В руководстве считают, что постановка не соответствует представлениям постколониальной эпохи.

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Сцена с китайским танцем Фото Bettina Stöß

Решение убрать из программы балет «Щелкунчик» временное. Его вернут после того, как изменят в соответствии с новыми представлениями о мире, но когда это произойдёт — неизвестно. В декабре вместо него в репертуар вошёл «Дон Кихот», рассказала исполняющая обязанности художественного руководителя Государственного колета Берлина Кристиана Теобальд в интервью изданию B.Z. На это обратила внимание Colta.ru.

Постановку «Щелкунчик», которая шла в берлинском балете, создали российские хореографы Василий Медведев и Юрий Бурлака в 2013 году. Это реконструкция оригинального спектакля Мариуса Петипа 1892 года. Она обошлась театру в полтора миллиона евро.

Как сообщила Теобальд, первые жалобы на «Щелкунчика» труппа получила в 2015 году. Тогда зрители остались недовольными из-за сцены во втором действии, в которой двое детей выступали чёрном гриме, похожем на блэкфейс. Шведский балетмейстер Йоханнес Эман предложил убрать её из спектакля, с чем согласились Медведев и Бурлака, хотя это и нарушило историческую достоверность.

Также Теобальд отметила ещё несколько сцен, которые отражают стереотипы 19-го века. В одной из них показан китайский танец, в котором артисты балета передвигаются «семенящим» шагом. Во второй женщины из гарема танцуют восточный танец, а у солистки тёмно-коричневый макияж.

Это тоже вещи, которые сегодня уже нельзя ставить без обсуждения. Я убеждена, что нам нужно заново контекстуализировать этого «Щелкунчика». Кристиана Теобальд

и.о. художественного руководителя Государственного колета Берлина