИ арестованы якобы за госизмену (за работу над совместными проектами.)

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6
Леха Петров

Ну типа Зоркий Глаз обнаружил, что у тюрьмы нет одной стены :-)
МФТИ всегда работал на оборонку, "второй институт боеприпасов" типа.

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4
Аркадий Соколов

празднуем

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2
Научно-Технический космос

Я не успел прочитать ответ на мой вопрос.
Так откуда негатив? Личное или по теме санкций?

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1
Аркадий Соколов

у меня нет претензий к физтеху

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1
Научно-Технический космос

Ты под своим постом написал, что надеешься, что санкции наихудшим образом отразятся на взаимодействии физтеха с иностранными вузами.

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1
Аркадий Соколов

ну я в общем

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0
Кирилл Вселенский

Санкции русским айтишникам пришли откуда не ждали

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0
Кирилл Вселенский

Нечего было в сториз выкладывать свои плейстейшоны

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7
некипишуй

похуй

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1
Научно-Технический космос

@Аркадий Соколов

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1
Научно-Технический космос

)))

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1
Научно-Технический космос

Ржомба

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1
Научно-Технический космос

umbrella corporation только за экологически чистые продукты

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1
Aleksandr Papushev

А что, МФТИ прям таки что то экспортировал и вывозил из США? Да ладно, как всегда для галочки включили

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0
Научно-Технический космос

Ну они не смогут напрямую закупать лицензии на ту же Windows и Office, первое, что в голову пришло. Может еще что из подобного.

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0
Люц Шнайдер
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1
Aleksandr Papushev

Не думаю, что это большая проблема

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0
Антон Пострунин

Сейчас мы введем контрсанкции и запретим американским компаниям продавать технологии нашим вузам.

Ответить
0
Леха Петров

нет, начнем продавать наши Китаю - кое-что они еще не научились делать

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0
Smaug The Terrible

Холопов?
Воровать миллиардами?

Ответить
0
Smaug The Terrible

Вроде всё это успешно делают

Ответить
1
Леха Петров

думаешь, у них с этим проблемы?

Ответить
0
Люц Шнайдер

Совсем берега попутали в вашингтонском обкоме.

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0
Научно-Технический космос

в список «конченых военных пользователей»

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0
FAT FATOVITCH

А если я их курс смотрю на курсере, меня больше в США не пустят ? Странные какие то санкции у них, ВОЕНМЕХ тогда тоже пусть включат.

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0
Научно-Технический космос

Думаю курсера подсуетится на всякий случай

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0
FAT FATOVITCH

Сразу уточню, что ВОЕНМЕХ'у санкции не страшны - хуже там уже некуда. Помню там на втором этаже пахло, как бы это сказать, человеческим навозом, так что ВОЕНМЕХ стерпит любые санкции.

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0
Антон Сарамуд

чем вы читаете то?
Санкции на продажу технологий и оборудования для МФТИ, т.е. теперь все продажи технологий из США запрещены без разрешения.
На практике в цепи заказ - покупка появляется лоббист который в сенате спрашивает разрешение на продажу, его скорее всего даже дадут, просто лоббист заработает денег.
По факту США просто будет знать какими американскими технологиями владеют в МФТИ и в случае ай-яй-яй не получится, что они встали перед фактом, что в России есть какие-нибудь чертежи сверхсекретных вундервафель которые были куплены совершенно легальным способом.

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0

Комментарий удален

Aleksandr Dolgikh

Типа теперь все у кого диплом этого вуза, сосабл?

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–1
Vladimir Vorobyev

все, у кого паспорт РФ

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0
Aleksandr Dolgikh

Это не новость

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0
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