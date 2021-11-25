Мужчина также получил три года условно, год домашнего ареста и штраф в размере 48 тысяч долларов.

Стенд с оружием времён Войны за независимость США в Музее американской революции в штате Филадельфия Фото Музея американской революции



Суд штата Пенсильвании приговорил 78-летнего Томаса Гэвина ко дню тюремного заключения за кражу оружия времён Войны за независимость США из исторического музея. ФБР поймало его в 2018 году при попытке продажи экспоната. Об этом пишет BBC.

На допросе Гэвин признался, что совершил несколько краж в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. По его словам, он делал это для пополнения собственной коллекции. Издание отмечает, что украденную винтовку изготовил в 1775 году мастер Кристиан Ортер. Это один из двух экземпляров оружия. Стоимость винтовки оценивают в 175 тысяч долларов.

Во время вынесения приговора, судья отметил, что срок давности многих преступлений истёк, а другие похищенные предметы стоили меньше пяти тысяч долларов, которые необходимы для федеральных сборов. Гэвин признал свою вину и извинился за свои поступки. Во время заседания адвокат мужчины охарактеризовал его как «коллекционера, который не стремился получить с музейных экспонатов прибыль».