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Новости
Яна Ломакина

Госдума лишила неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина из-за незаконной охоты на лося Статьи редакции

Теперь его могут привлечь к уголовной ответственности.

49 49 комментариев
1201 просмотров

Госдума по просьбе генпрокурора и рекомендации комиссии по мандатным вопросам сняла неприкосновенность с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, которого задержали в Саратовской области с тушей лося в багажнике. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Генпрокурор Игорь Краснов, который внёс представление о лишении Рашкина депутатского иммунитета, назвал убийство лося «позором», а попытки Рашкина оправдаться «неуклюжими». По мнению прокурора, Рашкин вступил в сговор со своими знакомыми, выследил лося и убил его, совершив незаконную охоту и причинив крупный ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Генпрокурор попросил Госдуму разрешить провести обыски в помещениях Рашкина, включая партийные, и избрать ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. По его мнению, он может повлиять на свидетелей незаконной охоты.

Рашкин заявил, что готов компенсировать материальный ущерб, он уже договорился о покупке лосихи из Ярославской области «для восстановления популяции». Он заявил, что не был организатором охоты и думал, что у его знакомых есть необходимое разрешение.

Я понимаю, что эта ситуация не только моя проблема, но и что она бросает тень на весь депутатский корпус. Но это потому что масштабы скандала не пропорциональны тяжести поступка. Речь идёт не о браконьерстве, и поэтому есть повод говорить о политической подоплёке этого дела. Мой проступок был удобен для того чтобы выместить на мне старые обиды.

Валерий Рашкин
депутат от КПРФ (цитата по «Медиазоне»)

Зачем генпрокурор хочет провести обыск в штабах КПРФ, Рашкин не понимает. По его словам, он уже согласился на сотрудничество со следствием.

Я понимаю если бы обвинения проистекали из моей политической деятельности, но мне инкриминируют статью о [незаконной] охоте, зачем обыски в помещении компартии? Если вас интересует это в рамках лосиного дела. А может всё проще — готовится расправа над компартией? Фактуру надо набивать? Мне нечего скрывать, и история всё расставит по своим местам.

Валерий Рашкин
депутат от КПРФ (цитата по «Медиазоне»)

Председатель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба рассказал, что 13 из 16 присутствующих членов комиссии одобрили запрос прокуратуры на снятие с депутата неприкосновенности. В итоге Госдума лишила Рашкина иммунитета: за решение проголосовали 343 депутата, против высказались 55, двое воздержались.

Лишение неприкосновенности позволяет привлечь его к уголовной и административной ответственности. Ему намерены предъявить обвинение по второй части статьи 258 УК (незаконная охота). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы. Также Рашкина смогут привлечь к административному штрафу за отказ от проверки на алкоголь.

Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области, в его багажнике обнаружили тушу лося, топор и два ножа со следами крови. Депутата обвинили в незаконной охоте, а сам он утверждал, что нашёл мёртвое животное в лесу. Позже на месте разделки туши обнаружили охотничий карабин и охотничий билет на имя Валерия Рашкина.

В тот же день МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте. 17 ноября Генпрокуратура потребовала от Госдумы лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.

18 ноября депутат признался в убийстве животного. По его словам, из-за погоды он принял лося за кабана. Он также заявил, что стал «жертвой стечения обстоятельств»: его друзья, предложившие поохотиться, заверили, что у них есть необходимые для этого разрешения.

Рашкин был одним из организаторов несогласованных митингов против фальсификаций на выборах в Госдуму. Протестующие требовали пересмотреть итоги электронного голосования в Москве.

#новости #происшествия #политика

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Фирменный турник

почему российским депутатам жизнь Лося важнее жизни россиянина?????

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12
FOX

важна только в случае если можно затравить\отомстить оппонента

https://twitter.com/andreyvlz/status/1461344626787315717?s=20

https://twitter.com/moslenta/status/1463535154958327816

Aндpeй Пятов/Andrey Pyatov @andreyvlz
Разница между единороссом Валуевым и коммунистом Рашкиным, только в том, что Рашкина выслеживали, а Валуева нет.
Мослента @moslenta
Раненый лось вмёрз в землю у дороги под Талдомом. Неделю назад его сбила машина, но никто до сих пор не помог ему. Всё это время местные пишут жалобы в различные инстанции, просят спасти его. Но в ответ получают лишь отписки. Лось всё ещё жив, находится в сознании и всё чувствует
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8
Фирменный турник

никогда этого не понимал.
"Я сильный, я мужик, смотрите, въебал картечью по животному которое не могло дать сдачи, уууу тагил"

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4
Danil Oputin

Хуесосы, одним словом

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2
Андрей Рядькин

Они оправдывают это тем, что им выдали разрешение. И они делают полезное дело, типа санитаров прорежают популяцию для других популяций

Ответить
0
Фирменный турник

а их кто то просил? ну типа у нас егерские службы есть, если прям надо будет сами справятся

Ответить
0
Андрей Рядькин

Это я примерно передаю свой диалог.
Но там ясно, что это скорее форма досуга

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1
Андрей Рядькин

Им делегировано

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0
Фирменный турник

да хуйня это всё. ради фоточек и хавки это делается, ну и маскулинность потешить.

Ответить
1
Андрей Рядькин

Ну, они тебе скажут, вот типа мы убиваем и едим. А ты идёшь покупаешь и потом ешь.

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0
Фирменный турник

и типа чо? на войне их меткость не пригодится, а добытничество сегодня сводится к зарабатыванию денег

Ответить
0
Андрей Рядькин

Типа свод Еду они сами убивают, а тебе ее убивают на ферме.

Ответить
0
Фирменный турник

я ж не крестьянин чтоб самому ходить все делать

Ответить
0
Андрей Рядькин

Я думаю у тебя бы был тяжелый разговор с охотниками

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1
Фирменный турник

думаю да.

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1
Doktor Streyndzhlav

Ну, так можно почти до любого увлечения доебаться, я гарантирую.

Ответить
0
Андрей Охапкин

Как будто что-то очень плохое

Ответить
0
Фирменный турник

Почему украинцу важно читать и комментировать каждую новость о России?

Ответить
2
Фирменный турник

ООО, номер6 тут как тут

Ответить
0
Фирменный турник

Говнохранители, очень важно ваше мнение

Ответить
0
Фирменный турник

Ты хоть тэгай.

Ответить
0
aliftin

Рашкин прежде всего депутат, коммунист, а только в третью очередь россиянин.

Ответить
0
Ze Katze

Он ещё и человек
Или это не вписывается?

Ответить
0
Фирменный турник

охотнички типа валуева тоже ЗА голосовали? Уёбищные лицемеры.

Ответить
8
Иван Поварёшкин
Ответить
4
Фирменный турник

мишку жалко (

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2
Ivan Boldyrev

1 канал: "Ну это же не лось! Лось — древний символ Российской государственности, священное животное для каждого россиянина, а на фото — животное-вредитель, которое ворует скот, разоряет пасеки и нападает на людей!"

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0
Фирменный турник

вот еслиб он один на один голыми руками медведа заборол - тогда уважуха, а из-за куста пальнуть много мозгов не надо

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0
Фирменный турник

Лишили за фамилию, несовместимую со статусом депутата Госдумы.

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2
Фирменный турник

Коммунисты проигрывают лосям, не этого ли опасался Ульянов.

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1
Фирменный турник

Лось даже депутатов стравливает.

Ответить
1
Фирменный турник

дети вам на дом параграф история россии в 21 веке, сделать реферат по лосиному делу

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1
stikerman

Под новостью в телеграм 😃

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1
Фирменный турник

зачем неприкосновенность, если ее могут вот так просто снять?

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0
Фирменный турник

С нужных людей её так-то не снимают.
Сбил человека/изнасиловал/убил — НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ!

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1
Bad Mother Fucker

и причинив крупный ущерб в размере 80 тысяч рублей

сраный пиздобол

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0
Bad Mother Fucker

Ему намерены предъявить обвинение по второй части статьи 258 УК (незаконная охота).

часть вторая:
то же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий сорок тысяч рублей, особо крупным - сто двадцать тысяч рублей.

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1
Фирменный турник

Ущерб миллионами не интересует

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0
Ze Katze

- 1 партия красный. Лось видеть небо, смотреть вниз. Улыбаться

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0
Eugen T

Прям в ГД ему лося пробили

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0
Фирменный турник

Был пацан и нет пацана

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0
Мох

Коммуниста опасно сажать в тюрьму, ещё бунт организует)

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0
AK

Рашкин не коммунист

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0
Фирменный турник

комиссии по мандатным вопросам

Кек

Ответить
0
Сергей Колесников

Валере не сказали, что играть в Нэвельного здесь нельзя?

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0
Alexander Kopeikin

Очередной звонок "Да за этими не придут"
По ходу придут за всеми, если захотят (

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0
Andy

Эти долбоёбы врубаются же что их так же лишат если захотят?

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0
Zee Zao

Его же раньше в приемники Зю вписывали

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0
Рудольф Нуриев

Я/МЫ РАШКИН

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