Apple начала предупреждать активистов о возможной слежке через шпионское ПО на смартфоне Статьи редакции
Компания предупредила правозащитников из разных стран, что «злоумышленники, спонсируемые государством» могут следить за ними.
- 24 ноября Apple отправила предупреждения о возможной слежке как минимум двадцати активистам по всему миру, которые критиковали правительство, сообщает Reuters.
- Политологи, исследователи и известные деятели, выступающие против действий правительства Таиланда, получили сообщение: «Ваше устройство может быть взломано спонсируемым государством злоумышленником, он может получить удаленный доступ к вашим конфиденциальным данным, сообщениям или даже к камере и микрофону».
- О таких же сообщениях рассказали в соцсетях два политических активиста из Ганы, оппозиционный политик из Уганды и около десяти журналистов из Сальвадора, выяснило издание.
- Также техническая поддержка компании Apple предупредила шестерых активистов Oyan, Qazaqstan! о возможном взломе их телефонов хакерами, связанными с государственными структурами.
- Все адресаты предупреждений отмечают, что не связывались с компанией, а письма пришли на их почтовый ящик самостоятельно.
В ноябре 2021 года Apple подала в суд на разработчика шпионского ПО NSO Group.
Программа NSO Group Pegasus позволяет позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. Власти 10 стран использовали её для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов — расследование об этом началось в июле 2021 года.
вечная война спецслужб и корпораций?)
когда-то эппл отказывалось вскрывать яфон преступников, а теперь само хочет закрывать людей за цп. двуличные пидары, которые впарят тебя любому режиму.
кстати, они так выебывались своим встроенным впном, который поможет узнать правду везде, что пришлось его отклбчить на территории рф)
вечная борьба фальшивой заботы о клиентах и продаж на территории авторитарных режимов.
напомнить тебе, как эпл прогнулись под китай и только для них добавили возможность добавить вторую симку, правда без физического воплощения? там тоже с кем-то они воюют?