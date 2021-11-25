МВД проверит Netflix из-за подборки фильмов и сериалов про представителей ЛГБТ-сообщества Статьи редакции
Жалобу на стриминг подала уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец. Она заявила, что картины демонстрируются с маркировкой «16+».
Ольга Баранец отправила своё обращение в МВД 10 ноября, реальных полномочий у общественницы нет. В письме она пожаловалась, что на Netflix есть целая подборка сериалов и фильмов на ЛГБТ-тематику, а некоторые из них показывают с пометкой «16+». В итоге обращение рассмотрят в московском отделении МВД. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Баранец и источник в правоохранительных органах.
В обращении Баранец просит привлечь к ответственности саму платформу и её должностных лиц по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Максимальный штраф для компаний по ней — один миллион рублей, для должностных лиц — 200 тысяч.
Как отмечают «Ведомости», подборка, о которой говорит Баранец, действительно есть на Netflix. В неё входят драма «Горбатая гора», получившая «Оскар», и мини-сериал «Убийство Джанни Версаче» с семью «Эмми» и двумя «Золотыми глобусами». Обе картины промаркированы «18+». Какие именно картины предполагают просмотр несовершеннолетними, Баранец не уточняет.
Источник, близкий к стримингу, рассказал изданию, что в начале ноября Netflix самостоятельно проверял подборку. Сериалов или фильмов с пометкой «16+» он не нашёл. Опрошенные «Ведомостями» юристы отметили, что даже если МВД обнаружит неправильную маркировку, блокировка сервису не грозит.
17 ноября «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних в эфире. Телеканал показал в эфире в том числе певцов Филиппа Киркорова и Даву в образе молодоженов, а также блогера Даню Милохина в розовом платье. Мероприятие имело возрастное ограничение «6+».
Вот да.
Дорогоуважаемые редакторы, пожалуйста, не пишите подобным персонажам какие-то звания, будто они имеют какое-то отношение к официальным органам, вы вводите читателей в заблуждение. Завтра она назовёт себя галактической императрицей, вы тоже так её именовать станете? Перепишите на "активистку".
Блин, я из-за Закрытого показа с Гордоном (не очень-то лысым) по ОРТ ночью смотрел Californication (телесериал)
https://www.wikiwand.com/ru/Californication_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)