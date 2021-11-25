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Новости
Яна Ломакина

Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова Статьи редакции

Связано ли отстранение от должности с публикацией видео с пытками в колониях, неизвестно.

65 65 комментариев
2001 просмотров

Об отставке руководителя Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова по решению президента говорится на сайте Кремля.

Калашников возглавлял ФСИН с октября 2019 года. С чем связано его увольнение, неизвестно.

Новым главой ФСИН Путин назначил замминистра МВД генерал-полковника полиции Аркадия Гостева.

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал «секретный архив» с записями пыток и изнасилований в российских колониях. Программист, передавший организации 40 гигабайт материалов, снятых на служебные видеорегистраторы, уехал из России.

После публикации видеоархива с пытками Следственный комитет возбудил против сотрудников ФСИН несколько уголовных дел. Из областного управления службы по отрицательным мотивам уволили 18 сотрудников.

#новости #фсин

Статья дополняется
65 65 комментариев
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65 комментариев
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Папуша

Как я люблю эту скорость: типа скорее выкладывайте, допишем в процессе. В итоге все читают и комментируют тупо заголовок.

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17
Dmitry Pasyutin
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32
Яна Ломакина

в следующий раз опубликую так 🤡

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4
Фирменный турник

и тебя посадят

Ответить
0
Dmitry Pasyutin

а перед окончанием срока статью дополнят

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0
Фирменный турник

вся новость.

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7
Антигравитационный торт

вот, а главред требует 700 знаков минимум

Ответить
2
Фирменный турник

мы здесь даже если новость написана полностью всё равно комментируем заголовок

Ответить
7
Фирменный турник

а чё тут еще надо, всё и так ясно

Ответить
1
Chikk

Кругом жулики и торопыжки. :)

Ответить
0
Имя И Фамилия

Ты что-то не понял?

Ответить
0
Фирменный турник

Возьмут в совет федерации

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4
Фирменный турник

На крайний случай в СПЧ возьмут

Ответить
6
Фирменный турник

Не возьмут. Туда берут только если без особых косяков карьеру закончил. Бывший господин Шваберный там не нужен.

Ответить
0
Фирменный турник

Ну ладно, омбудсменом по правам человека

Ответить
5
Chikk

Да ладно. Вон, Димон - без работы не остался. А у него разве не было косяков? :)

Ответить
0
Фирменный турник

С швабрами в жопе? Нет, про такие косяки вроде не слышал.

Ответить
0
Chikk

Ну какбы он Перзидентом был. Так что любой косяк в стране - его. Такова доля тяжкая, бремя ответственности. :D

Ответить
0
Фирменный турник

Ну нет, так не работает. Ни один президент под такое бы не подписался))

Ответить
1
Chikk

Ты прав. Давно я не читал "основной закон", подзабыл. Должность в самом деле весьма никакая (глава 4).

Ответить
0
Gedevan

Ну какбы он Перзидентом был.

При живом Путине это уже косяк.

Ответить
0
Фирменный турник

нихуя себе зам в совбезе без работы

Ответить
0
Фирменный турник

та будет в какой нибудь госкорпорации че то там советником сидеть, не бухтеть зарплату получать

Ответить
0
Фирменный турник

куда то на повышение значит, хорошо KPI за год закрыл

Ответить
4
Роман Александров

Преемник

Ответить
4
Фирменный турник

целого Навального поймали же в этом году

Ответить
3
Андрей Охапкин

Он сам пришёл

Ответить
2
Ze Katze

С повинной от непосредственного воздействия главы ФСИН, за что полагается премия, повышение и перевод в личную охрану Путина в звании генерала

Ответить
0
Роман Александров

В колонии поймали?

Ответить
0
Фирменный турник

ну он сам попался, но тем не менее

Ответить
0
Роман Александров

А как эта информация относится к новости, причем тут глава федеральной службы исполнения наказаний?

Ответить
1
Фирменный турник

а не он там писал в ЕСПЧ письма что мы не будем исполнять ваши требования?

Ответить
0
Роман Александров

Повторяю вопрос, как фраза "целого Навального поймали же в этом году" относится к федеральной службе исполнения наказаний?

Ответить
1
Фирменный турник

давай подумаем

Ответить
0
Роман Александров

Думай, но лучше прежде чем писать

Ответить
1
Фирменный турник

я думал об этом еще до того как вышла новость.
теперь твоя очередь подумать

Ответить
0
Роман Александров

Все ясно, общение с бессвязным потоком сознания не мое кредо, хорошего дня

Ответить
0
Фирменный турник

приятных кошмаров.
ну может быть ты подумаешь почему вообще его посадили? кто был инициатором дела? кто вообще вел всю эту компанию по аресту?
а ну это уже неважные детали.

Ответить
0
Роман Александров

*кампанию

Ответить
0
Фирменный турник

campaign

Ответить
0
Фирменный турник

Оптимизировал расход швабр

Ответить
1
Coronadoden van Voronezj

Надеюсь, повышение на самый-самый верх

Ответить
0
Фирменный турник

швабра - новый скипетр

Ответить
0
Фирменный турник

*Глава ФСИН существует*
Путин:

Ответить
1
Фирменный турник

Смотри как за бюджет держится)))

Ответить
4
испанский смех

на каком основании?

Ответить
0
Фирменный турник

не сумел скрыть факт пыток

Ответить
5
испанский смех

но какая разница?

Ответить
1
Фирменный турник

не должно было стать достоянием общественности, потому что это был внутренний процесс

Ответить
0
Андрей Рядькин

Сложно поверить, что тому парню просто так дали вынести альманах пыток. Вполне вероятно сознательно, потому что мы стали воспринимать бутылку правосудия как мем, а это наша жизнь

Ответить
0
Андрей Охапкин

Сложно поверить, что Эдварду Сноудену просто так дали всё вынести, потому что...?

Ответить
0
Фирменный турник

Стравили швабрера.

Ответить
1
Marhal_New _Arleana

не тот дед

Ответить
1
ИгорьOK

"Ты чё начальник? Я за тебя жопы рвал!"

Ответить
1
Anton Gostev

Буду теперь всем угрожать, говоря, что это мой родственник

Ответить
1
Котенька

сообщение удалено ред.

Ответить
0
Фирменный турник

Орден-то какой дадут? За Заслуги, Героя? Не томите!

Ответить
0
Gedevan

Белоруссию подарят

Ответить
0
ИгорьOK

"Твои сотрудники крайне слабо работают! Мне показали на записях!"

Ответить
0
Николай Вакуленко

Из-за утечки

Ответить
0
Zukhriddin Rashidov

В процессе ....................

Ответить
0
Ze Katze

Переведут на должность главы по связям с ЕСПЧ?

Ответить
0
Имя И Фамилия

Наказание будет?

Ответить
0
Danil Oputin

С чем связано увольнение - НУ УЖ ТОЧНО НЕ С ПЫТКАМИ ШВАБРОЙ

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0
Сергей Колесников

усё.. отипиль

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0
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