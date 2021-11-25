Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности.

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Госдума по просьбе генпрокурора и рекомендации комиссии по мандатным вопросам сняла неприкосновенность с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, которого задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Генпрокурор Игорь Краснов, который внёс представление о лишении Рашкина депутатского иммунитета, назвал убийство лося «позором», а попытки Рашкина оправдаться «неуклюжими». По мнению прокурора, Рашкин вступил в сговор со своими знакомыми, выследил лося и убил его, совершив незаконную охоту и причинив крупный ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Генпрокурор попросил Госдуму разрешить провести обыски в помещениях Рашкина, включая партийные, и избрать ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. По его мнению, он может повлиять на свидетелей незаконной охоты.

Рашкин заявил, что готов компенсировать материальный ущерб, он уже договорился о покупке лосихи из Ярославской области «для восстановления популяции». Он заявил, что не был организатором охоты и думал, что у его знакомых есть необходимое разрешение.

Я понимаю, что эта ситуация не только моя проблема, но и что она бросает тень на весь депутатский корпус. Но это потому что масштабы скандала не пропорциональны тяжести поступка. Речь идёт не о браконьерстве, и поэтому есть повод говорить о политической подоплёке этого дела. Мой проступок был удобен для того чтобы выместить на мне старые обиды. Валерий Рашкин депутат от КПРФ (цитата по «Медиазоне»)

Зачем генпрокурор хочет провести обыск в штабах КПРФ, Рашкин не понимает. По его словам, он уже согласился на сотрудничество со следствием.

Я понимаю если бы обвинения проистекали из моей политической деятельности, но мне инкриминируют статью о [незаконной] охоте, зачем обыски в помещении компартии? Если вас интересует это в рамках лосиного дела. А может всё проще — готовится расправа над компартией? Фактуру надо набивать? Мне нечего скрывать, и история всё расставит по своим местам.

Валерий Рашкин депутат от КПРФ (цитата по «Медиазоне»)

Председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба рассказал, что 13 из 16 присутствующих членов комиссии одобрили запрос прокуратуры на снятие с депутата неприкосновенности. В итоге Госдума лишила Рашкина иммунитета: за решение проголосовали 343 депутата, против высказались 55, двое воздержались.

Лишение неприкосновенности позволяет привлечь его к уголовной и административной ответственности. Ему намерены предъявить обвинение по второй части статьи 258 УК (незаконная охота). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. Также Рашкина смогут привлечь к административному штрафу за отказ от проверки на алкоголь.

Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области, в его багажнике обнаружили тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Депутата обвинили в незаконной охоте, а сам он утверждал, что нашёл мёртвое животное в лесу. Позже на месте разделки туши обнаружили охотничий карабин и охотничий билет на имя Валерия Рашкина.

В тот же день МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте. 17 ноября Генпрокуратура потребовала от Госдумы лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

18 ноября депутат признался в убийстве животного. По его словам, из-за погоды он принял лося за кабана. Он также заявил, что стал «жертвой стечения обстоятельств»: его друзья, предложившие поохотиться, заверили, что у них есть необходимые для этого разрешения.