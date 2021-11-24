Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":898,"title":"TJ \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u044e\u0441\u0435\u0440\u0430 ","url":"\/redirect?component=advertising&id=898&url=https:\/\/vc.ru\/team\/314459-vypuskayushchiy-prodyuser-kreativnogo-otdela&placeBit=1&hash=e8e6208209f23dc0b7bdca9c959ff3fbf2cab5941837947deea53190fbefb7be","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс. За жизнь он увеличил свой портфель на 25% Статьи редакции

«Он принёс радость людям по всему миру и напомнил нам не воспринимать жизнь слишком серьёзно».

28 28 комментариев
2713 просмотров
Скриншот с канала на ютубе Мистера Гокса

О смерти хомяка Мистера Гокса, которого на самом деле зовут Макс, сообщил его хозяин на реддите. По словам владельца, 21 ноября питомец перестал есть, а утром 22 ноября умер.

Mr. Goxx @mrgoxx
We feared this day like no other and are truly shocked for it to happen just now.

In deep sorrow, we have to announce the loss of our beloved furry friend.
Мы боялись этого дня больше всего и искренне шокированы тем, что это случилось сейчас. С глубочайшего скорбью мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга.

Авторы проекта Goxx Capital не планируют его продолжать. Хозяин хомяка рассказал, что Мистер Гокс ничем не болел, у него только иногда возникали проблемы с почками и клещами.

Мистер Гокс принёс радость людям по всему миру и напомнил нам не воспринимать жизнь слишком серьёзно. Он дарил в тёмные моменты пандемии, инфляции и многих видов неприятностей.
Спасибо и покойся с миром, Макс. Тебя будет не хватать, а память о тебе будет вечно жить на блокчейне.

Хозяин Мистера Гокса

Хомяк по имени Мистер Гокс прославился в сентябре. Он занимался торговлей криптовалютой с 12 июня и увеличил свой портфель на 98,2 евро — это 25% от изначальной суммы в 390 евро. В специальной клетке с датчиками хомяк выбирал конкретную криптовалюту, а после проходил через один тоннелей «принятия решений». В зависимости от выбранного коридора он либо покупал выбранный токен на 20 евро, либо продавал свою позицию.

#новости #животные #инвестиции #криптовалюты

28 28 комментариев
29
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
aliftin

Пиздец, нормальный же день сегодня был, а тут такое. Как этой новости вообще можно лайк поставить. Каааак.

Ответить
21
Артём Мазанов

Представь что лайком ты поднял палочку как в этой сцене

Ответить
15
norm

Поднимите мою палочку чем-нибудь другим.

Ответить
1
Руслан Селиванов

А вот и FUD подвезли :C
F

Ответить
0
Алексей Клыков

Умер криптохомяк

Ответить
8
Сталин спас Россию

Хомяк децентрализовался

Ответить
8
Научно-Технический космос

Соскамился

Ответить
4
Научно-Технический космос

сосхомялся

Ответить
1
Артур Мудрик

купи NFT хомяка

Ответить
0
Научно-Технический космос

ну и хуй с ним.

Ответить
1
Ху Эмай

Какой ты бесчувственный!

Ответить
11
Научно-Технический космос

Говнохранители все такие

Ответить
4
Ху Эмай

ппц, листочка еще и заминусили за это

Ответить
0
Жак Фреско

Ты знаешь что хомяки живут два года?

Ответить
0
Eldar

Есть же подсайт животные. Нахуя такое в новости.

Ответить
5
Alien Alien

Покойся с миром хомячок, этот мир слишком жесток

Ответить
3
Marhal_New _Arleana

Земля ему криптовалютой

Ответить
2
некипишуй

Умер хомяк-криптотрейдер - новость на ТЖ

ссаная помойка

Ответить
2
Сталин спас Россию

Не плачь, сынку

Ответить
0
Научно-Технический космос

Даже хомяк в плюсе

Ответить
1
Егор Ниглов

На что они надеялись, хомяки ведь максимум 3 года живут. Поэтому их покупают одного за другим одинаковой расцветки и пола, и как бы получается вечный хомяк, никакой блокчейн не нужен.

Ответить
1
Научно-Технический космос
Ответить
0
norm

Tehnologii

Ответить
0
Сергій Осипчук

хомяк-криптотрейдер

Хомяки криптотрейдеры не довольны, что даже животное более успешный трейдер чем они

Ответить
0
Последствия Диморфизма

повторял за ним

Ответить
0
FAT FATOVITCH

Хомяк умер - печально, но нужно узнать - а что делать, если AWS не пущает регистрироваться:

Ответить
0
Научно-Технический космос

Возможно что-то с картой

Ответить
0
Научно-Технический космос

@Press F

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null