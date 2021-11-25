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Новости
Sasha Shambilova

В детсады Южной Кореи внедрили роботов. Это поможет детям подготовиться к высокотехнологичному будущему Статьи редакции

Роботы умеют петь, танцевать и даже обучать кунг-фу.

26 26 комментариев
982 просмотров
Фото Getty Images

Роботов Alpha Mini внедрили в 300 детских садов Сеула. Их используют в качестве учебных пособий для детей от трёх до пяти лет. Как заявили в городском правительстве, такие устройства нужны для того, чтобы подготовить воспитанников к высокотехнологичному будущему. Об этом сообщает The Guardian.

Мы считаем, что наличие такого опыта в детских садах скажется на их молодости и взрослой жизни.

Хан Дон Сог
работник отдела по уходу за детьми в правительствае Сеула

Рост Alpha Mini — 24,5 сантиметра. Робот умеет петь, танцевать и демонстрировать кунг-фу, чтобы дети могли повторить за ним. В голову Alpha Mini встроена камеры, снимки с которой сразу отправляются на привязанное устройство.

Хан Дон Сог из отдела по уходу за детьми в правительствае Сеула считает, что в будущем уметь обращаться с ИИ сыграет значимую роль. Поэтому важно знакомить детей с технологиями, начиная с детсадов.

Когда я говорю ему петь, он поет. Я говорю танцевать, и мы танцуем вместе.

Ли Гаюн
воспитанник детского сада
Фото Getty Images

#новости #южнаякорея #технологии

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Котенька
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22
Фирменный турник

такие устройства нужны для того, чтобы подготовить воспитанников к высокотехнологичному будущему

Высокотехнологическое будущее:

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7
new_comment

Я давно уже готов к высокотехнологическому будущему, но оно всё никак не наступает. Представляю, какой у деток облом будет, когда они узнают, что персональные роботы-помощники - это сказки.

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4
Фирменный турник

Спасибо, что подготовили

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0
aliftin

Ты должен знать куда стрелять что бы уничтожить противника. Подготовка северной Кореи в этом плане готовят детей лучше.

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0
Фирменный турник

Там готовят сразу к Войне Бесконечности

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3
Artem 88

А чо они с буржуйскими ПП стоят? Родина не снабдила собственным оружием по размеру?

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0
Фирменный турник

Трофейные

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0
aliftin
Ответить
7
Фирменный турник
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4
Фирменный турник

подготовить воспитанников к высокотехнологичному будущему

пока есть группа карликов, пытающихся развязать ядерную войну, стоит готовить воспитанников в том числе к жизни в пещерах - строгать дубины, разводить костры, etc.

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2
Eugen T
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2
Андрей Охапкин

А я ещё задумался, как сюда можно будет приплести 🤔

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0
Gedevan

А я прочитал коммент и думаю, уже 9 минут прошло, но ещё никто не пришёл и не запретил приплетать)

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0
Artem 88

Путин испортил будущее южнокорейских детей, так и запишем

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0
Сергей Токарев

То есть робот со встроенной камерой в детском саду будет вести съемки?

В Штатах такое бы не прокатило

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2
Bender Rodriguez

а в российском дет.саду повесили портрет президента, чтобы могли тоже подготовится к будущему

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2
Сергей Токарев

А он тоже может вести съемку и отправлять фото на привязанное устройство?

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0
Eugen T

Могут себе позволить. Энергитическая Сверхдержава

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1
Zakhar Zakharov

и снимать всех на камеру

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0
Фирменный турник

няшные

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0
Фирменный турник

Не поможет.

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0
Фирменный турник
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0
умный человек

Тише едешь, дальше будешь, раз-два

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0
Егор Ниглов

Ну все, теперь в КНДР жестко запретят оборотов всех детских роботов, с массовыми посадками и расстрелами.

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0
Роман Александров

Психотерапевты Южной Кореи через 20 лет

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0
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