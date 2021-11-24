Государственный балет Берлина снял с репертуара «Щелкунчика» из-за расовых стереотипов и блэкфейса Статьи редакции
В руководстве считают, что постановка не соответствует представлениям постколониальной эпохи.
Решение убрать из программы балет «Щелкунчик» временное. Его вернут после того, как изменят в соответствии с новыми представлениями о мире, но когда это произойдёт — неизвестно. В декабре вместо него в репертуар вошёл «Дон Кихот», рассказала исполняющая обязанности художественного руководителя Государственного колета Берлина Кристиана Теобальд в интервью изданию B.Z. На это обратила внимание Colta.ru.
Постановку «Щелкунчик», которая шла в берлинском балете, создали российские хореографы Василий Медведев и Юрий Бурлака в 2013 году. Это реконструкция оригинального спектакля Мариуса Петипа 1892 года. Она обошлась театру в полтора миллиона евро.
Как сообщила Теобальд, первые жалобы на «Щелкунчика» труппа получила в 2015 году. Тогда зрители остались недовольными из-за сцены во втором действии, в которой двое детей выступали чёрном гриме, похожем на блэкфейс. Шведский балетмейстер Йоханнес Эман предложил убрать её из спектакля, с чем согласились Медведев и Бурлака, хотя это и нарушило историческую достоверность.
Также Теобальд отметила ещё несколько сцен, которые отражают стереотипы 19-го века. В одной из них показан китайский танец, в котором артисты балета передвигаются «семенящим» шагом. Во второй женщины из гарема танцуют восточный танец, а у солистки тёмно-коричневый макияж.
6 ноября о переделке балета «Щелкунчик» из-за «неуместных культурных стереотипов» сообщил Шотландский балет. Главная задача изменений — избавиться в балете от нюансов в изображении других культур, которые могут счесть оскорблением из-за расы.
У Германии что, много колоний было в своё время в Африке?
Ну вообще-то да, много
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
По сравнению с тем, что и как творили практически все западноевропейские страны в Африке начиная с 17 века, немецкая колонизация Африки - дело исключительно политическое и касается очень короткого временного промежутка. Можешь поглядеть, какие языки считаются официальными среди африканских стран и в каких из них есть немецкий.
Интересно, почему нельзя в таких случаях просто пускать перед постановкой (или фильмом/сериалом) дисклеймер, что всё последуещее - отражение другой исторической эпохи и взглядов людей того времени, и не несёт в себе цели оскорбить кого-то. Ведь под несоответствие современным взглядам подпадает бóльшая часть культурного наследия человечества, и что, всё запретить теперь? (Меня вот лично больше всего Ветхий Завет напрягает, трудно придумать что-либо, больше несоответствующее современным нормам морали)
Немцы стыдятся колониальной эпохи. Они в Намибии в 19 веке много местных жителей убили.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0
Я не сторонник культуры отмены, наоборот, я считаю, что мы, как большой ансамбль, даже обязаны показать великолепный балетный репертуар.
Согласились ли хореографы на смену? С тяжелым сердцем, потому что это уже не оригинал. Это тоже нужно объяснить и задокументировать. Зрителей это может не волновать.
мадам теобальд решила что выручка важнее исторической достоверности, но кто ее осудит за это
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