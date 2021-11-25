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Новости
Сергей Исенеков

Парламент Северной Осетии первым в России не поддержал законопроект о QR-кодах. Но затем депутаты передумали Статьи редакции

В поддержку документов уже высказались парламенты Татарстана, Ингушетии, Башкирии и других регионов.

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Обновлено 18:45: Депутаты Северной Осетии переголосовали в пользу закона о QR-кодах. Парламент собрался снова, так как в прошлый раз не хватило числа голосов.

За документ проголосовали 30 членов парламента, против — 12, ещё четыре воздержались. Для принятия законопроектов требовались 35 голосов. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты Северной Осетии переголосовали в пользу закона о QR-кодах, сообщает «Коммерсантъ». Через несколько часов после того, как нужного числа голосов не хватило для одобрения документа, парламент собрался снова. На внеочередной сессии подавляющее большинство поддержало законопроект: 44 проголосовали «за», четверо «против», один воздержался. При этом сразу после утренней сессии в аппарате парламента заявили, что процедуры переголосования в регламенте не предусмотрено. Формальным поводом стал «сбой в электронной системе подсчёта голосов».

До 14 декабря парламентам регионов России необходимо предоставить в Госдуму свои отзывы на законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе в общественных местах и на транспорте. Ранее за принятие документа проголосовали в Новосибирской, Нижегородской, Брянской областях, Татарстане, Башкирии и других регионах.

Госдума планирует рассмотреть законопроекты в первом чтении 16 декабря.

12 ноября правительство России направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Однако в ряде регионов они уже действуют — например, в Казани и Камчатском крае.

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Драки, очереди и штрафы: как прошёл первый день…
Пока пассажиры и контролёры скандалили, таксисты поднимали цены, а горожане без QR-кодов искали…
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#новости #qrкоды #covid19

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Фирменный турник

поздравляю Северную Осетию с новым парламентом)))

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52
Ren Sultan

Поздравляем Чечню с присвоением новых земель. Они порядок точно наведут дон

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7
Фирменный турник

Антиваксеры наступают.

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–33
Chikk

Путать мягкое с холодным - это так чудесно...

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35
Фирменный турник

В целом прямо как ватаны — все, кого хоть что-то не устраивает леваки, либерахи, фемки и фашисты

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9
Doktor Streyndzhlav

ни слова про леваков, либерах и проч.

ну прямо как ватаны, а

байден праваки фашисты захват белого дома

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–2
Фирменный турник

От тебя иного не ожидал, ныл бы в твиторе, левачок

Ответить
1
Doktor Streyndzhlav

У меня и твитора нет, да я не левак.
Ты точно мне пишешь? Или опять промахнулся?

Ответить
–1
Фирменный турник

Всё хорошо, не бойся, тебя никто не обидит, а то ведёшь себя так, что аж жалко становится :(

Ответить
–2
Doktor Streyndzhlav

аж жалко становится

Если только тебе самого себя.
По-другому никак, Димасик)

Ответить
1
Фирменный турник

Если только тебе самого себя.

Сам такой (с).
Да ладно, мы здесь не кусаемся и не обижаем людей с ограниченными возможностями, быть собой, никто тебя не обидит

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

и не обижаем людей с ограниченными возможностями

Потому ты тут и пишешь, Димасик?)

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0
Фирменный турник

Мы все тоже такие же особенные, как и ты, так что да, и я тут тоже, только лишь бы тебе было здесь спокойно и комфортно)

Ответить
0
Doktor Streyndzhlav

Ну хорошо, Димасик, уговорил.
Так при чем тут праваки-то в данной новости, или тебе лишь бы спиздануть было?)

Ответить
1
Andrew Muralov

Пидоры ещё.

Ответить
0
АТВ

Боты отступают

Ответить
1
Имя Фамилия

А чё так можно было?

Ответить
2
Марк Туллий

Непредвиденное поведение, баг
Щас заменят парламент и проголосуют как надо

Ответить
7
Марк Туллий

Даже парламент не пришлось менять.
Только что ещё раз проголосовали — и уже за
Как приятно жить в демократическом государстве

Ответить
5
Chikk

Был сбой. Это как хлопок, только другое. В общем, всё нормально, без сюрпризов.

Ответить
2
Nikon Mockey

То насколько мало лайков на этом коменте на момент переголосования — говорит ВСЁ о нашем обществе!!

Ответить
1
Александр П.

Когда Кремль скидывал ответственность за принятие этого непопулярного решения на регионы, то явно не ожидал какого-либо реального обсуждения и голосования, тем более с таким исходом.

Но федерализма у нас не существует, поэтому скоро переголосуют и примут этот документ. В таких вопросах должно быть единообразие мнений. То, которое навязывает Москва.

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3
Фирменный турник

чтож, ждем "наведение конституционного порядка" в СО, при помощи танков

Ответить
2
Ден

Они просто настолько тупые, что не знали, что надо 35 голосов. Сейчас быстро исправятся.

Ответить
1
Eugen T
Ответить
2
Pa Chu
Ответить
1
Фирменный турник

Дункан лучше Коннора

Ответить
1
Романелло Кивогенс

Намекаете на то, что вскоре полетят чьи-то головы?

Ответить
0
Eugen T

Это тоже может быть

Ответить
0
Фирменный турник

Отменяем Северную Осетию!

Ответить
2
Фирменный турник

Вот обнуление бы не поддержали - от на это бы я поглядел

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2
Alexander Kopeikin

Там были первые бунты ещё по поводу локдауна в апреле 2020. Видимо до сих пор тема чувствительная.

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1
Даниил Слесарчук

да что эти пидоры о себе возомнили. Минус кошкожена и миска риса, срочно отправить батальон ковидофашистов сгладить кривую

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–1
Фирменный турник

Минус осетинский пирог

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0
Фирменный турник

Чем осетинский пирог отличается от американского?

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–1
Фирменный турник

Более традиционный

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3
АТВ

Хочется танцевать и песни петь

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1
Nikon Mockey

Ну, то что переголовали, и ещё и с ужимками, типа «сбоя» — значит поступил звонок.
А расшифровать его, кроме как «qr-коды вводить таки будем», по-другому никак нельзя.

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0
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