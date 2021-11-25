В поддержку документов уже высказались парламенты Татарстана, Ингушетии, Башкирии и других регионов.

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Обновлено 18:45: Депутаты Северной Осетии переголосовали в пользу закона о QR-кодах. Парламент собрался снова, так как в прошлый раз не хватило числа голосов.

За документ проголосовали 30 членов парламента, против — 12, ещё четыре воздержались. Для принятия законопроектов требовались 35 голосов. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты Северной Осетии переголосовали в пользу закона о QR-кодах, сообщает «Коммерсантъ». Через несколько часов после того, как нужного числа голосов не хватило для одобрения документа, парламент собрался снова. На внеочередной сессии подавляющее большинство поддержало законопроект: 44 проголосовали «за», четверо «против», один воздержался. При этом сразу после утренней сессии в аппарате парламента заявили, что процедуры переголосования в регламенте не предусмотрено. Формальным поводом стал «сбой в электронной системе подсчёта голосов».

До 14 декабря парламентам регионов России необходимо предоставить в Госдуму свои отзывы на законопроекты об обязательном использовании QR-кодов о вакцинации или перенесённом коронавирусе в общественных местах и на транспорте. Ранее за принятие документа проголосовали в Новосибирской, Нижегородской, Брянской областях, Татарстане, Башкирии и других регионах.

Госдума планирует рассмотреть законопроекты в первом чтении 16 декабря.