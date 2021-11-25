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Новости
Артём Мазанов

Megogo запустит нейросеть для поиска в фильмах мата из списка Роскомнадзора, сцен курения и употребления алкоголя Статьи редакции

Нейросеть решили запустить после протокола регулятора за мат и секс в фильме сервиса.

39 39 комментариев
1278 просмотров

Нейросеть должна будет проанализировать более чем 700 тысяч единиц контента, чтобы найти там запрещённый законом контент. Об этом «Ведомостям» рассказал глава сервиса Виктор Чеканов.

Чеканов уточнил, что запуск такой системы — превентивная мера. «Цель – выявить контент с матом и указанными сценами, чтобы устранить возможные нарушения: запикать или проставить маркировку „18+“», — объяснил он.

Нейросеть будет распознавать четыре группы нецензурных слов из списка Роскомнадзора и производные от них: х**, п***а, е*** (нецензурное обозначение секса) и б**** (как пишут «Ведомости», это «обозначение женщины распутного поведения»). К этим четырём словам Megogo добавил ещё два: мудак и м**** (обозначение женского полового органа). За использование последнего слова Роскомнадзор в 2018 году составил протокол на Znak.com.

По словам главы сервиса, нейросеть состоит из двух решений. Первое — автономный инструмент для распознавания речи с открытым исходным кодом Vosk, второе — система визуального распознавания. Чеканов уточнил, что нейросеть сможет самостоятельно идентифицировать запрещённый к распространению контент через год, но пока участие человека необходимо.

Нейросеть сейчас обучают тестировщики. Кроме того, в процессе участвуют и редакторы. Робот находит в аудиовизуальном контенте сцены, к примеру, с матом и проставляет таймкоды, а они проверяют, правильно ли робот идентифицировал слова, и, если это действительно мат, запикивают. Либо проставляют маркировку «18+»

Виктор Чеканов
глава Megogo

Чеканов рассказал, что нейросеть также сможет распознавать сцены насилия. Но как именно алгоритм будет их определять, пока неизвестно. «Даже человеку иногда сложно определить степень допустимой на экране жестокости», — добавил глава Megogo.

Megogo стал первым стримингом, на который Роскомнадзор составил протокол за мат и секс: «нецензурную брань и эксплуатацию темы секса» нашли в фильме «Никто не знает про секс», у которого на видеосервисе была маркировка «16+» вместо «18+». Чеканов тогда объяснил, что стриминг ориентировался на данные прокатного удостоверения Минкультуры. Позже Роскомнадзор уточнил, что по закону от 2012 года видеосервисы должны самостоятельно определять и при необходимости менять маркировку.

#новости

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Антигравитационный торт

хорошо что кинопаб ничего не запускает

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22
rustyrazor

Искусственный интеллект на страже скреп ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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16
FOX

Цензуры у нас в стране нет, есть самоцензура
Крупные зарубежные площадки типа Нетфликс, тупо не будут выпускать фильм на территории РФ.
С нейронкой, как обычно, будет вот так

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13
Антигравитационный торт

Текст песни прочти, верная сноска

Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Старая в альбоме есть фотография,
Мы на ней, словно мафия, или просто семья...

Я прошу, вы привезите с собой дожди
С севера или какой - то другой земли
Истина, ты словно пуля у выстрела,
Так проста и немыслима, привозите дожди...

Дожди, косые дожди,
Дожди с далёкого берега,
Дожди, косые дожди,
Дожди...

Я прошу, не уезжайте, любимые,
Я прошу, не уезжайте, любимые,
Я прошу, вы возвращайтесь, любимые,
И приезжайте любимыми,
Я вас очень прошу...

Дожди, косые дожди,
Дожди с далёкого берега,
Дожди, косые дожди,
Дожди...

Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Я прошу, поговорите со мной, друзья...

Ответить
1
Фирменный турник

Нейросеть - это 200 фрилансеров за копейки на удаленке

Ответить
4
Фирменный турник

Тоже своего рода нейросеть так-то

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6
Mikki Rurk

Технический прогресс по-россиянски

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2
Жак Фреско

Это украинский сервис

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0
Фирменный турник

матов из списка Роскомнадзора

Чё за маты? Для физкультуры?

Ответить
1
Фирменный турник

Робот находит в аудиовизуальном контенте сцены, к примеру, с матом и проставляет таймкоды

Вот ещё, чилавекам матюки искать!

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1
Антигравитационный торт
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1
FOX

Бегут впереди паровоза, думая что их не заблочат...

Ответить
1
Mikki Rurk

Маргинштерн тоже так думал)

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1
Фирменный турник

Маржинштейн

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0
Федя Прозоров

Да, ведь дети до 18+ мата не знают и в семье во время разборок его никто не использует

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1
Фирменный турник

автоматизация удовлетворения хотелок РКН - первый шаг доведения до абсурда

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1
Фирменный турник

Современные проблемы требуют современных решений...

Нейросеть для поиска мата надо будет ещё обучить правилам его использования, чтобы она могла писать комменты на ТЖ к подобным постам.

Ответить
1
Пётр Козлов

Данные для обучения нейросети предоставил

Ответить
0
Федя Прозоров

Это актер, который Фреди Крюгера играл?

Ответить
1
умный человек

это Эминем постарел

Ответить
0
Антигравитационный торт

Нейросеть будет распознавать четыре группы нецензурных слов из списка Роскомнадзора и производные от них: х**, п***а, е*** (нецензурное обозначение секса) и б**** (как пишут «Ведомости», это «обозначение женщины распутного поведения»). К этим четырём словам Megogo добавил ещё два: мудак и м**** (обозначение женского полового органа).

и заметьте никаких поисков слова х**** (этнофолизм украинца)

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0
Ilya Tazikov

И чем им манда не понравилась?

Ответить
0
Федя Прозоров

Потому что геев не привлекает манда

Ответить
1
Alex Jian

А где найти этот список в публичном доступе?

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0
Noi Studio

Ну что довыпендривались?
Поплакали в социальных сетях что мата в наших сериалах много?
Теперь радуйтесь, мата не будет.
На что дальше жаловаться будете на отражение в зеркале? ред.

Ответить
0
Котенька

ты кому звонишь?

Ответить
0
Noi Studio

ты кукарамба или гурабамба?

Ответить
0
yikiko4351
Ответить
0
FOX

Блин!

Ответить
0
Владислав Егоров

Любители подвыебать сами себя

Ответить
0
Andy

Кто-то на этот говносервис подписан хоть?

Ответить
0
Ilya Tazikov

Самое святое хотят вырезать, твари

Ответить
0
Александр Добриневский

Рукоблуд, ссанина, очко, блядун, вагина

Ответить
0
Chikk

А почему на экранах до сих пор не запикивают жирных людей? Это же пропаганда неправильного образа жизни. И тёток в балетках надо затирать. Ибо балетки ущемляют права людей, у которых есть вкус. И Малышеву давно надо квадратиками. Да да, давно пора!

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0
Ilya Tazikov

Радикальнинько

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0
Фирменный турник

Ибо балетки ущемляют права людей, у которых есть вкус

И права ветеранов афгана, потерявших ноги

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0
Chikk

Неуместно.

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0
Фирменный турник

Это ты про ветеранов? Срок захотел?

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0
Марина Герасимова

Какой странный заголовок

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0
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