А ещё электросуда можно объединять в мосты.

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В столице Нидерландов начались испытания автономных электрических судов под названием Roboats («роболодки»). Благодаря модульной конструкции они трансформируются и адаптируются под различные задачи.

Так, роботы могут перевозить груз или пассажиров, собирать отходы по пути следования и даже соединяться друг с другом для формирования плавучей инфраструктуры — например, доков или мостов.

В основе судна лежит электроплатформа с аккумулятором, движительной установкой и системами управления, в том числе для анализа воды в реальном времени. Ориентироваться в пространстве помогают камеры с углами обзора в 360° и лидары — как в беспилотных автомобилях.

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Верхняя часть платформы взаимозаменяема. Пассажирский модуль оборудован сиденьями и вмещает 5-6 человек. Время автономной работы — около 10 часов, при этом «роболодки» поддерживают беспроводную зарядку.

Проект разработан Лабораторией компьютерных наук и искусственного интеллекта МТИ (CSAIL) в сотрудничестве с Амстердамским институтом передовых городских решений (AMS).

По словам профессора Карло Ратти, устройства ещё находятся в стадии тестирования, но у организации уже есть планы по их запуску в коммерческую эксплуатацию.

На данный момент это ещё прототип. Управление будет происходить с помощью сенсорного интерфейса. Вы просто указываете пункт назначения, и лодка доставит вас туда. Карло Ратти профессор МТИ