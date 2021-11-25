Связано ли отстранение от должности с публикацией видео с пытками в колониях, неизвестно.

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Об отставке руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова по решению президента говорится на сайте Кремля.

Калашников возглавлял ФСИН с октября 2019 года. С чем связано его увольнение, неизвестно.

Новым главой ФСИН Путин назначил замминистра МВД генерал-полковника полиции Аркадия Гостева.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников.