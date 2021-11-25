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Новости
DTF

В Амстердаме приступили к тестированию «роболодок» — они переправляют пассажиров по каналам и собирают мусор Статьи редакции

А ещё электросуда можно объединять в мосты.

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В столице Нидерландов начались испытания автономных электрических судов под названием Roboats («роболодки»). Благодаря модульной конструкции они трансформируются и адаптируются под различные задачи.

Так, роботы могут перевозить груз или пассажиров, собирать отходы по пути следования и даже соединяться друг с другом для формирования плавучей инфраструктуры — например, доков или мостов.

В основе судна лежит электроплатформа с аккумулятором, движительной установкой и системами управления, в том числе для анализа воды в реальном времени. Ориентироваться в пространстве помогают камеры с углами обзора в 360° и лидары — как в беспилотных автомобилях.

Верхняя часть платформы взаимозаменяема. Пассажирский модуль оборудован сиденьями и вмещает 5-6 человек. Время автономной работы — около 10 часов, при этом «роболодки» поддерживают беспроводную зарядку.

Проект разработан Лабораторией компьютерных наук и искусственного интеллекта МТИ (CSAIL) в сотрудничестве с Амстердамским институтом передовых городских решений (AMS).

По словам профессора Карло Ратти, устройства ещё находятся в стадии тестирования, но у организации уже есть планы по их запуску в коммерческую эксплуатацию.

На данный момент это ещё прототип. Управление будет происходить с помощью сенсорного интерфейса. Вы просто указываете пункт назначения, и лодка доставит вас туда.

Карло Ратти
профессор МТИ

Ранее на улицах Сингапура приступили к испытаниям четырёхколёсных роботов для охраны общественного порядка — они выявляют неправильную парковку и курение в неположенных местах.

#новости #технологии #роботы

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MIcha

ЭЛЕКТРО-СУДА

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Фирменный турник

ЭЛЕКТРОТУДА

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Фирменный турник

Три всадника аполкалипсиса: электротута, электротама и электроздеся

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Фирменный турник

электро-судна и электро-утки скоро будут?

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Vladislav Lesov

ЭЛЕКТРО-ТУДА

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Фирменный турник

извини, тебе лайка не будет - ф пизду первый написал, сорямба

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Сесть бы в робалодку, ловить рыбов

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Ren Sultan

Прочитал «роболобок»

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Фирменный турник

робоколобок

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aliftin

Почему новости о технологиях на tj пишет dtf? О чем в итоге tj? Я запутался.

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О репрессиях. TJ - это Медиазона, не объявленная иностранным агентом

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Фирменный турник

здорово
жаль не у нас

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