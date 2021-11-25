В детсады Южной Кореи внедрили роботов. Это поможет детям подготовиться к высокотехнологичному будущему Статьи редакции
Роботы умеют петь, танцевать и даже обучать кунг-фу.
Роботов Alpha Mini внедрили в 300 детских садов Сеула. Их используют в качестве учебных пособий для детей от трёх до пяти лет. Как заявили в городском правительстве, такие устройства нужны для того, чтобы подготовить воспитанников к высокотехнологичному будущему. Об этом сообщает The Guardian.
Рост Alpha Mini — 24,5 сантиметра. Робот умеет петь, танцевать и демонстрировать кунг-фу, чтобы дети могли повторить за ним. В голову Alpha Mini встроена камеры, снимки с которой сразу отправляются на привязанное устройство.
Хан Дон Сог из отдела по уходу за детьми в правительствае Сеула считает, что в будущем уметь обращаться с ИИ сыграет значимую роль. Поэтому важно знакомить детей с технологиями, начиная с детсадов.