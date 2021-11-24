Умер хомяк-криптотрейдер Мистер Гокс. За жизнь он увеличил свой портфель на 25% Статьи редакции
«Он принёс радость людям по всему миру и напомнил нам не воспринимать жизнь слишком серьёзно».
О смерти хомяка Мистера Гокса, которого на самом деле зовут Макс, сообщил его хозяин на реддите. По словам владельца, 21 ноября питомец перестал есть, а утром 22 ноября умер.
Авторы проекта Goxx Capital не планируют его продолжать. Хозяин хомяка рассказал, что Мистер Гокс ничем не болел, у него только иногда возникали проблемы с почками и клещами.
Хомяк по имени Мистер Гокс прославился в сентябре. Он занимался торговлей криптовалютой с 12 июня и увеличил свой портфель на 98,2 евро — это 25% от изначальной суммы в 390 евро. В специальной клетке с датчиками хомяк выбирал конкретную криптовалюту, а после проходил через один тоннелей «принятия решений». В зависимости от выбранного коридора он либо покупал выбранный токен на 20 евро, либо продавал свою позицию.