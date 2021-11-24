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Новости
Sasha Shambilova

Государственный балет Берлина снял с репертуара «Щелкунчика» из-за расовых стереотипов и блэкфейса Статьи редакции

В руководстве считают, что постановка не соответствует представлениям постколониальной эпохи.

62 62 комментария
1341 просмотров
Сцена с китайским танцем Фото Bettina Stöß

Решение убрать из программы балет «Щелкунчик» временное. Его вернут после того, как изменят в соответствии с новыми представлениями о мире, но когда это произойдёт — неизвестно. В декабре вместо него в репертуар вошёл «Дон Кихот», рассказала исполняющая обязанности художественного руководителя Государственного колета Берлина Кристиана Теобальд в интервью изданию B.Z. На это обратила внимание Colta.ru.

Постановку «Щелкунчик», которая шла в берлинском балете, создали российские хореографы Василий Медведев и Юрий Бурлака в 2013 году. Это реконструкция оригинального спектакля Мариуса Петипа 1892 года. Она обошлась театру в полтора миллиона евро.

Как сообщила Теобальд, первые жалобы на «Щелкунчика» труппа получила в 2015 году. Тогда зрители остались недовольными из-за сцены во втором действии, в которой двое детей выступали чёрном гриме, похожем на блэкфейс. Шведский балетмейстер Йоханнес Эман предложил убрать её из спектакля, с чем согласились Медведев и Бурлака, хотя это и нарушило историческую достоверность.

Также Теобальд отметила ещё несколько сцен, которые отражают стереотипы 19-го века. В одной из них показан китайский танец, в котором артисты балета передвигаются «семенящим» шагом. Во второй женщины из гарема танцуют восточный танец, а у солистки тёмно-коричневый макияж.

Это тоже вещи, которые сегодня уже нельзя ставить без обсуждения. Я убеждена, что нам нужно заново контекстуализировать этого «Щелкунчика».

Кристиана Теобальд
и.о. художественного руководителя Государственного колета Берлина

6 ноября о переделке балета «Щелкунчик» из-за «неуместных культурных стереотипов» сообщил Шотландский балет. Главная задача изменений — избавиться в балете от нюансов в изображении других культур, которые могут счесть оскорблением из-за расы.

#новости #искусство #балет #германия

62 62 комментария
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62 комментария
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ユリー シャネ

Это тоже вещи, которые сегодня уже нельзя ставить без обсуждения.

Еще с десяток лет и на улицу без обсуждения со всеми расами нельзя будет выходить.

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15
Grosse Tete

Можно будет выходить, но не семенящим шагом.

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2
Grosse Tete

Тут-то и пригодится Министерство дурацкой походки.

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9
Ху Эмай

В России можно. У нас свободная страна!

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2
Подозрительный Кот

а срать можно будет?

Ответить
0
Научно-Технический космос

если цвет говна не оскорбляет некую расу...

Ответить
0
Сталин спас Россию

Щелкунчик должен быть негром, потому что у негров самые лучшие зубы

Ответить
7
Ermolay Nikolaev

У Германии что, много колоний было в своё время в Африке? Почему их должен волновать англосаксонский блекфейс? Почему стереотипное представление людей - плохо? Как обыватель в таком случае поймёт, что на сцене азиаты или арабы без использования стереотипов?

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3
Научно-Технический космос

будет загораться табличка над сценой

Ответить
6
Ху Эмай

ВНИМАНИЕ НЕГР!

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9
Антигравитационный торт

Ну куда вы побежали, балет ещё не закончился!

Ответить
5
Научно-Технический космос

УБЕРИТЕ ПЛЕТКИ, ГОСПОДА !

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3
Ivan

проверять, что машина на парковке до сих пор стоит

Ответить
1
Научно-Технический космос

потому что люди жалуются, не покупают билеты, лишают театр выручки
Тогда зрители остались недовольными из-за сцены во втором действии, в которой двое детей выступали чёрном гриме, похожем на блэкфейс

Ответить
1
Ermolay Nikolaev

Вот это уже более здравый вариант, да!

Ответить
0
Grosse Tete

Ну большая белая буква “B” на груди и спине, означающая Black

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0
Алексей Токмолаев

https://m.gazeta.ru/politics/2020/09/14_a_13251163.shtml

Ответить
0
Сталин спас Россию

У колоний нет выбора, кроме как следовать повестке метрополии.

Ответить
0
Darth Felus

Ну отжали в своё время у Франции, так что были да.

Ответить
0
Научно-Технический космос

У Германии что, много колоний было в своё время в Африке?

Ну вообще-то да, много
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Германская Восточная Африка
Германская Восточная Африка (нем. Deutsch-Ostafrika) — германская колония в Африке, существовавшая…
ru.m.wikipedia.org
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0
Ermolay Nikolaev

По сравнению с тем, что и как творили практически все западноевропейские страны в Африке начиная с 17 века, немецкая колонизация Африки - дело исключительно политическое и касается очень короткого временного промежутка. Можешь поглядеть, какие языки считаются официальными среди африканских стран и в каких из них есть немецкий.

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–1
Научно-Технический космос

Германская Восточная Африка, Германская Юго-Западная Африка, Того, Камерун, итого четыре колонии в Африке, и с десяток подавленных восстаний (крупнейшие - Гереро и Нама и восстание Маджи-Маджи)

Ответить
0
Научно-Технический космос

Во второй женщины из гарема танцуют восточный танец, а у солистки тёмно-коричневый макияж

ПИЗДЕЦ РАСИЗМ ГИТЛЕР ГИТЛЕР ФАШИЗМ

Ответить
4
Grosse Tete

#всеебанулись

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3
Научно-Технический космос

изменят в соответствии с новыми представлениями о мире

О дивный новый мир.

Ответить
3
Ivan

Как же потом люто бахнет в обратном направлении, когда эта хуйня выйдет из моды

Ответить
2
Научно-Технический космос

и все начнут наконец спокойно носить на работу блэк фэйс и держать дома арапченка

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1
Соколов Андрей

яростно плюсую.

Ответить
0
некипишуй

какое же это ебаное позорище для СМИ

Ответить
1
Научно-Технический космос

Так тж не СМИ. Чилим дальше.

Ответить
3
Ху Эмай

некипишуй

Ответить
2
Сталин спас Россию

всё ништяк

Ответить
0
Антигравитационный торт

А что сегодня ещё произошло?

Ответить
0
Ху Эмай
Ответить
2
Антигравитационный торт

Ладно пойду гляну обзор матча

Ответить
3
Научно-Технический космос

орлов насрал в телеграме

Ответить
0
Антигравитационный торт

Не сгнил ещё чат?

Ответить
0
Сталин спас Россию

Опять ты плакать прибежал

Ответить
0
некипишуй
Ответить
0
Ruslan Vyc

Опять ты какать прибежал

Ответить
0
Научно-Технический космос

Разве деды за это воевали?

Ответить
1
Dr Serj

ну их деды скорее воевали, чтобы в балете вообще про негров нечего не было

Ответить
0
Ваша Закладко

всмысле гофман?

Ответить
0
Андрей Охапкин

Это тоже вещи, которые сегодня уже нельзя ставить без осуждения

Ответить
1
Semen Semenov

а у солистки тёмно-коричневый макияж

Ну это просто кошмар же, как это возможно в современном обществе.

Ответить
1
Научно-Технический космос

Интересно, почему нельзя в таких случаях просто пускать перед постановкой (или фильмом/сериалом) дисклеймер, что всё последуещее - отражение другой исторической эпохи и взглядов людей того времени, и не несёт в себе цели оскорбить кого-то. Ведь под несоответствие современным взглядам подпадает бóльшая часть культурного наследия человечества, и что, всё запретить теперь? (Меня вот лично больше всего Ветхий Завет напрягает, трудно придумать что-либо, больше несоответствующее современным нормам морали)

Ответить
1
Ivan

Я вот не пойму почему большие корпорации идут на миллиардные убытки, слушая каких-то фриков из твиттера и кэнселят звезд. И вот реально не могу понять. Ты просто игноришь эти 0.000001% и всё идет дальше

Ответить
0
Dr Serj

потому что твиттер это как рупор, они громко кричат и истеблишменту кажется, что это мнение масс

плюс СМИ это разносят, вот на ТЖ регулярно постят из твиттера всяких ноунеймов, которые мало кому интересны в реальной жизни ред.

Ответить
0
FAT FATOVITCH

... Не понимаю - блекфейсы - это параша из США, почему немцы то обеспокоены ?

Ответить
0
Научно-Технический космос

Немцы стыдятся колониальной эпохи. Они в Намибии в 19 веке много местных жителей убили.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0

Геноцид племён гереро и нама
Геноцид племён гереро и нама — уничтожение в 1904—1908 годах колониальными войсками кайзеровской…
ru.wikipedia.org
Ответить
0
Ivan

ща бы стыдиться за то что было 2 века назад, когда даже детей тех людей уже в живых нет

Ответить
0
Научно-Технический космос

Немцы сами для себя решают как относиться к своей истории.

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0
Ivan

я вообще то комментатор с TJ, это я буду решать что им делать

Ответить
0
Научно-Технический космос

Тогда просьба свои решения озвучивать не мне, а сразу в уполномоченные органы ФРГ, я не нанимался.

Ответить
0
Научно-Технический космос

Не решают они ничего сами за себя. Все уже решили за них в 1945-м, а им самим капитально и беспощадно проехались по мозгам. Так проехались, что еще наверное их правнуки будут платить и каяться.

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0
FAT FATOVITCH

Ну, у Немцов то и покруче есть "дела", скажем так.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Какие у него дела на том свете

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0
Nagibator RusPro

Турки и всякий скам из Сомали (наверное)

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0
Соколов Андрей

долбоебы.

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0
CrazyCat

Просто мадам Теобальд и.о. и решила хайпанув на повесточке избавиться от этой приставки.

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0
Научно-Технический космос

Я не сторонник культуры отмены, наоборот, я считаю, что мы, как большой ансамбль, даже обязаны показать великолепный балетный репертуар.

Согласились ли хореографы на смену? С тяжелым сердцем, потому что это уже не оригинал. Это тоже нужно объяснить и задокументировать. Зрителей это может не волновать.

мадам теобальд решила что выручка важнее исторической достоверности, но кто ее осудит за это

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0

Комментарий удален

Bkmz Иванов

@Вахтёр

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