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Новости
Sasha Shambilova

Спикер Госдумы Володин открыл комментарии к посту про QR-коды. За ночь пользователи написали более 240 тысяч сообщений Статьи редакции

Подавляющее большинство высказывается против обязательной вакцинации и призывает власти прислушаться к народу.

74 74 комментария
3556 просмотров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал пост в телеграме о важности вакцинации. В нём он отметил, что в декабре депутаты собираются рассмотреть законопроект о QR-кодах.

По словам Володина, Дума получила более 120 тысяч обращений граждан в связи с документом, а «ещё большее количество комментариев звучит в социальных сетях». Поэтому депутат предложил подписчикам своего телеграм-канала высказаться о законопроекте, открыв комментарии.

В завершение. Нам важно выработать те решения, которые позволят защитить жизнь и здоровье людей, не нарушая при этом основополагающих прав граждан. Об этом говорил наш Президент Владимир Путин.

Каким будет решение — покажут итоги обсуждения и позиция депутатов, которую они займут по этому вопросу. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может.

Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

На момент написания заметки пользователи оставили под постом больше 240 тысяч комментариев, а просмотрели его — около 383 тысяч человек. Изначально они благодарили Володина за возможность высказаться, при этом вежливо выступая против введения QR-кодов.

Однако спустя время пользователи начали более резко высказывать против законопроекта. Некоторые из них говорили о нарушении конституционных прав, другие задавали вопросы о пропаганде на провластных телеканалах. Также пользователи спрашивали, почему несколько видов вакцин недоступны.

Также пользователи заметили, что некоторые из комментариев удаляют. Тогда они удивились, зачем было начинать обсуждение.

Не обошлось и без теорий заговора. Кто-то говорил, что пандемии не существует. Другие же не отрицали Covid-19, но сочли вакцинацию чипированием.

В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение.

Первое чтение законопроекта запланировали на 16 декабря.

Драки, очереди и штрафы: как прошёл первый день…
Пока пассажиры и контролёры скандалили, таксисты поднимали цены, а горожане без QR-кодов искали…
tjournal.ru

#новости #соцсети #telegram #qrкоды #covid19

74 74 комментария
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74 комментария
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Smaug The Terrible

Володин решил поесть говна и открыл комментарии

Ответить
28
Либертарианство

Не переживай. Люберальные журналисты типа Плющева сейчас быстро напомнят ему, что с народом пожестче надо

Ответить
4
Smaug The Terrible

Примерно, как @Либертарианство с комментаторами

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8
Котенька

а ты можешь писать не от имени сраного подсайта?

Ответить
6
Иван Прохоров

Сраный здесь только ты

Ответить
–2
Котенька
Ответить
7
Bot Bobs

Пропагандист Плющев настолько огромен, что невозможно игнорировать его мнение...

Ответить
3
Igor Savchenko

Покажешь, где плющев призывал быть пожестче с народом?

Ответить
0
rustyrazor

Он же вроде сторонник жестких ограничений для не вакцинированных.

Ответить
3
Слава Инженеров

с народом

для не вакцинированных

это же не одно и то же

Ответить
0
rustyrazor

Но, как никак, они - немалая часть народа.

Ответить
0
Слава Инженеров

сколько по твоим данным?

Ответить
–1
rustyrazor

Хрен знает, сколько их в РФ. Но в Украине, например, по соц. опросам антиваксеров в районе 40-50%. Думаю, в России цифры сильно не отличаются.

Ответить
1
Слава Инженеров

я бы не спешил приравнивать "не вакцинированных" и "антиваксеров", все же думаю большинству просто пох

Ответить
2
rustyrazor

Ну я имел ввиду конкретно антиваксеров, т.е. тех, кто именно не хочет делать прививку. Думаю, что те, кто хотел уже сделали за год вакцинации. А те, кому в целом пох, тоже уже могли сделать, чтобы не подпадать под ограничения.

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–1
Semen Semenov

Это кто? Пусть с собой пожестче будет.

Ответить
0
АТВ

Светов лучший !!

Ответить
–1
new_comment

Пропаганда, как обычно, должна выбрать из 220 тыс комментаторов какого-нибудь ушлёпка и атаковать его. Типо: он на митинги Навального ходил, он гей или ветеранов недостаточно уважает, а теперь ещё и против вакцинации.

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2
Федя Прозоров

Значит своего говна ему стало не хватать

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1
Фирменный турник

И открыл пасть

Ответить
1
Закомплексованная Душа

Уверен что он их не читал

Ответить
0
FOX

вся суть

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17
rustyrazor

Вечная проблема России - плохие бояре.

Ответить
20
Федя Прозоров

Потому что Путин либертарианец

Ответить
9
Eugen T

Либерал Либералович Путин

Ответить
2
Федя Прозоров

Да, по мнению, вроде, того же Володина: Путин самый либеральный либерал

Ответить
0
Добро и позитив

"Мы вас понимаем, действительно наша власть слишком децентрализована, надо дать больше полномочий цар.. то есть президенту!"

Ответить
4
Антон Сциталов

Децарелизованная власть

Ответить
0
new_comment

Вот поэтому Путин и должен править вечно. Придёт другой президент, сразу настанет фашизм. А Путин народ в обиду не даст!

Ответить
1
Bad Mother Fucker

царь хороший, бояре плохие

Ответить
0
Фирменный турник

Ну и кто написал более 240 тысяч доно... сообщений?

Ответить
8
Фирменный турник

Довлатов

Ответить
1
Фирменный турник

А ватные площадки типа Гоблина как относятся к кодам и прочему?

Ответить
3
yikiko4351

При Сталине такого не было, значит отрицательно

Ответить
12
Лысина Арика

Это просто не православно, вот швабры..

Ответить
2
Semen Semenov

Положительно.

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0
Евгений Нефёдов

Пучков активно выступает на обязательную всеобщую вакцинацию, за посадку всех на QR-коды и самые жесткие ограничения для тех, кто не вакцинировался. Мол, при советской власти якобы никто не спрашивали, надо вакцинировать или не надо, а молча всем кололи, а у нас же, очевидно, ЕДРО по масштабу, силе и народному доверию как в лучшие годы советского строя, так что надо так же.

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0
Фирменный турник

а я за введение QR кодов.
хоть так может это население поймет что нельзя кричать о правах только когда тебе начали запрещать посещать кб без справки

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2
new_comment

Я не пойму, почему олени так беспокоятся из-за вакцины. Даже обидно как-то за неё. Народ годами жрёт еду из говна, пьёт воду с таблицей Менделеева, дышит отравой, бухает метанол, потребляет вредный пластик. Везде всё некачественное, вредное и опасное. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания, СПИД бьют рекорды. Но что-то я не припомню митингов против пальмового масла или вредного пластика. Всем всегда пох. А до вакцины почему-то доеб***сь.

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3
Chikk

Тебя заставляют жрать пальмовое масло и отчитываться о количестве пожратого? И кто тут ещё олень.

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2
new_comment

Я не запариваюсь по поводу этого и не кричу, что не хочу вакцину непроверенную колоть. Но смотрю, что тут у нас пол-страны ЗОЖников нарисовалось. Эксперты по качеству вакцин кругом.

Ответить
0
Chikk

Я тоже не кричу. У меня прививка от кори была, от оспы была, а от ОРВИ прививаться - считаю ересью. Тем более переболел. Но я не считаю, что те, кто прививается от текущего - долбоёбы и/или олени. Вот такой нюанс, неорущий ты наш.

Ответить
0
Фирменный турник

они не против вакцины. им вообще на вирус поебать , им не понравилось предъявлять контроллеру цифровую бумажку для посещения магаза. он же весь такой крутой перед своей женой, а тут вроде низшего сословия оказывается вроде как.
а по мне так очень показательный кейс.

Ответить
1
Владислав Недзвецкий

ну из новостей контроллерам тоже впадлу этим заниматься на халяву.

Ответить
1
Фирменный турник

а если бы куар коды были бы у всех - вообще было бы лень заниматься бесполезной деятельностью

Ответить
0
new_comment

А билеты, проездные, пропуска, абонементы их не напрягали всю жизнь? Почему не было митингов, что в кино без билета не пускают?

Ответить
0
Фирменный турник

ты кстати если бы внимательно читал , QR коды помогли еще выявить злостных любителей проехать зайцем.

Ответить
0
aliftin

Все такие учтивые в коментах, вежливые. Что-то это больше смахивает на часть той программы по перезапуску агитации на вакцинацию чем на реальные мысли народа. Противно.

Ответить
3
Андрей Охапкин

А как надо было?

Ответить
1
aliftin

Дело не в том как нужно, дело в том как есть, а есть это все очень фальшиво. Может конечно нам тут выбрали самых адекватных, но я в жизни не видел столько знаков препинания в сообщениях женщин.

Ответить
3
Фирменный турник

сексист!!11

Ответить
1
Dmitry Smirnoff

"Столько" в смысле слишком мало?

Ответить
0
Chikk

Надо на Просперо глянуть, не было ли там задачи. Но да, комменты вполне себе подозрительны. От души, тем более в этих вот Телеграмах, народ как правило не заморачивается знаками и согласованностью предложений. :)

Ответить
0
Имя И Фамилия

Барин разрешил комментить

Ответить
3
Фирменный турник

крестьяне обрадовались и стали вставать в очередь заранее

Ответить
0
робот-бёрдвотчер

Пробовал там отвечать, там реально люди, а не боты. По крайней мере не всё боты.

Ответить
3
Andy

Кто все эти люди?

Ответить
2
Фирменный турник

Страшно?

Ответить
0
Федя Прозоров

В начале - преданные подписчики-копирайтеры

Ответить
0
web-watcher

от Иммунного ответа в инсте

Ответить
0
Funny Kaplan

Конституцию и права какие-то вспомнили

Ответить
2
Антигравитационный торт

Тест ботофермы в телеге?

Ответить
1
Антигравитационный торт

на 100 тыс подписоты 250 тыс коментов, верю!

Ответить
1
Фирменный турник

Зачем подписываться в инсте на володина?

Ответить
1
Федя Прозоров

Это в телеге вроде

Ответить
0
Eldar

Как же тяжело занять чью-то сторону после такого. Дурка нахуй.

Ответить
1
Фирменный турник

В первые годы Электронная Гармония была в большой опасности. Слишком много еще оставалось людей, призывающих вернуться к порядкам былых времен. Как их всех выловить? Генератор Вечных Изречений разрешил тогда издавать единственный журнал, где свободно бы печатались стихи, проза, а главное — полемические статьи. И простачки клюнули… Вышло всего несколько номеров. Имея адреса, хранители без труда выловили миллиона два подписчиков. И сразу стало тише. Га! Га! Га!

Ответить
1
Vladislav Pauls

Заведено 220 тыс. дел

Ответить
0
Arthur Zugrov

Готовят нового президента?

Ответить
0
aliftin

Уже нашли среди этих 220 тысяч Дыню и сдеанонили?

Ответить
0
Jonny Odyssey

Володин: мы Вас выслушали, но сделаем все-равно по своему, спасибо!

Ответить
0
Владислав Недзвецкий

А как насчет не закрывать уже никогда? зассыт же.

Ответить
0
Andrej Krav

Спросите у него - долбит он до сих пор НОРМАЛЬНО?

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0
Анар FS

А где же антиантипрививочники?

Вон депутаты даже хотят расстреливать тех кто покупает сертификаты, или фейк?

Ответить
–1
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