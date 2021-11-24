«Он принёс радость людям по всему миру и напомнил нам не воспринимать жизнь слишком серьёзно».

{"id":480957} 2713 просмотров

Скриншот с канала на ютубе Мистера Гокса

О смерти хомяка Мистера Гокса, которого на самом деле зовут Макс, сообщил его хозяин на реддите. По словам владельца, 21 ноября питомец перестал есть, а утром 22 ноября умер.

Mr. Goxx @mrgoxx We feared this day like no other and are truly shocked for it to happen just now.



In deep sorrow, we have to announce the loss of our beloved furry friend. Мы боялись этого дня больше всего и искренне шокированы тем, что это случилось сейчас. С глубочайшего скорбью мы должны объявить о потере нашего любимого пушистого друга.

Авторы проекта Goxx Capital не планируют его продолжать. Хозяин хомяка рассказал, что Мистер Гокс ничем не болел, у него только иногда возникали проблемы с почками и клещами.

Мистер Гокс принёс радость людям по всему миру и напомнил нам не воспринимать жизнь слишком серьёзно. Он дарил в тёмные моменты пандемии, инфляции и многих видов неприятностей.

Спасибо и покойся с миром, Макс. Тебя будет не хватать, а память о тебе будет вечно жить на блокчейне.

Хозяин Мистера Гокса