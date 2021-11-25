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Новости
Сергей Исенеков

Суд в США приговорил мужчину к одному дню ареста за кражу из музея старинной винтовки. Он украл её 50 лет назад Статьи редакции

Мужчина также получил три года условно, год домашнего ареста и штраф в размере 48 тысяч долларов.

Стенд с оружием времён Войны за независимость США в Музее американской революции в штате Филадельфия Фото Музея американской революции

Суд штата Пенсильвании приговорил 78-летнего Томаса Гэвина ко дню тюремного заключения за кражу оружия времён Войны за независимость США из исторического музея. ФБР поймало его в 2018 году при попытке продажи экспоната. Об этом пишет BBC.

На допросе Гэвин признался, что совершил несколько краж в 60-х и 70-х годах прошлого столетия. По его словам, он делал это для пополнения собственной коллекции. Издание отмечает, что украденную винтовку изготовил в 1775 году мастер Кристиан Ортер. Это один из двух экземпляров оружия. Стоимость винтовки оценивают в 175 тысяч долларов.

Во время вынесения приговора, судья отметил, что срок давности многих преступлений истёк, а другие похищенные предметы стоили меньше пяти тысяч долларов, которые необходимы для федеральных сборов. Гэвин признал свою вину и извинился за свои поступки. Во время заседания адвокат мужчины охарактеризовал его как «коллекционера, который не стремился получить с музейных экспонатов прибыль».

#новости #сша #оружие

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умный человек

RDR2 надо бы перепройти

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6
Фирменный турник

Пол преступника ещё никто не запретил указывать в новостях?

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2
Petr

Если мужчина, то можно. Если, например, мать убивает ребенка надо писать «родитель убил ребенка»

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2
Фирменный турник

Если бы в Америке . . .
Хотя, у них же человек - man, и мужчина - man.
Или, теперь человек - human being ?

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0
Фирменный турник

And a real hero

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2
Sail
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1
Даниил Слесарчук

наконец-то " TJ - лгбтшный информационный листок Барнаула" написал что-то не про лгбт

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–1
Фирменный турник

Если ты вокруг видишь только новости про ЛГБТ, то либо у тебя фиксация, либо ты гомофоб. Выбирай сам, что хуже.

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0
Даниил Слесарчук

либо просто кто-то дохуя пишет про лгбт

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0
Фирменный турник

А, не, показалось

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0
Фирменный турник
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1
Фирменный турник

Да я про розовое в центре

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0
Фирменный турник

лох

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0
Chikk

и теперь в пустом музее ходят, смотрят ротозеи на пищали и фузеи да на брошки из дерьма...

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0
Фирменный турник

Тем временем Навальный сидит три тысячи лет

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