МВД проверит Netflix из-за подборки фильмов и сериалов про представителей ЛГБТ-сообщества

Жалобу на стриминг подала уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. Она заявила, что картины демонстрируются с маркировкой «16+».

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Ольга Баранец отправила своё обращение в МВД 10 ноября, реальных полномочий у общественницы нет. В письме она пожаловалась, что на Netflix есть целая подборка сериалов и фильмов на ЛГБТ-тематику, а некоторые из них показывают с пометкой «16+». В итоге обращение рассмотрят в московском отделении МВД. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Баранец и источник в правоохранительных органах.

Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. из обращения Ольги Баранец

В обращении Баранец просит привлечь к ответственности саму платформу и её должностных лиц по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Максимальный штраф для компаний по ней — один миллион рублей, для должностных лиц — 200 тысяч.

Как отмечают «Ведомости», подборка, о которой говорит Баранец, действительно есть на Netflix. В неё входят драма «Горбатая гора», получившая «Оскар», и мини-сериал «Убийство Джанни Версаче» с семью «Эмми» и двумя «Золотыми глобусами». Обе картины промаркированы «18+». Какие именно картины предполагают просмотр несовершеннолетними, Баранец не уточняет.

Источник, близкий к стримингу, рассказал изданию, что в начале ноября Netflix самостоятельно проверял подборку. Сериалов или фильмов с пометкой «16+» он не нашёл. Опрошенные «Ведомостями» юристы отметили, что даже если МВД обнаружит неправильную маркировку, блокировка сервису не грозит.