В завершение. Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш Президент Владимир Путин.

Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может.

Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии.