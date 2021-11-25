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Новости
Sasha Shambilova

МВД проверит Netflix из-за подборки фильмов и сериалов про представителей ЛГБТ-сообщества Статьи редакции

Жалобу на стриминг подала уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. Она заявила, что картины демонстрируются с маркировкой «16+».

48 48 комментариев
2418 просмотров

Ольга Баранец отправила своё обращение в МВД 10 ноября, реальных полномочий у общественницы нет. В письме она пожаловалась, что на Netflix есть целая подборка сериалов и фильмов на ЛГБТ-тематику, а некоторые из них показывают с пометкой «16+». В итоге обращение рассмотрят в московском отделении МВД. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Баранец и источник в правоохранительных органах.

Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

из обращения Ольги Баранец

В обращении Баранец просит привлечь к ответственности саму платформу и её должностных лиц по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Максимальный штраф для компаний по ней — один миллион рублей, для должностных лиц — 200 тысяч.

Как отмечают «Ведомости», подборка, о которой говорит Баранец, действительно есть на Netflix. В неё входят драма «Горбатая гора», получившая «Оскар», и мини-сериал «Убийство Джанни Версаче» с семью «Эмми» и двумя «Золотыми глобусами». Обе картины промаркированы «18+». Какие именно картины предполагают просмотр несовершеннолетними, Баранец не уточняет.

Источник, близкий к стримингу, рассказал изданию, что в начале ноября Netflix самостоятельно проверял подборку. Сериалов или фильмов с пометкой «16+» он не нашёл. Опрошенные «Ведомостями» юристы отметили, что даже если МВД обнаружит неправильную маркировку, блокировка сервису не грозит.

17 ноября «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних в эфире. Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. Мероприятие имело возрастное ограничение «6+».

#новости #netflix

48 48 комментариев
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Фирменный турник

у нас так все следаки станут геями, им же ознакомляться с материалами.
этого хочет добиться Баранец?

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33
Андрей Рядькин

Помню серию из южного парка, где мент боролся с проституцией

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8
Александр Воскресенский

Сами того не хотя, воспитывают толерантность.

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3
Фирменный турник

*толерастость

Ответить
0
Pavel Zamyatin
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1
господин Эдик

Пожалуйся на Ольгу Баранец что заставляет изучать такие подборки

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0
Фирменный турник

Тут надо жаловаться что в больнице плохая охрана

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2
Evgeniya

Если что, должности "уполномоченного по защите семьи" официально не существует, эта умалишённая сама себя так называет.

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19
Фирменный турник

защиты чьей семьи от кого?

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2
Фейхтвангер

Вот да.
Дорогоуважаемые редакторы, пожалуйста, не пишите подобным персонажам какие-то звания, будто они имеют какое-то отношение к официальным органам, вы вводите читателей в заблуждение. Завтра она назовёт себя галактической императрицей, вы тоже так её именовать станете? Перепишите на "активистку".

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20
Chikk

Завтра она назовёт себя галактической императрицей

Не, такое уже не зайдёт - не тот взгляд. Нет имперского в нём. :)

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2
Фирменный турник

но что-то шизойдное точно есть

Ответить
0
Chikk

Обычная хабалка из "соседнего подъезда". :)

Ответить
1
Alexandr Strijov

В Питере. Просто ожидаемо

Ответить
0
Дмитрий Алексеенков

Думаешь расчленят?

Ответить
0
Vladislav Pauls

Перепишите на "активистку партии ЛГБТ

Ответить
0
Дмитрий Григорьев

Неважно от кого

Ответить
6
Grosse Tete

Самое печальное, что все активисты, типа этой «общественницы» Баранец — тупые примитивные уебаны с мышлением динозавров, но они твёрдо уверены в своей правоте и в том, что они делают благое дело.

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9
Eugen T

Динозавры таки вымерли, значит у нас есть шанс 🤞

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3
rustyrazor

Там наса тестят защиту от астероидов, так что против этих динозавров шансов, скорее всего, нет ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
3
Grosse Tete

Динозавры вымерли, а людей с подобным мышлением всё больше. Так что кто-то точно скоро вымрет: логика, критическое мышление и уважение человека.

Ответить
0
Андрей Охапкин

все активисты

твёрдо уверены в своей правоте и в том, что они делают благое дело

ЛГБТ-активистов, например, это тоже касается?

Ответить
1
FOX

все просто ЛГБТ активисты внезакона

Ответить
0
Eugen T

С Шойгу в тайгу по всем каналам крутят, а горбатую гору нельзя

Ответить
5
Grosse Tete

Это правильная, патриотично-скрепная горбатая гора :)

Ответить
2
Eugen T

Православная

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1
aliftin

Пиздец тебе, Netflix ебаный. Эрнст был прав в итоге.

Ответить
3
Фирменный турник

щас как уйдут нахуй с российского рынка и будет Эрнст все свои сериалы вручную у урганта рекламировать

Ответить
5
aliftin

Как уйдут с рынка и мы останемся с рассово верными кинотеатрами от яндекса, мтс и тнт. Там и так-то контент не то что бы огонь, но уже сейчас его присуют и начинают цензурить готовый контент, а дальше будет ещё лучше.

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2
Mezzo Deesa

на торрентах всегда можно купить, хотя оно и бесплатно не нужно

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2
Фирменный турник

Нетфликс зашли в Россию через Кабаеву, так что скорее пиздец проверяющим)

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2
Фирменный турник

Блин, я из-за Закрытого показа с Гордоном (не очень-то лысым) по ОРТ ночью смотрел Californication (телесериал)
https://www.wikiwand.com/ru/Californication_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)

https://www.wikiwand.com/ru/Californication_%28%D…
https://www.wikiwand.com/ru/Californication_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0…
www.wikiwand.com
Ответить
0
aliftin

Эх, было же время. Мы ещё внукам будем про это рассказать.

Ответить
0
Фирменный турник

То есть пока я спал у меня отжали новость. 👀

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3
Фирменный турник

Ну наконец-то возьмутся за Нетфликс.

Ответить
1
Фирменный турник

И вые+18т летентные ну эти самые

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0
AZP

уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец

Очередная попадья?

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1
Фирменный турник

папагранде

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0
Ivan Boldyrev

Попадец

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0
Danil Oputin

С каждой такой новостью все больше жалеешь, что живешь на постсоветском пространстве с упоротыми долбоебами.
Россия будет свободной, но тогда, когда вот эти персонажи либо сдохнут, либо зачахнут в инвалидном кресле

Ответить
1
Фирменный турник

А чего не РосКомПозор, или РоссГвардия?

Ответить
0
Максим Терехов

Вот некоторым людям и скучно, и делать нечего

Ответить
0
Stan Majors

Мы все дальше от Канады;(

Ответить
0
Emil

Наконец-то запретят гейфликс!

Ответить
0
Сергей Сергеич

Всё, песта тебе, Нетфликс содомический.

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0
Фирменный турник

МВД проверит Netflix из-за подборки фильмов и сериалов про представителей МВД-сообщества

Ответить
0
последний герой черновика

Интересно, где они такие углядели. Netflix настолько осторожничают с рейтингом, что даже у невинного мультика «Мы Митчеллы» стоит 18+ из-за секундного присутствия радужного флага в кадре.

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0
Пётр Козлов

МВД проверит Netflix из-за подборки фильмов и сериалов про представителей ЛГБТ-сообщества

Netflix
Повесточка

С подключением!

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–1
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