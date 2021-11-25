Megogo запустит нейросеть для поиска в фильмах мата из списка Роскомнадзора, сцен курения и употребления алкоголя Статьи редакции
Нейросеть решили запустить после протокола регулятора за мат и секс в фильме сервиса.
Нейросеть должна будет проанализировать более чем 700 тысяч единиц контента, чтобы найти там запрещённый законом контент. Об этом «Ведомостям» рассказал глава сервиса Виктор Чеканов.
Чеканов уточнил, что запуск такой системы — превентивная мера. «Цель – выявить контент с матом и указанными сценами, чтобы устранить возможные нарушения: запикать или проставить маркировку „18+“», — объяснил он.
Нейросеть будет распознавать четыре группы нецензурных слов из списка Роскомнадзора и производные от них: х**, п***а, е*** (нецензурное обозначение секса) и б**** (как пишут «Ведомости», это «обозначение женщины распутного поведения»). К этим четырём словам Megogo добавил ещё два: мудак и м**** (обозначение женского полового органа). За использование последнего слова Роскомнадзор в 2018 году составил протокол на Znak.com.
По словам главы сервиса, нейросеть состоит из двух решений. Первое — автономный инструмент для распознавания речи с открытым исходным кодом Vosk, второе — система визуального распознавания. Чеканов уточнил, что нейросеть сможет самостоятельно идентифицировать запрещённый к распространению контент через год, но пока участие человека необходимо.
Чеканов рассказал, что нейросеть также сможет распознавать сцены насилия. Но как именно алгоритм будет их определять, пока неизвестно. «Даже человеку иногда сложно определить степень допустимой на экране жестокости», — добавил глава Megogo.
Megogo стал первым стримингом, на который Роскомнадзор составил протокол за мат и секс: «нецензурную брань и эксплуатацию темы секса» нашли в фильме «Никто не знает про секс», у которого на видеосервисе была маркировка «16+» вместо «18+». Чеканов тогда объяснил, что стриминг ориентировался на данные прокатного удостоверения Минкультуры. Позже Роскомнадзор уточнил, что по закону от 2012 года видеосервисы должны самостоятельно определять и при необходимости менять маркировку.
Текст песни прочти, верная сноска
Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Старая в альбоме есть фотография,
Мы на ней, словно мафия, или просто семья...
Я прошу, вы привезите с собой дожди
С севера или какой - то другой земли
Истина, ты словно пуля у выстрела,
Так проста и немыслима, привозите дожди...
Дожди, косые дожди,
Дожди с далёкого берега,
Дожди, косые дожди,
Дожди...
Я прошу, не уезжайте, любимые,
Я прошу, не уезжайте, любимые,
Я прошу, вы возвращайтесь, любимые,
И приезжайте любимыми,
Я вас очень прошу...
Дожди, косые дожди,
Дожди с далёкого берега,
Дожди, косые дожди,
Дожди...
Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Я прошу, поговорите со мной, друзья,
Я прошу, поговорите со мной, друзья...
Нейросеть будет распознавать четыре группы нецензурных слов из списка Роскомнадзора и производные от них: х**, п***а, е*** (нецензурное обозначение секса) и б**** (как пишут «Ведомости», это «обозначение женщины распутного поведения»). К этим четырём словам Megogo добавил ещё два: мудак и м**** (обозначение женского полового органа).
и заметьте никаких поисков слова х**** (этнофолизм украинца)