Спикер Госдумы Володин открыл комментарии к посту про QR-коды. За ночь пользователи написали более 240 тысяч сообщений Статьи редакции
Подавляющее большинство высказывается против обязательной вакцинации и призывает власти прислушаться к народу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал пост в телеграме о важности вакцинации. В нём он отметил, что в декабре депутаты собираются рассмотреть законопроект о QR-кодах.
По словам Володина, Дума получила более 120 тысяч обращений граждан в связи с документом, а «ещё большее количество комментариев звучит в социальных сетях». Поэтому депутат предложил подписчикам своего телеграм-канала высказаться о законопроекте, открыв комментарии.
На момент написания заметки пользователи оставили под постом больше 240 тысяч комментариев, а просмотрели его — около 383 тысяч человек. Изначально они благодарили Володина за возможность высказаться, при этом вежливо выступая против введения QR-кодов.
Однако спустя время пользователи начали более резко высказывать против законопроекта. Некоторые из них говорили о нарушении конституционных прав, другие задавали вопросы о пропаганде на провластных телеканалах. Также пользователи спрашивали, почему несколько видов вакцин недоступны.
Также пользователи заметили, что некоторые из комментариев удаляют. Тогда они удивились, зачем было начинать обсуждение.
Не обошлось и без теорий заговора. Кто-то говорил, что пандемии не существует. Другие же не отрицали Covid-19, но сочли вакцинацию чипированием.
В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах по всей России: в общественных местах и транспорте. Рассмотреть его планировали до конца ноября, но решили выслушать общественное мнение.
Первое чтение законопроекта запланировали на 16 декабря.
Пучков активно выступает на обязательную всеобщую вакцинацию, за посадку всех на QR-коды и самые жесткие ограничения для тех, кто не вакцинировался. Мол, при советской власти якобы никто не спрашивали, надо вакцинировать или не надо, а молча всем кололи, а у нас же, очевидно, ЕДРО по масштабу, силе и народному доверию как в лучшие годы советского строя, так что надо так же.
Я не пойму, почему олени так беспокоятся из-за вакцины. Даже обидно как-то за неё. Народ годами жрёт еду из говна, пьёт воду с таблицей Менделеева, дышит отравой, бухает метанол, потребляет вредный пластик. Везде всё некачественное, вредное и опасное. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания, СПИД бьют рекорды. Но что-то я не припомню митингов против пальмового масла или вредного пластика. Всем всегда пох. А до вакцины почему-то доеб***сь.
В первые годы Электронная Гармония была в большой опасности. Слишком много еще оставалось людей, призывающих вернуться к порядкам былых времен. Как их всех выловить? Генератор Вечных Изречений разрешил тогда издавать единственный журнал, где свободно бы печатались стихи, проза, а главное — полемические статьи. И простачки клюнули… Вышло всего несколько номеров. Имея адреса, хранители без труда выловили миллиона два подписчиков. И сразу стало тише. Га! Га! Га!