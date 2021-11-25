В Амстердаме приступили к тестированию «роболодок» — они переправляют пассажиров по каналам и собирают мусор Статьи редакции
А ещё электросуда можно объединять в мосты.
В столице Нидерландов начались испытания автономных электрических судов под названием Roboats («роболодки»). Благодаря модульной конструкции они трансформируются и адаптируются под различные задачи.
Так, роботы могут перевозить груз или пассажиров, собирать отходы по пути следования и даже соединяться друг с другом для формирования плавучей инфраструктуры — например, доков или мостов.
В основе судна лежит электроплатформа с аккумулятором, движительной установкой и системами управления, в том числе для анализа воды в реальном времени. Ориентироваться в пространстве помогают камеры с углами обзора в 360° и лидары — как в беспилотных автомобилях.
Верхняя часть платформы взаимозаменяема. Пассажирский модуль оборудован сиденьями и вмещает 5-6 человек. Время автономной работы — около 10 часов, при этом «роболодки» поддерживают беспроводную зарядку.
Проект разработан Лабораторией компьютерных наук и искусственного интеллекта МТИ (CSAIL) в сотрудничестве с Амстердамским институтом передовых городских решений (AMS).
По словам профессора Карло Ратти, устройства ещё находятся в стадии тестирования, но у организации уже есть планы по их запуску в коммерческую эксплуатацию.
Ранее на улицах Сингапура приступили к испытаниям четырёхколёсных роботов для охраны общественного порядка — они выявляют неправильную парковку и курение в неположенных местах.